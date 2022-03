Deze tips om te besparen zijn niet duur: de goedkoopste kost 2 euro, en brengt u 100 euro op

Extreme energieprijzen en steeds duurdere benzine. Voor velen onder ons is het dagelijkse realiteit, terwijl snel investeren in extra isolatie, zonnepanelen of een warmtepomp lang niet voor iedereen een optie is. Toch zijn er nog andere en goedkopere manieren om te besparen.

Water

Liefst een vijfde van de aardgasfactuur gaat naar het verwarmen van water. Daar zit dus een grote besparingsmogelijkheid. Een douche nemen verbruikt gemiddeld 60 liter water, tegenover 150 liter bij een bad. Nog meer besparen kan door korter te douchen: in plaats van 9 minuten zoals de gemiddelde Vlaming, kan het ook in 5 minuten. Een eenvoudige zandloper kost u 2 euro, maar kan wel tot 100 euro per jaar besparing opleveren.

Investeer in een douchespaarkop. Die vermengt het water met lucht waardoor de hoeveelheid water vermindert zonder dat u het merkt. Een waterbesparende douchekop laat ongeveer 6 liter per minuut door, de helft van een standaard douchekop.

Verwarming

De klassieker, maar met een reden: de verwarming 1 °C lager zetten, bespaart 7 procent energie. Nu het weer opnieuw betert, kan de verwarming misschien zelfs helemaal af. De deuren sluiten kost niks, maar zorgt wel dat de warmte niet kan ontsnappen. Daarvoor zijn tochtstrips ook ideaal: ze kosten een handvol euro’s in de doe-het-zelfzaak, en kunnen tientallen euro's per jaar opleveren, afhankelijk van de kieren in uw huis of appartement.

Staat de verwarming toch aan, dan kan het lonen om isolatie achter de radiatoren aan te brengen. Aan de achterzijde kan heel wat warmteverlies ontstaan via de buitenmuur. Elke vierkante meter radiatorfolie kan tot 10 euro per jaar opleveren. Daarbovenop kan u ook uw leidingen isoleren met een schuimrubberen hoesje. Besparing: tot 2 euro per meter per jaar.

Na verloop van tijd komen er vanzelf luchtbellen in het verwarmingssysteem. Ontluchten kan met een eenvoudige schroevendraaier of een speciaal ontluchtingssleuteltje.

Licht

Waar lampen vaak lange tijd branden vervangt u ze best door spaar- of ledlampen. Die zijn veel energiezuiniger, en er is tegenwoordig een grote keuze. Per gloeilamp die u vervangt door een ledlamp wint u op jaarbasis 10 euro. Laat geen lampen branden in ruimtes waar niemand is.

Koelkast en diepvriezer

De koelkast op 4 tot 6 °C is ideaal, hem veel lager zetten heeft niet veel zin. In tegenstelling tot de vriezer verbruikt een koelkast ook minder wanneer hij minder gevuld is. Een regelmatige inspectieronde kan dus van pas komen.

Diepvriezers daarentegen houdt u best zo veel mogelijk gevuld, al dan niet met piepschuim. Een temperatuur van -18 °C volstaat, elke graad lager kost 5 procent meer verbruik. Laat hem ook regelmatig ontdooien om de ijslagen tegen de wanden te verwijderen. Die verminderen het rendement sterk: per 2 mm ijs betaalt u 5 euro per jaar meer.

Droogkast? Gebruik eens een rek

Een andere grootverbruiker is de droogkast. Een droogrek werkt vaak evengoed. Het kan u tot 120 euro per jaar opleveren. Gebruikt u de droogkast toch, maak dan regelmatig de stoffilter leeg.

Kleding op 30 graden wassen levert u ook enkele euro’s per maand op. Was met een volle trommel, en gebruik de eco-stand als uw toestel dat heeft. De wasbeurt duurt langer, maar verbruikt toch minder.

Verban de stand-bystand

Tot 10 procent van ons energieverbruik gaat verloren aan toestellen die ‘half uit’ staan: we gebruiken ze niet, maar ze staan wel in de stand-bymodus of de stekker blijft in het stopcontact. Trek opladers van smartphones, tablets en laptops uit wanneer u ze niet oplaadt. U bespaart er jaarlijks enkele tientallen euro’s mee.