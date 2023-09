‘Die hertengoulash met de overgebleven kampeerders staat in mijn geheugen gegrift’: 9 topverhalen van de voorbije week

1. ‘Controleren of iedereen Nederlands spreekt op de speelplaats? Daar verspillen wij onze energie niet aan’: hoe Don Bosco Brussel omgaat met thuistaal

Hoe vrolijk en bont de mix aan thuistalen van Vlaamse leerlingen is, zo bitter en gepolariseerd verloopt het maatschappelijke debat over het pedagogische nut ervan. Voor scholen die dagelijks met die diversiteit te maken krijgen, raakt vooral het nut van eindeloos discussiëren lost in translation.

Leerlingen uit het derde jaar zorg en welzijn van Don Bosco Brussel overleggen met elkaar tijdens een toets over voetverzorging. Beeld Tim Dirven

2. Sven Pichal en zijn advocaten leken op een discrete afhandeling te hopen. Tot een gedetineerde hem herkende in de gevangenis

Sven Pichal blijft nog zeker twee weken opgesloten in de gevangenis. Er zijn nu meer details bekend over het onderzoek, waarbij naast de radiomaker eerder ook een 34-jarige Antwerpse acteur is aangehouden wegens bezit en verspreiding van kinderporno. Hoe ging de zaak aan het rollen?

'Ik heb al honderd keer gezegd dat ik geen commentaar geef', zei advocaat Walter Damen. Beeld Eva Beeusaert

3. ‘Het is een fantastische relatietest gebleken’: een ode aan de onvergetelijke klotereis

Een reis vol ellende achter de rug? Geen ramp. Wees dankbaar voor de levensles, de relatietest of simpelweg het smeuïge verhaal dat u nog jaren kunt vertellen. “Die hertengoulash met de overgebleven kampeerders staat in mijn geheugen gegrift.”

In juli werd de familie van ‘De Morgen’-fotograaf Tim Dirven geëvacueerd uit camping Kraljeb Hrib in Slovenië na noodweer. Beeld Tim Dirven

4. ‘In zijn hoofd is het rond’: waarom de deur van Jean-Marie Dedecker platgelopen wordt

Waagt Jean-Marie Dedecker de sprong? Al weken hangt de doorstart van Lijst Dedecker in de lucht. En in drie provincies liggen al volledige lijsten klaar. “Met Lijst Dedecker over de kiesdrempel springen zou óók een fantastische laatste ronde zijn.”

Jean-Marie Dedecker op een meeting van zijn partij in januari 2014 in Middelkerke. Komt er nu een doorstart? Beeld BELGA

5. ‘Het is nooit te laat om te stoppen. Zelfs een hoogbejaarde kettingroker raakt ervan af’: tips om voor altijd de sigaret af te zweren

Hoe raken we in godsnaam van de sigaret verlost? Is cold turkey de beste aanpak? Of toch maar stelselmatig afbouwen? Johan Swennen (40), tabakoloog bij Het Gezonde Huis, heeft alleszins goed nieuws: “Wie stopt met roken wordt gelukkiger én intelligenter.”

Wie de sigaret wil afzweren kijkt best geen herhalingen van de Britse sitcom ‘Absolutely Fabulous’, met Eddie en Patsy als kettingrokers. Beeld RV

6. ‘Ik heb immens graag gestudeerd, dus ik voel op dit moment vooral verdriet’: zij bestormen de arbeidsmarkt

Wat betekent het vandaag om afgestudeerd te zijn? De Morgen vroeg het aan acht jongeren die deze zomer het werkleven omarmen. “Ik wil mezelf niet kapotwerken voor een goed loon.”

Tine Roelant, Helena Vanden Eynden Van Lysebeth en Sixtine Bérard. Beeld Damon De Backer, rv

Door het succes van de staatsbon vloeit nu al meer dan 22 miljard euro weg van de banken. Hoe hard voelen zij dat? “Voor individuele banken die er niet goed voor staan, kan dit problemen geven.”

Beeld ID/ Bart Dewaele

In het Play4-programma Tussen 4 buren nemen telkens twee burenduo’s een kamer in elkaars huis onder handen. Aan designer Katrien Vanderlinden (37) om te toveren met warm okergeel, allervriendelijkst karmijnrood en desgewenst een likje pastel.

Wanneer ze geen vreugde op kinderkamermuren schildert, maakt ze prachtige olieverfdoeken, ontwerpt ze gigantische streetartconcepten én regisseert ze, tussen het moederen over twee kinderen door, geweldige televisie. Enkel in de liefde multitaskt ze niet: sinds vorig jaar mag Flip Kowlier zich haar man noemen.

Katrien Vandelinden over Jani Kazaltzis, haar collega bij ‘Tussen 4 buren’: ‘Jani kan echt véél. Er schuilen nog veel onvermoede talenten in hem.’ Beeld SBS

9. ‘Ik ben bang voor wat dit met de perceptie zal doen’: waarom de zaak-Pichal koren op de molen is voor complotdenkers

Naast zijn activiteiten als radiopresentator trok Sven Pichal ook jarenlang aan de kar voor holebirechten en pleegzorg. Dat de man nu in opspraak komt, raakt ook de mensen die de strijd met hem voerden. “Het voelt als een kaakslag.”

