Deze verticale varkensboerderij moet China op de kaart zetten als ‘échte grootmacht’: ‘Dit is een mijlpaal’

Peking streeft ernaar zijn concurrentiepositie op landbouwgebied te verbeteren en zijn afhankelijkheid van invoer te verminderen. Om die doelstellingen te bereiken, verrijzen er in het hele land verticale varkensboerderijen. ‘Dit is een mijlpaal en niet alleen voor China.’

Eind september arriveerden de eerste zeugen in het enorme 26 verdiepingen tellende gebouw dat boven een plattelandsdorp in Centraal-China uittorent. De vrouwelijke varkens werden met tientallen tegelijk in industriële liften naar de hogere verdiepingen gebracht, waar ze zouden verblijven van inseminatie tot volwassenheid. Zo ziet de varkensteelt eruit in China, waar landbouwgrond schaars is, de voedselproductie achterop hinkt en de voorziening van varkensvlees een strategische noodzaak is.

Het kolossale gebouw lijkt op de monolithische huizenblokken die overal in China te zien zijn en is even hoog als de Big Ben in Londen. Daarin worden de varkens vanuit een NASA-achtig commandocentrum met behulp van high-definition camera’s in de gaten gehouden door technici in uniform. Elke verdieping werkt als een op zichzelf staande boerderij voor de verschillende levensfasen van een jong varken; er is een ruimte voor zwangere zeugen, een ruimte voor het werpen van biggen, plekken voor borstvoeding en er is ruimte voor het vetmesten van de jonge varkens.

Het voer wordt via een transportband naar de bovenste verdieping gebracht, waar het wordt verzameld in reusachtige tanks die zo’n half miljoen kilogram voer per dag naar de verdiepingen eronder brengen. Dat gebeurt via hoogtechnologische voederbakken die het voer automatisch aan de varkens verstrekken op basis van hun levensfase, gewicht en gezondheid.

Symbool van welvaart

Het gebouw is gelegen aan de rand van Ezhou, een stad aan de zuidelijke oever van de Yangtze, en wordt geprezen als de grootste vrijstaande varkensboerderij ter wereld. Een tweede identieke varkenstoren wordt binnenkort geopend. De eerste boerderij is in oktober in bedrijf genomen en als beide gebouwen later dit jaar hun volledige capaciteit hebben bereikt, zullen er naar verwachting jaarlijks 1,2 miljoen varkens worden grootgebracht.

China heeft een lange liefdesrelatie met varkens. Tientallen jaren lang hielden veel Chinese plattelandsgezinnen varkens in de achtertuin, die niet alleen een bron van vlees waren, maar ook van mest. Varkens hebben ook een culturele betekenis als symbool van welvaart, omdat varkensvlees historisch gezien alleen bij speciale gelegenheden werd geserveerd.

Vandaag eet geen enkel land meer varkensvlees dan China, dat de helft van alle varkensvlees in de wereld consumeert. De prijzen van varkensvlees worden nauwlettend in de gaten gehouden als maatstaf voor de inflatie en zorgvuldig beheerd via de strategische varkensvleesreserve van het land: een vleesvoorraad van de overheid die de prijzen kan stabiliseren wanneer de voorraden opraken.

Varkens in de stedelijke varkensboerderij aan de rand van Ezhou. Beeld NYT

Maar de prijzen van varkensvlees zijn hoger dan in andere grote landen waar de varkensteelt al lang geleden werd geïndustrialiseerd. In de afgelopen jaren zijn in heel China tientallen andere kolossale industriële varkenshouderijen verrezen als onderdeel van Pekings streven om die kloof te dichten.

De boerderij in Ezhou is gebouwd door Hubei Zhongxin Kaiwei Modern Animal Husbandry, een cementfabrikant die varkensfokker is geworden, en geldt als een symbool voor China’s ambitie om de varkensvleesproductie te moderniseren. “De huidige varkensteelt in China loopt nog tientallen jaren achter op de meest geavanceerde landen”, zegt Zhuge Wenda, de directeur van het bedrijf. “Dit biedt ons ruimte voor verbetering om de achterstand in te halen.”

De boerderij ligt naast de cementfabriek van het bedrijf, in een regio die bekend staat als het ‘Land van vis en rijst’, vanwege zijn vruchtbare landbouwgronden en omringende watermassa’s die belangrijk zijn voor de Chinese keuken.

Hoogtechnologische varkensfabriek

Het wordt dan wel een varkensboerderij genoemd, maar de de toren is eigenlijk veeleer een hoogtechnologische varkensfabriek waarin alles verloopt met de precisie van een iPhone-productielijn. Zelfs varkensuitwerpselen worden gemeten, verzameld en hergebruikt. Ruwweg een kwart van het voer komt eruit als droge uitwerpselen die kunnen worden hergebruikt voor de productie van methaan om elektriciteit op te wekken.

Zes decennia nadat een hongersnood tientallen miljoenen mensen het leven kostte, loopt China nog steeds achter op het grootste deel van de ontwikkelde wereld als het gaat om efficiënte voedselproductie. China is de grootste importeur van landbouwproducten, waaronder meer dan de helft van alle sojabonen ter wereld, het merendeel voor diervoeder. Het heeft ongeveer 10 procent van de landbouwgrond van de planeet voor ongeveer 20 procent van de wereldbevolking. Gewassen kosten er meer om te produceren en de landbouwgronden brengen er per hectare minder maïs, tarwe en soja op dan die van andere grote economieën.

