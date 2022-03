Dieselprijs stijgt voor de eerste keer ooit tot boven de 2 euro

De olieprijzen op de internationale markten zijn aan het stijgen door de oorlog in Oekraïne, en dat zal zich laten voelen aan de pomp.

Een prijsstijging met 15,7 eurocent is uitzonderlijk. Vorige week was diesel al 8,1 cent per liter duurder geworden. Diesel tanken zal zaterdag 40 procent meer kosten dan een jaar geleden. Tegenover het laagste peil van zes jaar geleden gaat het bijna om een verdubbeling: in januari 2016 betaalde u maximaal 1,054 euro per liter.

Ook de maximumprijs voor stookolie (50S) gaat verder de hoogte in. Voor bestellingen van minder dan 2.000 liter komt er 2,37 cent per liter bij tot 1,1662 euro. Wie meteen meer dan 2.000 liter koopt, zal tot 1,1356 euro per liter moeten betalen. Dat is een verhoging met 2,36 eurocent.