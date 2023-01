‘Died Suddenly’: de film die zelfs complotdenkers te onrealistisch vinden

Toen de Amerikaanse zangeres Lisa Mary Presley, de dochter van Elvis, begin deze maand onverwachts overleed, duurde het niet lang voor Twitter-gebruikers het coronavaccin als schuldige aanwezen. Het is geen alleenstaand geval. Ook de dood van de Amerikaanse actrice Betty White en acteur Bob Saget werd in enkele virale TikTok-video’s gelinkt aan hun coronabooster. En toen de Amerikaanse sportjournalist Grant Wahl overleed tijdens het WK voetbal in Qatar, kreeg zijn vrouw, epidemioloog Celine Gounder, e-mails dat ze haar man vermoord had door hem te laten vaccineren.

Dat de hashtag #diedsuddenly vandaag verschijnt bij elke bekendheid die onverwacht overlijdt, toont dat de vele complottheorieën over de zogenaamde ‘vaccindoden’ weer helemaal terug van weggeweest zijn. En dat heeft veel te maken met de immense populariteit van de samenzweringsfilm Died Suddenly en bijhorende Twitter-account. Die heeft de theorie dat de vaccinatiecampagne een complot van de mondiale elite was om grote delen van de bevolking uit te roeien weer springlevend gemaakt.

Bloedklonters

De film brengt getuigenissen van uitvaartondernemers en balsemers, die beweren dat ze sinds het begin van de vaccinatiecampagne plots bij tal van overledenen bloedklonters in de vorm van calamari-achtige slierten ontdekten. Dat zulke postmortale stolsels al van lang voor de coronacrisis vaak te zien zijn bij overledenen, zoals pathologen in verschillende artikels al aangaven, wordt niet vermeld.

Als ‘bewijs’ dat de vaccins tot dodelijke bloedklonters leiden, passeren doorheen de film ook tal van losse beelden van mensen die in de openbare ruimte neervielen. Alleen zijn heel wat van hen nog steeds springlevend, en is de link met de coronavaccins al helemaal ver te zoeken. Zo toont de film beelden van een Argentijnse vrouw die in maart 2022 onwel werd en onder een trein belandde, maar als bij wonder overleefde. Ze vertelde later aan nieuwsstation C5N dat ze al vier jaar last had van plots opkomende flauwtes.

Ook toont de film beelden van een Oostenrijkse journalist die onwel werd tijdens een uitzending van het ochtendprogramma, of een Chinese arts die neerviel nadat hij urenlang stond te opereren. Beide beelden dateren van voor de eerste coronagevallen in China ontdekt werden.

Baby’s

In een selectie van beelden van baby’s die volgens de film mismaakt zijn door het coronavaccin, nemen de filmmakers al helemaal een loopje met de waarheid. Zo toont de film een baby met een cyste in zijn hals, die in 2011 al gepubliceerd werd in een medisch tijdschrift. Died Suddenly linkt bovendien moeiteloos de coronacrisis met beelden van de maanlanding, JFK-moordenaar Lee Harvey Oswald en president Volodymyr Zelensky, die voor een green screen lijkt te staan in plaats van op het oorlogsterrein. De boodschap is duidelijk: we worden al jaren misleid en bedot.

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de film een gevoelige snaar raakt bij heel wat mensen. Toen Twitter-account @DiedSuddenly de film op Twitter postte, werd die eerst nog als ‘misleidend’ bestempeld door Twitter. Maar eind november versoepelde Twitter zijn moderatieregels over Covid-19-misinformatie, en kon de film massaal gedeeld worden. Radicaal-rechtse Congresleden juichten de film toe, Facebook-groepen die gewijd waren aan nieuws over ‘vaccindoden’ explodeerden en antivax-organisaties als de Children’s Health Defense titelde de film in hun nieuwsbrief als ‘de film die ze niet willen dat je ziet’.

En toch zijn lang niet alle complotdenkers en coronacritici opgetogen met de film. Vrij snel kwam ook de kritiek dat de film ‘de belangrijke informatie over de bloedklonters’ verpakt met verwijzingen naar ‘onzinnige complottheorieën’. De antivaxwebsite The Covid Blog schreef zelfs dat de enige mogelijke verklaring voor de film is dat hij is uitgebracht “met als enig doel om de waarheid over deze hele Covid-19-poppenkast in diskrediet te brengen. Het kan dan ook niet anders dan dat ze samenwerken met de overheid en de mainstreampropaganda.”

Rattenvergif

Dat de film geproduceerd werd door de extreemrechtse podcastmaker Stew Peters, leidde bij heel wat complotdenkers bij voorbaat al tot scepsis. Peters was namelijk ook de man achter de documentaire Watch the Water, dat op even onsamenhangende wijze argumenteerde dat de coronavaccins bestonden uit rattenvergif. Zelfs bekende complotdenkers als Brian Cates van de QAnon-beweging schreef na de film op Telegram dat het grootste gevaar is dat mensen die ver verwijderd staan van de realiteit bereid zijn om alles te geloven. “Neem niet zomaar beweringen aan van iemand die je nog nooit gehoord hebt. Wees je eigen autoriteit”, maande hij zijn volgers aan op Instagram.

Het is Peters allicht nooit te doen geweest om een accurate reconstructie te maken van de gebeurtenissen tijdens de coronapandemie. Belangrijker is om aandacht te creëren voor het narratief dat de mondiale elite met geen geld te vertrouwen is. Ook kritiek is daarbij welgekomen. Want zoals het slot van Died Suddenly betoogt, gaat het er vooral om dat mensen niet aan de kant blijven staan, maar een positie innemen in de ‘Bijbelse strijd tussen goed en kwaad’. “Als je stil, apathisch of meegaand bent, dan zul je je voor God moeten verantwoorden”, zegt Peters.