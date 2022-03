‘Die wilde uitspraken van Poetin wijzen er hopelijk op dat het einde in zicht is’: getuigenis uit Moskou

Donderdag 17 maart, 14.35 uur

“Wat ik zal missen als ik Rusland verlaat? Misschien vooral de gewoonten die ik heb opgebouwd, de cadans die het leven heeft. Ik heb een vaste route van mijn huis naar mijn werk. Onderweg zet ik mijn zoon af bij zijn school, de kleuterschool van mijn jongste ligt naast ons appartementengebouw. Als de kinderen gaan sporten, is dat op nog geen twintig minuten rijden. Het leven is vertrouwd en comfortabel. Nog steeds, eerlijk gezegd.

“Het is nu lente in de stad en het is prachtig. De ochtenden zijn koud en er ligt nog volop ijs en sneeuw, maar als het middag wordt, wint de zon aan kracht. De hemel is blauw en je voelt letterlijk dat na een lange winter de lente in de lucht zit. Op die momenten vergeet ik even dat de roebel is ingestort, dat we een oorlog zijn begonnen tegen een buurland.

“Maar als het ’s avonds donker is en ik het nieuws zie, besef ik weer dat de waanzin op onze deur klopt. Dat ik in een land leef waar je in de gevangenis belandt omdat je een oorlog een oorlog noemt.”

Donderdag 17 maart, 18.26 uur

“Ik heb de speech waarin Poetin spreekt over verraders die heulen met het Westen niet gezien, maar ik heb wel de berichten gelezen op de nieuwssite Yandex. Ik heb nooit op hem en zijn handlangers gestemd, dus hoe kan ik hen verraden? Het omgekeerde is waar: zij verraden de toekomst van ons land.

“Ik ben opgegroeid in de jaren 80. Je jeugd is altijd een prachtige tijd, maar ik wil niet dat mijn kinderen terug moeten naar diezelfde jaren 80. We waren arm, hadden weinig comfort en konden niet reizen. Dat was ons normale leven. Het was oké, omdat we nooit iets anders hadden gezien.

“Nu hebben we wél iets anders gezien en teruggaan in de tijd voelt als een nare droom. Internationale autoproducenten verkopen al geen auto’s meer en onze eigen autoproducenten leggen hun fabrieken stil omdat ze een tekort aan onderdelen hebben. Als dit zo doorgaat, moeten mensen zich weer net als vroeger gaan inschrijven voor een nieuwe auto en daar vervolgens jaren op wachten.

“Er was een beroemd Sovjet-woord: blat. Het betekende dat je een voorkeursbehandeling kreeg, dat je voorgetrokken werd omdat je connecties had. Al die lelijkheid van het Sovjet-leven dreigt weer terug te keren. Hoe kun je nog kapitalisme hebben in een land dat is ontkoppeld van de rest van de wereld? Dat kan niet. Al helemaal niet in een land dat internationale regels en wetten weigert te respecteren.

“De snelheid waarmee nu repressieve maatregelen worden genomen, wijst erop dat we hier een soort Chinees internet zullen krijgen, met beperkte inhoud en volledige controle van de staat.

“Moeten we vertrekken of niet? Als we vluchten zullen we van nul beginnen – misschien wel onder nul als we geen legale status krijgen – maar hopelijk kunnen we ons dan opwerken. Als we blijven, hebben we het nu nog relatief goed, maar ons leven zal afglijden en uiteindelijk stagneren.

“Het enige goede scenario is het vertrek van Poetin. Anders zitten we allemaal aan boord van de Titanic. Die wilde uitspraken van Poetin wijzen er hopelijk op dat het einde in zicht is.”