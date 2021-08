‘Die eeuwige race naar het volgende verkeerslicht moet stoppen’

In de eerste helft van 2021 is in Vlaanderen bijna een kwart meer verkeersdoden gevallen dan in dezelfde periode vorig jaar. In Brussel en Wallonië daalt het aantal verkeersdoden wel. ‘We moeten eindelijk werk maken van een veiligheidscultuur’, vindt mobiliteitsexpert Kris Peeters.

Ondanks corona zijn de voorbije zes maanden 109 verkeersdoden gevallen in Vlaanderen, meldt verkeersinstituut Vias. Het gaat om de hoogste tol sinds 2016. Hoe kan dat?

“Volgens mij heeft dit te maken met het einde van de lockdowns en het gevoel bij veel mensen: ‘Yes, we mogen weer buiten: alles mag en kan!’ Dus ook op de baan. Wat allicht nog meespeelt, is dat vanuit de overheid gecommuniceerd is dat hardrijders beboeten geen prioriteit is tijdens de coronacrisis, omdat er zo veel ander werk is voor de politie. Een blunder.”

Heeft de lange sluiting van de cafés en restaurants dan geen impact gehad?

“Helaas, bevragingen van Vias hebben aangetoond dat ook tijdens de sluiting van de horeca nog te veel mensen onder invloed achter het stuur gingen zitten. Ze kwamen dan misschien niet van een café of uit het restaurant, maar van een iets te gezellige avond in de tuin van vrienden.”

In Brussel en Wallonië dalen de cijfers wel. In de hoofdstad zijn vier verkeersdoden gevallen in de eerste helft van 2021. In dezelfde periode in 2020 waren dat er tien.

“In Brussel heeft de politiek werk gemaakt van verkeersveiligheid, met een zone 30 in de binnenstad en extra investeringen in fietspaden. Dit kan een effect hebben op de statistieken. Al is het opletten geblazen: het gaat hier uiteindelijk maar om een momentopname. Om een echte trend te zien zijn er nog meer cijfers nodig. Dan moet deze daling zich straks doorzetten.”

Kris Peeters. Beeld rv

Alle Vlaamse campagnes rond verkeersveiligheid leveren blijkbaar weinig op.

“Tja, al die campagnes klinken al langer als holle retoriek. Ik zeg het al jaren: Vlaanderen en bij uitbreiding België moet nu eindelijk eens werk maken van een echte veiligheidscultuur in het verkeer. We hebben die niet. Ik ben momenteel in Zweden: als je hier met de auto rijdt, dan merk je dat iedereen zich mooi aan de regels houdt. Chauffeurs cruisen, rustig en gecontroleerd. In ons land is het een eeuwige race tot aan het volgende verkeerslicht. Dit moet stoppen.”

Is het dan een mentaliteitsprobleem?

“Ook in Zweden had men jarenlang heel veel verkeersdoden, maar de politiek heeft vervolgens stevig ingegrepen. In ons land zit zowat alles tegen: de staat van de wegen is slecht. De ruimtelijke ordening is een boeltje. De verkeersregels worden zelden strikt gehandhaafd. En de politiek trappelt ter plaatse. Neem het rijbewijs met punten. Bijna iedereen vindt dat een goed systeem. Toch is het er nog steeds niet, na dertig jaar discussie. Het draagvlak lijkt me nochtans groot genoeg. Bijna iedereen kent wel iemand die een zwaar verkeersongeval achter de rug heeft.”

U vindt het een goede zaak dat de bestaande tolerantie van flitspalen wordt afgeschaft door minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld)?

“Zeker. Als het goed is, moet je het ook zeggen. In België heerst al te lang de cultuur: als je 70 kilometer per uur mag, dan rijd je 80. Opnieuw: dit is totaal verkeerd en moet stoppen.”