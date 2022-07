Dieselgate gaat door: sjoemelsoftware blijkt vervangen door sjoemelsoftware, oordeelt Europees Hof

Het middel waarmee Volkswagen na de uitbraak van het dieselschandaal zijn problemen probeerde op te lossen, blijkt mogelijk erger dan de kwaal. Toen in 2015 bekend werd dat de autofabrikant moedwillig software had gebruikt om miljoenen dieselauto’s schoner te doen lijken dan ze in werkelijkheid zijn, bedachten ingenieurs van Volkswagen een oplossing in de vorm van nieuwe software.

Deze nieuwe software keek onder meer naar de buitentemperatuur. Als die onder de 15 graden Celsius kwam, werd het gebruik van een systeem om uitlaatgassen te reinigen, stapsgewijs uitgeschakeld. Volgens Volkswagen (en ook veel andere fabrikanten) is geleidelijk afschakelen noodzakelijk om schade aan de motor te voorkomen.

De zaak waar het Hof uitspraak over doet, gaat over auto’s die tussen 2011 en 2013 (dus voor de uitbraak van het schandaal) werden aangepast. Volgens een woordvoerder van het Hof is het niet zeker dat ze ook van toepassing is op latere aanpassingen. “Maar in feite is het probleem hetzelfde als het voor andere periodes geldt”, zegt hij. “Het gaat er hier vooral over dat de update illegaal is.”

Volkswagen kreeg destijds goedkeuring voor het gebruik van de nieuwe software van het Kraftfahrt-Bundesamt, de Duitse toezichthouder. Onder meer in Oostenrijk was twijfel gerezen over de rechtmatigheid van het gebruik van dit zogenoemde thermovenster (waarbij de buitentemperatuur de werking van de schoonmaaksystemen mede bepaalt). Het Oostenrijkse Hof heeft daarop aan het Europese Hof gevraagd om een oordeel. Het Hof stelde donderdag dat er sprake is van een “verboden manipulatie-instrument”, oftewel sjoemelsoftware.

Thermovenster

Het Hof ontkent niet dat motorschade kan ontstaan, maar benadrukt dat de temperatuur in lidstaten van de Europese Unie heel dikwijls onder de 15 graden Celsius ligt, waardoor de schoonmaaksystemen niet of slechts deels werken. Volgens het Hof moeten deze systemen onder normale omstandigheden functioneren. Temperaturen onder de 15 graden zijn normaal.

Ook zegt het Hof dat toepassing van een thermovenster alleen is toegestaan als er “geen enkele andere technologische mogelijkheid is” om het probleem op te lossen. Het is aan lokale rechters om te beoordelen of die er inderdaad niet waren destijds. Die technische alternatieven waren er wel: met Duitse fabrikanten is een vervangingsprogramma opgesteld, waarbij een beter functionerend systeem in bestaande auto’s zou worden geplaatst. Van dit vervangingsprogramma is echter nooit veel terecht gekomen.

Volgens het Hof is de oplossing die Volkswagen heeft bedacht, hoe dan ook illegaal. Omdat “het hier niet gaat om een gebrek van geringe betekenis” kunnen eigenaren van een auto gekocht tussen 2011 en 2013 hun koopovereenkomst daarom mogelijk laten ontbinden.

Volkswagen was niet direct bereikbaar voor een reactie.