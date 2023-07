‘Die Rus kreeg de tijd niet om zijn ‘thee voor de overwinning’ op te drinken’: 9 topverhalen van deze week

We hebben 9 De Morgen-verhalen van de voorbije week uitgekozen die u dit weekend kan lezen.

1. ‘Die Rus kreeg de tijd niet om zijn ‘thee voor de overwinning’ op te drinken’: wat oprukkende Oekraïners aantreffen in de loopgraven

Terwijl de Oekraïense troepen oprukken in het zuiden van het land, nemen ze versterkte posities over die door Russische soldaten zijn verlaten. ‘Het is ons land, maar het voelt niet als thuis aan.’

Lees hier de volledige reportage.

Oekraïense soldaten tussen het afval dat is achtergelaten door Russische manschappen. Beeld DAVID GUTTENFELDER / NYT

2. Frans Grapperhaus, de man van actrice Maaike Cafmeyer: ‘De zaak-Bart De Pauw was niet nieuw voor mij’

Frans Grapperhaus (59) heeft het soort stem waar een mens rustig van wordt. Met een zachte Hollandse g, die hij na 20 jaar in Gent nog niet kwijt is, praat hij meer dan twee uur lang over zijn leven als muzikant, zijn passie voor boten, een donkere bladzijde in de geschiedenis en over hoe hij halsoverkop verliefd werd op Maaike Cafmeyer (50).

“De zaak-Bart De Pauw was voor mij niet nieuw, ik was al samen met Maaike toen het gebeurde.” Lees het interview.

Frans Grapperhaus: ‘Onze dochters hebben zich enorm verstandig gedragen in de zaak-Bart De Pauw.’ Beeld Johan Jacobs

3. De strijd om de Bosuil: Paul Gheysens heeft zijn gelijke gevonden in Antwerp-fan en grondeigenaar Tania Mintjens

De fans van Antwerp hebben niet echt lang van de landstitel kunnen genieten. De afgelopen weken domineerde de strijd tussen voorzitter Paul Gheysens (69) en grondeigenaar Tania Mintjens (58) het nieuws. Het gaat hard tegen onzacht tussen deze zakenlui, die nochtans veel met elkaar gemeen hebben.

Lees hier het volledige artikel.

Beeld Filip Van Loock / BELGA / Tine Schoemaker

4. Omgaan met moeilijke familieleden is vooral je verwachtingen bijstellen: ‘Mensen kun je niet veranderen’

Niets is zo delicaat als familierelaties. Maar er gloort hoop: hoewel familiedynamieken in steen gebeiteld lijken te staan, hebt u altijd een keuze om het anders te doen. “Gezonde relaties vereisen stevige gesprekken en heldere grenzen.”

Lees het interview met therapeut en relatie-expert Nedra Glover Tawwab.

Beeld Shutterstock / fizkes

5. Onze journalist schuift aan voor Taylor Swift: ‘Ik ga al 20 jaar naar concerten, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt’

Het zijn cruciale dagen voor fans van popster Taylor Swift, ook wel Swifties genoemd. Om nog maar een ticket te mogen kopen, moet je al bijna verlofdagen inplannen en je vrienden mee inzetten.

Ook De Morgen-journalist Katrin Swartenbroux schuift aan voor zo’n felbegeerd ticket.

Beeld RV

6. ‘Het Westen heeft dit conflict zelf uitgelokt, dus ik begrijp waarom de Russen Oekraïne zijn binnengevallen’

Toen het muitende Wagner-leger van Jevgeni Prigozjin naar Moskou oprukte, hielden in Rusland ruim 140 miljoen mensen de adem in. Onder hen ook zo’n achthonderd Belgen die nog altijd in het grootste land ter wereld wonen. Veel landgenoten zijn vertrokken, uit principe of uit angst voor de onvoorspelbare toekomst, of simpelweg omdat de sancties hun werk onmogelijk maakten. Maar een harde kern heeft het best naar zijn zin in het paradijs van Vladimir Poetin.

We spraken met achtergebleven Belgen over het dagelijkse leven in een land in oorlog: “Hier komen wonen was de beste beslissing van mijn leven.”

Belgen in Rusland. Beeld DM

7. Drie jaar langer werken kan u tot 22.645 euro opleveren. Alle maatregelen van het pensioenakkoord voor u doorgelicht

De topministers hebben een pensioenakkoord beet, dat het stelsel betaalbaar moet houden. Maar wat betekent het voor u? We lichten het akkoord door in vijf vragen.

Beeld Shutterstock / insta_photos

8. Televisiemaker Tim Van Aelst over zijn jarenlange cocaïneverslaving: ‘Ik zou nooit meer terug willen’

Een topcarrière uitbouwen, en tegelijk met een cokeverslaving kampen. Televisiemaker Tim Van Aelst, bekend van Wat als? en Safety First deed het jarenlang. Volgens verslavingsexperts komt het vaker voor dan we denken. “Het werk is vaak het laatste domein dat aangetast wordt.”

Lees de getuigenis van Tim Van Aelst.

Beeld Koen Bauters

9. ‘We dachten dat we het land gingen heropbouwen, maar ze stuurden ons gewoon om te sterven’: een Russische soldaat in Oekraïne

Een Russische gevangene hoopte met een schone lei te kunnen beginnen door naar Oekraïne te gaan. Maar hij werd geconfronteerd met de keiharde realiteit van het loopgravenwerk en de oorlog. “Ze zeiden tegen ons: ‘Jullie gaan de strijd in als vlees.’”

Lees de getuigenis van een Russische soldaat in Oekraïne.