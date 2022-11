Diepvriesdieren: ook stamcellen uit leeuw en bizon Pairi Daizi voor hoogtechnologische Ark van Noah

Een bizon en een leeuw in Pairi Daiza kregen onlangs bezoek van een team wetenschappers die in genetische spitstechnologie gespecialiseerd zijn. Ze werken voor Revatis, een spin-off van de Universiteit van Luik en hebben een gebrevetteerde techniek ontwikkeld om uit spieren stamcellen te halen. Die zijn erg waardevol omdat ze kunnen evolueren tot iedere soort cellen, bijvoorbeeld opnieuw spiercellen of huidcellen.

“De resultaten van bij de bizon en leeuw zijn veelbelovend”, zegt Didier Serteyn, professor diergeneeskunde (Universiteit Luik) en CEO van Revatis. “Door de relatieve celschade die het weefsel bij de microbiopsie ondervindt, worden er stamcellen aangemaakt. In ons labo hebben we nu per staal miljoenen stamcellen kunnen extraheren”, zegt hij.

Bij andere soorten, waaronder paarden, katten en honden zet Revatis stamcellen die op die manier zijn verkregen al in om onder andere artritis en peesontstekingen te behandelen. Er is volgens Serteyn ook potentieel om zo auto-immuun-, bewegings- en stofwisselingsziektes te behandelen.

En de stalen maken deel uit van een bevroren Ark van Noah: ze zijn genetisch erfgoed. Al sinds de jaren zeventig bewaren experts ‘stukjes dier’ in diepvriezers in de hoop dat er ooit technieken opduiken waarmee je op basis van die weefselstalen embryo’s kan maken. Zo zou je met uitsterven bedreigde soorten kunnen redden.

Nu zijn die technieken er meer en meer. Zo hebben onderzoekers aan Cambridge bijvoorbeeld ‘model’-muizenembryo’s gemaakt uit stamcellen. Een team dat al ver staat probeert zo de witte neushoorn te redden.

De meest bekende ‘Bevroren Zoo’ is die van San Diego, die stalen van meer dan 1.200 soorten in de vriezer heeft. Elders lopen ondertussen gelijkaardige projecten, onder andere ook aan de Zoo van Antwerpen, die samen met de dierentuinen van Kopenhagen, Edinburgh en Berlijn een centrale Biobank maakt met genetisch materiaal van alle dieren die in de Europese dierentuinen leven.

De stalen van de bizon en leeuw uit Pairi Daizi maken nu dus ook deel uit van dat genetisch erfgoed en van de plannen om met uitsterven bedreigde soorten via stamcellen te redden.

“Ik schat dat de methodes over vijf à tien jaar op punt staan om via stamcellen levensvatbare embryo’s te maken en daar willen wij aan meehelpen”, zegt Serteyn. “Zeker omdat vooral eicellen van goede kwaliteit lastig te bemachtigen zijn bij bijvoorbeeld enkele laatste leden van een soort in dierentuinen, is de omweg via stamcellen een beloftevolle oplossing.”