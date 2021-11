Deze vier boeken zijn meer dan de moeite waard

“Tegenover zijn tekeningen stond Franz Kafka (1883-1924) nog onverschilliger of, beter gezegd, nog vijandiger dan tegenover zijn literaire voortbrengsels”, verklaarde Max Brod, die ze weliswaar van de vergetelheid redde. Vooral in de periode 1901-’07 was Kafka verzot op tekenen. Hijzelf vond het ‘knoeiwerk’. Zijn bevreemdende mannetjes kwamen terecht op pocketboekuitgaven vanaf de jaren 50. Nu zijn 160 tekeningen, droedels of minimalistische pen­nen­trekjes ontsloten uit het Max Brod Archief in Tel Aviv en omlijst in een luxeboekuitgave. De meningen zijn verdeeld over deze licht karikaturale schetsen.

Franz Kafka, De tekeningen, Athenaeum-Polak & Van Gennep

“Waarom heb ik zo’n doffe pijn in mijn lendenen? Dat komt van het huilen, wordt me verteld. Ik wist niet dat we met onze spieren huilden.” In Gedachten over rouw eert Chimamanda Ngozi Adichie haar overleden vader en “zijn leven vol liefdadigheid en wijsheid”: “De lagen van verlies ma­ken dat het leven papierdun aanvoelt.”

Chimamanda Ngozi Adichie, Gedachten over rouw, De Bezige Bij

Filosoof Ludo Abicht (85) verdiept zich in het sociaal anarchisme, beweging die vaak een ontregelende bijklank heeft. Maar via Proudhon, Bakoenin en Chomsky komt hij uit bij de commons-bewegingen. Vrijheid combineren met gelijkheid, waarom niet? Of is anarchisme echt impliciet extremistisch? Abicht pluist het uit.

Ludo Abicht, Anarchisme, Ertsberg uitgevers, 288 p., 24,50 euro

De Gentse hoogleraar Jürgen Pieters is gefascineerd door het verschijnsel ‘troostliteratuur’. Zijn sommige boeken werkelijk een balsem voor de mentale gezondheid? En kunnen ze verbondenheid creëren? In 28 korte essays put hij royaal uit de wereldliteratuur om zijn punt te maken. Is comfortreading een trend?

Jürgen Pieters, Een boekje troost, Borgerhoff & Lamberigts, 244 p.