‘Die perverse geest had hier volgens mij ook moeten zijn’: proces-Reuzegom eindelijk echt gestart

“Eerlijk? Ik wil dat dit voorbij is, dat we dit achter ons kunnen laten. Dat we niet elke keer weer die artikels moeten lezen. Het zou goed zijn voor iedereen als er een uitspraak zou zijn.” C. (25) was de enige oud-Reuzegommer die maandag het woord kreeg op de eerste dag van het nieuwe proces rond de dood van zijn vriend Sanda Dia (20), drie dagen na de doop van de Leuvense studentengroep in Vorselaar. C. was destijds net als Sanda Dia schacht en verwoordde in de rechtszaal een gevoel dat vrijwel alle procespartijen met elkaar leken te delen. Alles lijkt al honderdvoudig te zijn gezegd, of juist níét.

Het nieuwe proces, nu voor het Antwerpse hof van beroep, kwam er omdat de correctionele rechter in Hasselt vorig jaar halfweg de debatten oordeelde dat zij door een vormfout in de aanklacht enkel kon oordelen over wat de drie schachten overkwam op woensdag 5 december 2018. En dus niet over hoe ze de avond daarvoor in Leuven waren verplicht om alcohol te drinken tot ze er letterlijk bij neervielen. De drie werden op het kot van Sanda Dia ook nog beplast.

Op woensdag moesten de drie naakt plaatsnemen in een put in openlucht waar ze werden verplicht grote hoeveelheden Thaise vissaus en ‘papjes’ te consumeren terwijl ze emmers water over zich heen kregen.

‘Groepsdruk’

“De feiten vonden plaats te Leuven en te Vorselaar, tussen 3 en 5 december”, stelde advocaat-generaal Annelies De Cauwer nu. “Ik zie zes kwalificaties, met in de eerste plaats het opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen, met de dood tot gevolg, maar zonder het oogmerk te doden.”

Ook daarin verschilt de situatie van die in Hasselt. Daar nam de rechter het woord ‘toedienen’ heel letterlijk. Bij gebrek aan duidelijkheid over wie nu exact op welk moment de tuit van de fles tegen de mond van welke schacht zette, meende ze dat ze enkel kon oordelen over het al of niet toebrengen van slagen en verwondingen, waardoor de maximumstraffen bij voorbaat onder de vijf jaar cel zouden komen te liggen.

“Het is niet vereist dat de beklaagden die stof zelf hebben toegediend”, ging De Cauwer verder. “Bedoeling van deze proef was Sanda Dia te doen afzien, zowel psychisch als fysiek. De doop was een tikkende tijdbom, dit had ook andere jaren kunnen gebeuren. Het weze duidelijk dat de beproevingen extreem zijn. Door de slechte toestand van de schachten en de groepsdruk leek stoppen eerder een theoretisch gegeven te zijn. Sanda kon geen stop meer zeggen, gezien zijn toestand.”

Anders dan in Hasselt, waar de Reuzegommers bij elke vraag naar wie precies wat deed terugvielen op een haperend geheugen, lijkt dat er voor het openbaar ministerie in Antwerpen niet echt toe te doen. Er was een groepsdynamiek waar elke aanwezige toe bijdroeg door niet zelf in te zien dat de groep meer dan van het padje af was.

Waar in Hasselt nog vijf jaar cel werd geëist tegen de zogenaamde schachtentemmer A.G. alias Janker, werden dat er nu 50 maanden. Voor preses J.J. alias Zaadje werden het er 40. Voor de meeste Reuzegommers is 4 tot 30 maanden gevangenisstraf gevorderd. Voor één, J.V. alias Igean, is het 18 maanden. Hij was ten tijde van de doop net 19 geworden. Tijdens het onderzoek dook op een smartphone een filmpje op van Igeans eigen doop, een jaar eerder. Totale paniek en een smeekbede om te stoppen, maar er wordt geroepen “dat er niet valt te stoppen”.

‘Perverse geest’

Sanda Dia overleed aan onderkoeling en extreem hoge doses zout in zijn lichaam. Volgens Kris Luyckx, de advocaat van de twee overlevende schachten, kostte vooral eerlijkheid hem het leven: “De anderen hebben valsgespeeld. Zij hebben een muis en een vis niet doorgeslikt. Sanda heeft, zoals hij was, het hele spel meegespeeld en dat is hem fataal geworden.”

Het blijft een absurd klinkend gegeven: op het proces-Reuzegom worden ook de belangen behartigd van enkele goudvissen, een paling en een muis die in een elektrische blender verdween waarna de schachten werden verplicht het resultaat door te slikken. “Ik vind het heel vervelend om hier achter de familie Dia te staan, maar er is in deze zaak een voorgeschiedenis”, zei Anthony Godfroid, advocaat van dierenrechtenorganisatie Gaia. “Enkele jaren geleden mishandelden deze ideale schoonzonen een varken. Ze ontkwamen toen aan de vervolging door te beloven nooit nog dieren te betrekken in hun dooprituelen. Ik had graag ook de auteur van het draaiboek hier vandaag gezien. Die perverse geest had hier volgens mij ook moeten zijn.”

De auteur, een voormalige preses, werd al eerder in de procedure in Hasselt buiten vervolging gesteld, net als drie andere Reuzegommers die de doop volgden via foto’s en filmpjes in de whatsappgroep.

Gaia eist nu 1 euro morele schadevergoeding. De advocaten van de ouders van Sanda Dia komen dinsdag aan het woord. “Ik heb het gevoel dat het hof het zeer goed in handen heeft”, zei Sven Mary, de advocaat van vader Ousmane Dia. “Straffen zijn voor de papa nooit echt een issue geweest. We hadden liever de waarheid gekend dan gevangenisstraffen te horen vragen die al of niet gekoppeld zullen zijn aan uitstel. Wat heb je daaraan, bij deze jonge mensen?”