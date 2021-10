‘Die vakantie is veel te lang, en dat zeg ik als leerkracht’: lezers over een kortere zomervakantie

Gelijkheid

“De zomer zorgt juist voor meer gelijkheid tussen kinderen. Iedereen kan mee met de jeugdbeweging op kamp in eigen land en genieten van onze Belgische zomer. Of op straat of in een bos spelen met z’n vrienden. Met een langere herfst- en krokusvakantie gaan rijke kinderen lekker op zonvakantie en 2 weken skiën terwijl de arme kinderen de pineut zijn en eenzaam thuis in hun appartement naar de regen zitten staren terwijl hun ouder(s) gegarandeerd geen vrij kunnen nemen op hun werk. Als we leerachterstand willen wegwerken moeten we misschien stoppen met facultatieve verlofdagen op school, maar daar in de plaats inhaaldagen van maken.

Veerle Piot (41) uit Tielen.

Rust nodig

“De twee laatste weken van de vakantie gaan al op in voorbereidingen en vergaderingen op school. Onze minister maakt er precies zijn handelsmerk van om alles te willen veranderen. Iedere kortere vakantie gaat op in voorbereidingen. De enige vakantie die we hebben om ons hoofd leeg te maken, is de zomervakantie. We werken meer dan 40 uren, ook ‘s avonds en in het weekend. Leerlingen rekenen op ons voor allerhande ondersteuning, het hele schooljaar door. En voor de ‘hoge’ verloning moet je alvast ook niet in het onderwijs stappen. Het is een boeiende job, maar die 6 weken rust hebben we nodig.”

Stephie Steph (53) uit Kortrijk.

Langere breaks

“Persoonlijk zou ik 3 weken kerstvakantie en 3 weken paasvakantie invoeren voor een verkorting van de zomer. Dit geeft leerlingen een langere break na de examens van december en een betere voorbereiding op examens in juni. Leerwinstverlies tijdens de zomer wordt beperkter en ook naar het gebruik van Nederlands voor anderstaligen (thuis) is dit een goede zaak.”

Sepp Mondelaers (33) uit Leuven.

Nieuwe normaal

“Absoluut een goed idee. De enige mening die hier telt is die van de experten onderwijs. Alle studies wijzen uit dat alle leerlingen gebaat zijn met deze regeling. De overige sectoren en de ouders zullen zich aanpassen naar het nieuwe normaal. De huidige situatie is voor geen enkele sector ook optimaal: 2 maand zomervakantie, opvang zoeken, etc. is niet niets. Tenslotte is een rustperiode van 2 weken in het najaar voor de kinderen ook goed om even te bekomen en op te laden naar de kerstexamens toe.”

Rémi Habiyambere (32) uit Leopoldsburg.

Echte week vakantie

“Een kortere zomervakantie zal er hopelijk voor zorgen dat leerlingen de draad gemakkelijker kunnen oppikken na de vakantie. Langs de andere kant zullen een langere herfst- en krokusvakantie zorgen dat leerlingen en leerkrachten een echte week vakantie hebben en een week waar ze schoolwerk kunnen inhalen wie dat nodig heeft. Vaak is een week vakantie niet genoeg om er even volledig uit te zijn en echt te ontspannen (zowel voor leerlingen als voor leerkrachten).”

Nele Decraecke (28) uit Brakel.

Beroep minder aantrekkelijk

“Samen met juni zijn juli en augustus normaal de zonnigste maanden van het jaar. Statistisch is dit minder het geval voor de vakanties in de late herfst en in de vroege lente. De kinderen gaan dus meer binnen zitten. Ook het kusttoerisme zal niet kunnen lachen. Maar als het vooral de bedoeling is om het beroep van leerkracht minder aantrekkelijk te maken, dan moeten ze de zomervakantie zéker inkorten. Officieel duurt de zomervakantie 9 weken. Maar de meeste leerkrachten zijn nog met de school bezig tot na de eerste week van juli. En tegen 15 augustus staan ze al weer op post voor herexamens, boekenverkoop, schoolvoorbereiding, enzovoort. Kortom, ze zijn maar een goeie 5 weken echt weg van school. Zoiets hebben ze nodig! Trek daar nu aan weerszijden 2 weken vanaf en er blijven maar een goeie 3 weken meer over om er eens helemaal uit te zijn. Dat ze die 2 weken tijdens het schooljaar terugkrijgen, maakt geen verschil. De meeste leerkrachten zullen die, zoals gewoonlijk, weer gebruiken voor schoolbezigheden. Zo zullen ze er nooit meer echt uit zijn! Ik zou vandaag geen leerkracht meer willen zijn.”

