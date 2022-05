‘Die hype van zwarte kranen snap ik echt niet’: jury bepaalt wie de finale speelt in ‘Huis gemaakt’

Acht maanden klusten ze de ziel uit hun lijf, maar vanavond presenteren de drie overgebleven duo’s in Huis gemaakt hun eindrapport. In de ultieme eindspurt krijgen Younes en Eline uit Beringen, Emiel en Alexia uit Boortmeerbeek en Cédric en Anaïs uit Antwerpen nog hulp van vrienden en familie voor de laatste afwerkingen, maar nadien wacht het onverbiddelijke oordeel van de jury. Dan beslissen aannemer Cerina Marchetta (40), interieurarchitect Gert Voorjans (60) en vastgoedexpert Hadisa Suleyman (32) welke tandems morgen strijden voor een zelfontworpen droomhuis en een leven zonder lening.

“En dat was moeilijk”, zegt Cerina Merchetta die net als haar collega’s haar punten individueel doorgaf in een enveloppe. “Alle koppels hebben verrast. In positieve, maar ook in negatieve zin. Tot voor hun finaleweek vond ik het niveau van afwerking eerlijk gezegd wat lager dan in het eerste seizoen, maar door de laatste week, waarin de koppels de kans kregen de pijnpunten weg te werken, is het niveau gelijkaardig geworden.”

Afknappers en stokpaardjes

Een woonkamer, badkamer, keuken, tuin en slaapkamers sloopten de deelnemers om ze vervolgens naar eigen smaak opnieuw op te bouwen. Elk jurylid beoordeelt met zijn expertise, en ieder zweert bij zijn do’s-and-don’ts. “Vijftig tinten wit en beige vind ik echt verschrikkelijk”, gruwelt Gert Voorjans, die als interieurarchitect onder meer de huizen van Mick Jagger inrichtte. “Die mensen zijn jong, waarom zijn ze bang om buiten de lijntjes te kleuren? Een inrichting mag asymmetrisch zijn en móét multifunctioneel zijn. Een eettafel met zes vastgemetselde stoelen is echt zo saai. Zo’n tafel moet ook een bureau kunnen zijn of een plaats waar kinderen kunnen knutselen. Ik wil kleuren zien en een rebels kantje.”

Gert Voorjans, Cerina Marchetta en Hadisa Suleyman. Beeld VTM

Voor Hadisa Suleyman, die al zes jaar haar eigen immokantoor heeft, moet de woning van de deelnemers vooral een eenduidig verhaal vertellen. “Daarmee scoor je altijd bij mij”, zegt ze. “Als je gaat voor een vintage behangpapier moet die stijl doorlopen in de rest van de woning. Een landelijke stijl gemixt met een moderne, zoiets werkt gewoon niet. Maar ik let ook op de eigenheid van de koppels, volg niet slaafs de trends. De hype van zwarte kranen snap ik bijvoorbeeld helemaal niet. Veel mensen kiezen ervoor uit gebrek aan inspiratie, maar als de hype voorbij is sta je daar jaren later met je hype van toen.”

Aannemer en architect Cerina kijkt dan weer vooral naar de afwerking. En ze heeft zo haar stokpaardjes. “Ik knap écht af op slordig verfwerk”, zegt Cerina. “Om te verven moet je niet superhandig zijn, dus dat is geen excuus. Oog voor detail vind ik belangrijk. En waaraan ik echt allergisch ben is vuil en ‘vettige hoekjes’, waarin dat kan kruipen. Slecht geplaatste plinten zijn zo’n voorbeeld. Alles waar vuil in kan kruipen vermijd je beter voor een positief oordeel.”

Geen groene vingers

De juryleden stuurden de wedstrijd afgelopen maanden, maar in de finale vervalt hun soevereiniteit. De winnaar wordt woensdag gekozen door de kijker (na de aflevering van vanavond kunnen ze tot middernacht hun stem uitbrengen) en door een panel van 25 makelaars en 50 potentiële kopers die de panden al bezochten.

De job van de drie juryleden zit er dus op. Maar waar zouden ze zelf het liefste wonen? “Ik hou heel erg van wat Younes en Eline hebben gedaan in Beringen”, zegt Voorjans. “Er zijn Chinese en Marokkaanse invloeden, maar cliché wordt het nooit.” Hadisa ziet ook potentieel in Boortmeerbeek. “De flow van het huis klopt, de ruimtes lopen heel natuurlijk in elkaar over. Bovendien heb ik drie kinderen, de rijwoning in Antwerpen zou wellicht wat te klein zijn. (lacht)” Dat vindt Cerina dan weer niet. “Ik hou van de stad en Cédric en Anaïs hebben de laatste week écht geknald om het tot in de puntjes af te werken. Hun dakterras en koertje zijn perfect voor mij, want ik heb totaal geen groene vingers. (lacht)”