Beeld NYT

De tekortkomingen werden de afgelopen jaren duidelijker toen het potentiële voedselzekerheidsrisico van China werd benadrukt door handelsgeschillen met de Verenigde Staten, verstoringen van de voedselvoorziening door de pandemie en de oorlog in Oekraïne. In een beleidstoespraak in december noemde de Chinese leider Xi Jinping zelfvoorziening op het vlak van landbouw een prioriteit. “Een land moet zijn landbouw versterken voordat het een grootmacht wordt, en alleen een robuuste landbouw kan het land sterk maken”, aldus Xi. In het verleden heeft hij gewaarschuwd dat China “onder de controle van anderen zou vallen als we onze rijstkom niet stabiel houden”.

En er is geen bron van eiwitten die belangrijker is voor die Chinese rijstkom dan varkensvlees. De Staatsraad, het Chinese kabinet, heeft in 2019 een decreet uitgevaardigd waarin staat dat alle overheidsdiensten de varkensindustrie moeten steunen, inclusief financiële steun voor meer grootschalige varkenshouderijen. In hetzelfde jaar zei Peking ook dat het multistory farming zou goedkeuren, waardoor de varkenshouderij verticaal kan plaatsvinden om meer varkens te fokken op kleinere percelen. “Dit is een mijlpaal en niet alleen voor China, want ik denk dat boerderijen met meerdere verdiepingen een impact zullen hebben op de hele wereld”, aldus Yu Ping, uitvoerend directeur van een bedrijf dat varkenshouderijen ontwerpt.

Ziekten

Nu China is gemoderniseerd en honderden miljoenen mensen van het platteland naar stedelijke centra zijn verhuisd, zijn de kleine boerderijen in de achtertuin verdwenen. Het totale aantal varkenshouderijen in China die minder dan 500 varkens per jaar produceren is sinds 2007 met 75 procent gedaald tot ongeveer 21 miljoen in 2020, zo blijkt uit een rapport van de sector. De verschuiving naar megabedrijven versnelde in 2018 toen de Afrikaanse varkenspest de Chinese varkensindustrie teisterde en volgens sommige schattingen 40 procent van de varkenspopulatie wegvaagde.

Brett Stuart, oprichter van het marktonderzoeksbureau Global AgriTrends, stelt dat varkenstorens en andere gigantische varkenshouderijen het belangrijkste gevaar voor de Chinese varkensindustrie vergroten, namelijk ziekten. Zulke enorme hoeveelheden varkens samen in één bedrijf houden maakt het moeilijker om besmetting te voorkomen. Hij zegt dat grote varkensvleesproducenten in de VS hun bedrijven verspreiden om het bioveiligheidsrisico te beperken. Stuart: “Amerikaanse varkenshouders kijken naar de foto’s van die boerderijen in China en krabben hun hoofd en zeggen: ‘Dat zouden wij nooit durven te doen.’ Het is gewoon te riskant.”

Het controlecentrum op de eerste verdieping van de varkenshouderij aan de rand van Ezhou. Beeld NYT

Maar toen de varkensvleesprijzen in een jaar tijd verdrievoudigden en Peking grootschalige varkenshouderijen steunde, bleken de voordelen groter dan het risico. Een bouwexplosie volgde en de door het aanbod beperkte markt werd overspoeld met beschikbare varkens. De varkensvleesprijzen zijn inmiddels met ongeveer 60 procent gedaald ten opzichte van de piek van 2019. De Chinese varkensvleesindustrie wordt gekenmerkt door een bitcoinachtige volatiliteit, met boom-or-bust-cycli die enorme winsten of verliezen opleveren, afhankelijk van de wilde prijsschommelingen.

Vorige maand zei Jiangxi Zhengbang Technology, een gigantische varkensproducent die de afgelopen jaren snel is gegroeid, dat het een waarschuwing had gekregen. Het bedrijf zou van de effectenbeurs van Shenzhen geschrapt kunnen worden omdat men vreest dat het bedrijf niet solvabel is. “De hoop van de regering is dat consolidatie de prijzen op termijn voorspelbaarder en minder volatiel zal maken”, aldus Pan Chenjun, uitvoerend directeur bij de divisie voeding en landbouw van RaboResearch. “Dat is het uiteindelijke doel.”

Megaboerderijen

In dorpen op het platteland, waar vroeger overal achtertuinboerderijen stonden, schieten megaboerderijen uit de grond. Drie jaar geleden, toen de vastgoed- en infrastructuursector begon in te storten, besloot Hubei Zhongxin Kaiwei een naburig stuk land te gebruiken en zijn bouwexpertise in te zetten voor een bedrijfstak met betere groeivooruitzichten. Het investeerde 600 miljoen dollar in de bouw van de varkensboerderijen en nog eens 900 miljoen dollar in een nabijgelegen vleesverwerkingsfabriek.

De achtergrond van het bedrijf in cement komt goed van pas in de varkenshouderij. Met behulp van bestaande werknemers bouwde het een landbesparende toren van gewapend beton. Het gebruikt overtollige warmte van de cementfabriek om de varkens van warme baden en warm drinkwater te voorzien. Volgens Hubei Zhongxin Kaiwei zal dit de varkens helpen om met minder voer toch sneller te groeien.

Kleine varkenshouders in de achtertuin vinden het moeilijk om die schaalgrootte bij te benen. De 66-jarige Qiao Yuping fokt samen met haar man ongeveer 20 tot 30 varkens per jaar in de provincie Liaoning, in het noordoosten van China. Toen de prijzen voor varkensvlees vorig jaar daalden, verdienden ze naar eigen zeggen niets. Ze zegt dat het moeilijk is om het effect te negeren van megafokkerijen die de voer- en vaccinatieprijzen voor de dieren opdrijven. “Alles is in prijs gestegen”, zegt Qiao. “Hoe kunnen we niet getroffen worden?”