‘Die ontdekking bracht mij veel inzicht in waarom ik bepaalde dingen denk’: lees de gesprekken die Dirk De Wachter deze zomer voerde

Ze werd niet erkend door haar vader, groeide op in armoede, puberde in een sekte en leed aan depressies. Maar Fleur van Groningen vocht terug, en deelde haar ervaringen in het boek Voelen zonder filter. “Veel mensen weten ook niet wat HSP (een hoogsensitief persoon) is. Zij denken dat iemand de hele tijd overprikkeld is. Terwijl het vooral gaat over een diepgaande verwerking. Maar vroeger, als kind, kreeg ik pas echt veel kritiek, op school bijvoorbeeld. Ik ben veel afgerekend op mijn gevoeligheid.”

“In de huidige tijdgeest vind ik het eigenlijk wel makkelijker, want ik merk dat er iets beweegt. Steeds meer mensen komen uit voor hun hoogsensitiviteit. Volgens mij gaan we er echt op vooruit.”

Lees het volledige interview hier.

Beeld Wouter Van Vooren

“Vier maanden geleden zag mijn leven er helemaal anders uit.” VS-correspondent Björn Soenens (55) herstelt van longkanker. Psychiater Dirk De Wachter polst naar zijn mentale gezondheid.

“Mijn geloof in de mensheid heeft daardoor een enorme boost gekregen. Ik zag oude vriendschappen heropleven. Ik merkte ook: je oogst in je leven wat je zaait. Als je goed bent voor anderen, zijn anderen ook goed voor jou. Zo simpel is het leven. Het is een heel sentimentele tijd geweest. Eigenlijk ben ik klaar om de dood aan te kunnen.” (lacht)

Lees het hele interview hier.

Beeld Vincent Tullo

Op 31 december 2021 moest Jeroen Meus afscheid nemen van zijn broer Wim. Over het rouwproces maakte hij het programma Dagen zonder broer.

“Ik ben selectiever geworden. In mijn evolutie merk ik dat mijn schild naar beneden is gezakt. Er is weinig weerstand. Mensen kunnen gemakkelijker aan mij raken. Ik ben daardoor al een paar keer serieus teleurgesteld geraakt in mensen. Ik voel dat ik mezelf meer moet beschermen.”

“Mijn zoon, Georges, is nu 11 jaar en hij heeft de laatste vijf jaar veel verdriet gezien en ervaren. Ik merk dat hij daardoor extra zorg nodig heeft. We hebben buiten mijn broer nog te maken gekregen met ziekte en verlies, waardoor het voor hem extra veel is geweest op jonge leeftijd. Daarom volgen we samen therapie.”

Lees hier het hele gesprek.

Beeld Wouter Van Vooren

‘Natuurlijk heb ik liever dat ik er nog langer ben, maar dat is me niet gegeven’: Mathias en Tore Sercu

Tore Sercu lijdt aan een agressieve vorm van kanker. Hij is palliatief. Praten met zijn ouders en zus werkt enorm verbindend. “Er zijn momenten geweest dat ik belachelijk diep zat of dat wij het als gezin aartsmoeilijk hadden, maar op die verschrikkelijkste momenten lukte het tóch om een soort van ‘verbinding’ te creëren. Het is zo belangrijk om dan het gevoel te hebben dat die stabiliteit er is.”

Ook vriendin Frauke is een rots in de branding. “Soms vraag ik me af: hoe kan het dat zij nog elke dag perfecter wordt? Voor mij is dat prachtig. Onze relatie klopt op alle vlakken zo hard.”

Lees het hele gesprek.