Patrick Lagrou (72) uit Diksmuide.

Te lange zomervakantie

“De zomervakantie is veel te lang, zeg ik als leerkracht. De jongeren geraken dan terug zeer moeilijk in gang en zijn een groot stuk van de leerstof kwijt aan het raken. Vorig schooljaar werden de herfst- en krokusvakantie noodgedwongen een week later en eigenlijk voelde dat veel beter aan. Je kon die herfst- en krokusvakantie van twee weken écht ‘deconnecten’ en nadien er ook veel beter terug invliegen. Wat tegelijk voor discussie vatbaar kan en mag zijn, is dan de periode voor de zomervakantie. Moet die laatste trimester echt afhankelijk zijn van de verschuivende paasvakantie?”

Nic Andriessen (30) uit Ravels.

Uniek jeugdwerk

Puur vanuit onderwijskundige blik valt er weinig tegen in te brengen, een kortere zomervakantie houdt steek. Ik heb echter de indruk dat de bredere maatschappelijke implicaties onvoldoende meegenomen worden in het debat. Ik beperk me tot één voorbeeld. Het Vlaamse jeugdwerk is uniek in de wereld. Het biedt kinderen en jongeren een vrijplaats om nieuwe ervaringen op te doen en te experimenteren met het opnemen van verantwoordelijkheid. Hoewel ik een master diploma heb, durf ik te beweren dat ik sinds mijn twaalfde nergens zoveel geleerd heb als in het jeugdwerk. Het is te zeggen, daar leerde ik zaken die ik nu nog dagelijks toepas, die me aan verschillende jobs hielpen, die me maakten tot wie ik ben. Wat is de impact van een korte zomervakantie op het jeugdwerk? Ik durf het niet te voorspellen. Misschien valt dat mee, maar dergelijke vragen verdienen het in ieder geval meegenomen te worden in het debat.”

Tom Boon (42) uit Kessel-Lo.

Time-out

“Afschuwelijk. Iedereen kan in de zomer een time-out van 2 maanden meer dan gebruiken. Wie dit wil invoeren, denkt enkel aan het ‘gemak’ van de ouders voor het vinden van opvang. Kinderen hebben recht op een lange ontspanningsperiode. Tijdens de vakantie leren ze heel andere dingen dan op school, die minstens even belangrijk zijn. Het grote probleem tegenwoordig is dat heel wat ouders alle tijd van hun kinderen willen volplannen met entertainment, en dat er amper nog tijd is voor vrij spel. Heel wat broers en zussen weten amper nog hoe ze met elkaar moeten omgaan.”

Nele Scheers (44) uit Antwerpen.

Quality time

“Kinderen hebben deze lange periode nodig om zich op iets anders te kunnen richten en even weg te zijn van het gejaagde school- en hobbyleven. En ook voor ons als ouders is dat fijn. De extra quality time tussen ouders en kinderen is heerlijk. Bovendien wordt er in het artikel zelf al aangegeven dat vele kinderen door het thuisblijven anders geprikkeld worden en bijvoorbeeld een taal bijleren op vakantie. Kennis vergaar je niet enkel op school. Een lange zomervakantie is ook heerlijk om te kunnen genieten van het weer. In de herfstvakantie heb je daar niets aan.”

Marc Versape (43) uit Deinze.

Grote veranderingen

“De ‘grote vakantie’ zorgt ervoor dat kinderen en leerkrachten het jaar achter zich kunnen laten en het volgende jaar een frisse start kunnen nemen. Dit lukt niet tijdens de vakanties onder het jaar. Voor het mentaal welzijn van de leerkrachten en het kunnen innoveren van het onderwijs heb je de zomermaanden absoluut nodig. Alleen dan heb je de extra tijd om grote veranderingen te maken op een school of in een klas. Onder het schooljaar schuift dit door alle andere drukte aan de kant. Vakanties verleggen, gaat zijn effect missen. We denken beter na over het school- en dagsysteem.”

Lotte Van Dam (25) uit Mechelen.

Eigen welzijn

“Als directeur van een (middelbare) school werk je sowieso door tot half juli en begin je half augustus reeds terug met het maken van de uurroosters en voorbereiden van het nieuwe schooljaar. Dit betekent momenteel 4 à 5 weken vakantie. Doe daar 2-3 weken af en dan blijft er nog 2 weken vakantie over. We hebben veel over voor het welzijn en de ontwikkeling van onze leerlingen maar geef ons ook de mogelijkheid om aan ons eigen welzijn te werken en denken.”

Kristof Dewaele (44) uit Roeselare.