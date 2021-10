‘Dezelfde liedjes, boeken en karamellenverzen: Bart De Pauw volgde bij alle vrouwen hetzelfde patroon’

Vandaag is de eerste zittingsdag van het proces tegen televisiemaker Bart De Pauw die zich moet verantwoorden voor belaging en elektronische overlast. Op die eerste dag gaat het woord naar de advocaten van de negen vrouwen die zich burgerlijke partij hebben gesteld. Onze journalist Eline Bergmans geeft duiding vanuit de rechtbank.

Zijn alle vrouwen naar de rechtbank gekomen?

Eline Bergmans: “De meeste wel. Voor een van hen, journaliste Catherine Ongenae, was het emotioneel te zwaar om zelf naar de zitting te komen. “Ze wil het niet meer horen”, zei An-Sofie Raes die samen met Christine Mussche de burgerlijke partijen verdedigt.

“Van de negen vrouwen die televisiemaker Bart De Pauw beschuldigen van belaging zijn er zeven aanwezig op deze eerste procesdag. Het gaat om actrices Maaike Cafmeyer, Liesa Naert, Lize Feryn, Ella-June Henrard en de voormalige productiemedewerkers Dymphne Poppe, Ellen Lloyd en Helena De Craemer. Het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen wordt vertegenwoordigd door drie mensen, waaronder adjunct-directeur Liesbet Stevens.”

Hoe kwamen die vrouw over?

“In haar pleidooi zei advocate Christine Mussche dat geen van hen ooit naar de politie is gestapt, omdat ze bang waren voor de impact op hun carrière. Samen vonden ze wel de kracht om op te staan tegen Bart De Pauw, en het is voelbaar dat ze veel steun hebben aan elkaar. Toch is de confrontatie met de tv-maker duidelijk heftig. De vrouwen hadden allemaal iemand aan hun zijde om hen te steunen. Zo vergezelde VRT-sportanker Aster Nzeyimana zijn partner Lize Feryn.

“Hun advocaten benadrukten nog eens dat ze dit proces niet gewild hebben, maar dat het voor hen belangrijk is dat De Pauw erkent dat hij in de fout ging. Ze vragen geen schadevergoeding, maar een symbolische euro.”

Welke indruk maakte De Pauw?

“De Pauw maakt een rustige, maar wat gespannen indruk. Hij zit vooraan in de beklaagdenbank en luistert geconcentreerd naar het pleidooi van de burgerlijke partijen. Hij steekt zich niet weg. Tijdens de pauzes staat hij recht, en kijkt hij rond naar de aanwezigen in de zaal, ook in de richting van de vrouwen die zich burgerlijke partij hebben gesteld. Zij ontwijken zijn blik.

“Bart De Pauw laat zich bijstaan door zijn advocaten Michael Verhaeghe en John Maes. Ook psychiater Lieve Dams en de door hen aangestelde psycholoog André De Zutter zijn meegekomen naar de rechtbank. Zijn vrouw Ines De Vos is niet aanwezig op het proces.”

Heb je iets gehoord dat we nog niet wisten?

“Veel van de elementen die de burgerlijke partijen in hun pleidooi aanhalen zijn al bekend, maar advocaten Christine Mussche en haar confrater An-Sofie Raes willen de rechtbank overtuigen dat Bart De Pauw volgens een vast patroon te werk ging.

“Mussche noemde de dames ‘een verwisselbaar element in een vast scenario’. Hoewel hij telkens opnieuw een vrouw wilde laten voelen dat hij dit nog nooit had meegemaakt en dat ze uniek was, deed hij dat wel volgens een vast patroon. Hij noemde hen ‘Muis’ en stuurde hen liedjes, cd’s, boeken en gedichten. Meerdere vrouwen verstuurde hij hetzelfde karamellenvers.

“Volgens Mussche is er vaak ook sprake van meerdere periodes van belaging, omdat De Pauw de vrouwen opnieuw contacteerde in november 2018 nadat de VRT hem op het matje riep. Dit keer niet om zijn liefde te betuigen, maar om hen te doen zwijgen, of zo voelden de vrouwen dat althans aan.”

Hoe gaat het proces nu verder?

“Vandaag hebben de advocaten van de burgerlijke partijen een beeld gegeven van de schade die de vrouwen hebben ondervonden door toedoen van De Pauw. Ze probeerden aan te tonen dat De Pauw in een machtspositie zat en die macht misbruikte om de vrouwen te belagen.

“Daarna komt het openbare ministerie aan bod en weten welke straf tegen De Pauw wordt gevorderd. Op de tweede procesdag, donderdag, zullen we de verdediging horen.

“Een deel van de verdedigingslinie kennen we, doordat de burgerlijke partijen al enkele passages uit de conclusies van de verdediging probeerden te weerleggen. Zo weten we dat het kamp-De Pauw aanvoert dat er in het geval van Maaike Cafmeyer en Liesa Naert sprake zou zijn van een affaire, met wederzijdse instemming dus.

“Als De Pauw in maart 2007 opdook aan het kot van Liesa Naert, en die hem de toegang weigerde, dan was dat niet om haar lastig te vallen, maar omdat hij haar wou overtuigen om zijn vrouw niet in te lichten over hun affaire. De advocates van Naert hebben dat afgedaan als onzin.”