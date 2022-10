Die rode Super Mario’s waren dan toch geen xtc: oplichters verkochten géén drugs op Tomorrowland, en staan nu voor rechtbank

Zestien mannen moesten zich in de Antwerpse rechtbank verantwoorden omdat ze mogelijk drugs verkochten op Tomorrowland. Maar vaak was het ‘gewoon voor de vrienden’.

85 xtc-pillen had H.K. op de derde dag van het eerste Tomorrowland-weekend in zijn onderbroek zitten, toen hij bij een fouille voor de ingang werd betrapt. In de rechtbank moest hij woensdag uitleg verschaffen over wat die pillen daar zaten te doen.

Zijn advocaat ontkende bij hoog en laag dat die bedoeld waren om te verkopen. “Hij had dat bij zich voor zijn vrienden”, sprak de raadsman. “Ze hadden met tien afgesproken op Tomorrowland. Eén iemand zou zich moeten opofferen om ze binnen te krijgen.”

Super Mario

H.K. was een van de zestien die woensdag terechtstonden omdat ze mogelijk drugs verhandelden op Tomorrowland. De politie pakte hen op tijdens het eerste weekend van het dancefestival (15 tot en met 17 juli). Het ging om vijf Belgen, vier Nederlanders, één Duitser, één Portugees, één Slowaak en één Pool.

Drie Italianen werden niet gedagvaard voor drugshandel, maar voor oplichting. Zij verkochten rode pillen met het gezicht van Super Mario op, maar die bleken na onderzoek geen xtc te zijn. Ook dreven ze handel in ‘bommetjes’ – sommige drugs worden in een vloeitje gerold en ingeslikt. Maar bij hen waren die vloeitjes met poeder van een gewone pijnstiller gevuld.

Voor die oplichting vraagt de procureur een gevangenisstraf van een jaar en een geldboete van 800 euro. Voor de beklaagden die van ‘echte’ drugshandel worden verdacht, vordert de procureur veel hogere straffen. Voor hen zijn celstraffen tot 30 maanden en boetes tot 24.000 euro gevraagd.

Net als H.K. verklaarden nog anderen dat ze niet de bedoeling hadden om drugs te verkopen. Een man van 25 nam xtc-pillen mee voor zijn vrienden. Maar omdat zij er geen interesse in hadden, besloot hij maar om ze aan onbekende bezoekers te verkopen.

“Hij is niet iemand die zoals Sinterklaas 100 of 200 xtc-pillen ging uitdelen”, sprak zijn advocaat. “Hij had enkel drugs mee voor zijn eigen gebruik en voor dat van zijn vrienden. Maar toen zijn vrienden dat niet wilden, stond hij daar. Geparkeerd. Ze verkopen om ervan af te geraken, was een dom idee.”

Een man uit Portugal zei dat hij xtc-pillen bij zich had, die zijn vriendengroep de dag voordien samen had gekocht. Verklaringen van zijn vrienden zouden dat bevestigen. Omdat hij geen geld ontving voor de drugs, kon er geen sprake zijn van een verkoop.

Maar de rechter wees er toen op dat het ‘afleveren’ van verboden middelen aan anderen volgens de wet even strafbaar is als het verkopen ervan. “En degene die de drugs bewaart voor de groep, levert die af of niet?”

Crystal Garden

Een andere man, uit Nederland, werd door de politie opgemerkt bij het hoofdpodium van het festival. De agenten zagen hoe hij gesprekken aanknoopte met anderen en hen nadien een pil toeschoof. In zijn verklaring betwistte de man dat niet. Hij had een zakje pillen – net als enkele toegangstickets – op de grond gevonden en besloot om ze te verkopen.

Nog een andere Nederlander verscheen in een blauw pak en op witte sneakers voor de rechtbank. Toen agenten hem voor het Crystal Garden-podium zagen, haalde hij een pil uit zijn heuptasje en gaf hij ze aan een vriend. De agenten vonden daarop GHB, 1,4 gram ketamine en 19 xtc-pillen bij hem. In zijn verklaring tegenover de politie zei hij dat hij pil niet had verkocht, maar gratis aan vriend had gegeven.

Rechter: “U bent recreatief gebruiker?”

Beklaagde: “Dat ben ik geweest. Ik ben nu meegevraagd door vrienden om nog eens lekker ouderwets los te gaan. Ik zou nooit geld vragen voor drugs”

Die rechter: “Die GHB en ketamine, wat waren uw intenties daarmee?”

Beklaagde: “Ik heb vroeger dus wel vaker gebruikt. Als ik nog eens zou losgaan, dan wilde ik wel goed losgaan.”