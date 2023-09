‘Die klimaathysterie, daar krijg ik het van’: 9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

We hebben negen De Morgen-verhalen uitgekozen die u na dit weekend kan lezen.

1. Oostendenaren zijn ‘immocratie’ van bouwpromotor Versluys beu, maar die bijt van zich af

Steeds meer Oostendenaren zijn de ‘immocratie’ van bouwpromotor Bart Versluys beu. Komen er effectief twaalf torens aan het Vuurtorendok? Een rechtszaak loopt, maar Versluys bijt van zich af: “Vergeet die torens!”

Lees hier het achtergrondstuk.

Nieuwbouwprojecten van Groep Versluys in Oostende. Beeld ID/ Jonas Lampens

2. ‘Het was belangrijk om in de eerste aflevering naar de kijker eerlijk te kunnen zijn over hoe het emotioneel met me ging’: deelnemers ‘Masterchef’

In Celebrity MasterChef proberen regisseur Charlie Dewulf (29), stand-upcomedian William Boeva (33) en tv-maker Cath Luyten (46) elkaar af te troeven aan het fornuis. Maar het programma ging voor het trio dieper dan een perfecte pannenkoek op tafel toveren. “Deze ervaring heeft mijn moeilijke relatie met eten veranderd.”

Lees hier het interview.

William Boeva, Charlie Dewulf en Cath Luyten. ‘Ik wou weleens aan de jury laten zien wat ik in huis heb en tonen dat ik wist hoe vis en vlees te combineren. Maar ik had geen idee hoe ik aan die langoustines moest beginnen’, zegt Luyten. Beeld Stefaan Temmerman

3. ‘Het is belangrijk dat we de brute realiteit van die slachtoffers vertellen’: kinderpsychiater Peter Adriaenssens over beelden van misbruik

Het was afgelopen week even slikken om kinderpsychiater Peter Adriaenssens (69) in primetime op tv te horen uitleggen hoe kinderen ‘voorbereid’ worden voor een scène in een misbruikfilm. “Ik vind het belangrijk dat we de brute realiteit van die slachtoffers vertellen.”

Lees hier het interview.

Peter Adriaenssens: 'We zijn de eerste generatie die praat over seksueel geweld.' Beeld Rebecca Fertinel

4. Econoom André Decoster: ‘Bij een splitsing stort Wallonië in de armoede’

Econoom André Decoster (64) start aan de KU Leuven zijn laatste academiejaar, dan wenkt het emeritaat. Een gesprek over de begroting, schuld, ongelijkheid en fiscaliteit. En over transfers en Vlaams-nationalisme. ‘Bij een splitsing stort Wallonië in de armoede.’

Lees hier het interview.

André Decoster: 'Het discours van nationalisten slaat aan omdat het rechts is. Dáárom stemmen de mensen voor N-VA en Vlaams Belang. Niet omdat ze een onafhankelijk Vlaanderen willen.' Beeld Thomas Sweertvaegher

5. ‘De kans is reëel dat onze cliënt geen klacht had ingediend als hij geen telefoon had gekregen van de journalist’: een reconstructie van de affaire-Conner Rousseau

“Twee journalisten”, zo stelde advocate Christine Mussche, zouden de intussen geseponeerde gerechtelijke onderzoeken tegen haar cliënt en Vooruit-voorzitter Conner Rousseau “mee hebben georganiseerd”. Waar komt die beschuldiging vandaan?

Lees hier de reconstructie.

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau kondigt in juni onverwachts aan dat hij toe is aan een ‘pauze’. Beeld Tim Dirven

6. Andries en Jolien Roets, broer en zus: ‘De mannen in de familie zijn allemaal helikopterouders’

De oudste is 38 en radiopresentatrice bij Qmusic. De jongste is 35 en speechschrijver voor minister Benjamin Dalle. Jolien en Andries Roets, zus en broer. “Een paar jaar geleden ging het mentaal wat minder goed met mij. Ik had geen burn-out, maar ik zat wel met een blokkade”

Lees hier het interview.

Jolien Roets over haar broer Andries: ‘Hij is ooit zwaar uitgevlogen tegen een gast die me op de Lokerse Feesten lastigviel. Vrienden schrokken toen ze hem zo kwaad zagen. Dat kantje zit in ons allebei.’ Beeld Eva Beeusaert

7. Minister Zuhal Demir (N-VA): ‘Die klimaathysterie, daar krijg ik het van’

Zuhal Demir (43), de populairste politica van Vlaanderen, bestormt nu ook de ­boekhandel. Een interview met de opvallendste passages uit haar biografie Zuhal als ­kapstok. “Ik kan fel uit de hoek komen, maar dat maakt van mij nog geen Iron Lady.”

Lees hier het interview.

Minister Zuhal Demir: ‘Juf Betty kwam vroeger aan onze oren trekken als we geen Nederlands spraken op de speelplaats. Was dat zo slecht?’ Beeld Damon De Backer

8. Ik ben die vrouw van in de dertig met dat kinderzitje op haar tweewieler, beste Julie Cafmeyer

Ciska Hoet, freelancejournalist voor deze krant en directeur van RoSa, reageert op een getuigenis van theatermaker en schrijver Julie Cafmeyer:

“Beste Julie, vorig weekend schreef je in deze krant dat je op je vierendertigste plots wakker werd in een wereld waarin alle mannen van jouw leeftijd een kinderzitje hebben op hun fiets. Terwijl jij single bent, hebben zij een vrouw aan hun zijde en wonen ze in een huis dat in een woonmagazine zou kunnen staan. Je beschrijft met enige frustratie hoe jouw leven niet past binnen dat perfecte plaatje. Je wilde er ooit zelfs zo graag in passen dat je jezelf zoiets cruciaals hebt ontzegd als een seksleven. Welnu, ik schrijf je vanuit dat plaatje en ik kan getuigen dat het bestaan hier even morsig en zoekend is als bij jou.”

Lees hier haar reactie.

Ciska Hoet en Julie Cafmeyer. Beeld RV - Athos Burez

9. Lou Miller, dochter van An Miller en Filip Peeters: ‘Papa heeft drie vrouwen in huis. En hij heeft het nodig, hoor’

“Iedereen kijkt natuurlijk met haviksogen naar mij in De twaalf”, zegt Lou Miller (19). “Dat heb je als dochter van.” Maar wat moet je, als je ouders hebt als An Miller en Filip Peeters, en toch ook passioneel geniet van acteren? Ze maakt zich zorgen om niks. Het bloed kroop waar het niet gaan kon en mondde uit in een zee van talent. U zult uw ogen niet van Julie, het door haar vertolkte hoofdpersonage in seizoen twee van De twaalf, kunnen afhouden.

Lees hier het interview.