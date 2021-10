Deze speelgoedwinkel maakt postpakketjes zwaarder met stenen. Want dat kost minder om te versturen

Als de ruimte dat een postpakketje inneemt niet in verhouding is met het gewicht van de inhoud, dan betalen bedrijven bij bpost een ‘densiteitstoeslag’. Aangezien heel wat speelgoed weinig weegt, moet speelgoedwinkel Speelgoed Kiki in Sint-Antonius Zoersel bijna altijd extra betalen. Totdat ze de pakjes begonnen te verzwaren met stenen. ‘Deze zogezegde milieumaatregel mist volledig haar doel’, zucht zaakvoerster Pascale Schupp (58).

Enkele duizenden pakketjes gaan jaarlijks de deur uit bij speelgoedwinkel Speelgoed Kiki. Leveringen in de buurt gebeuren per bakfiets. Een ander deel wordt aan huis gebracht met hun eigen bestelwagen. Heel wat pakketjes verzenden zaakvoerders Pascale Schupp en haar zoon Roeland Ruelens daarnaast per post. Via Sendcloud, een verzendplatform voor e-commercebedrijven, doen ze een beroep op bpost.

25 cent bijbetalen

Sinds april 2020 moet Speelgoed Kiki voor heel wat postpakketjes een zogenaamde densiteitstoeslag betalen. De densiteit is de verhouding tussen het gewicht van een pakket en de grootte ervan. De drempel van deze verpakkingsdichtheid is 120 kilogram per kubieke meter. Per kilogram daaronder moet 0,0034 euro bijbetaald worden.

“Het pakje moet dus zwaar genoeg zijn in verhouding tot het volume van het pakket”, vertelt Schupp. “Webshops die zware spullen vervoeren, zoals hondenvoer, hebben daar geen last van. Wij versturen knuffels, puzzels, gezelschapsspellen,... dat weegt allemaal niet zo veel. Zelfs als we onze pakketjes zo klein mogelijk maken, wegen ze nog steeds te weinig, want we kunnen de boete niet vermijden. Het gaat gemiddeld om 25 cent per pakje.”

Kilogram stenen bij knuffel

Speelgoed Kiki nam dan ook contact op met bpost. “Ik was stomverbaasd over hun antwoord. Ze vertelden ons dat we onze pakketjes dan maar zwaarder (en dus soms groter) moesten maken”, zegt Roeland. Sinds een tweetal weken verzwaart de speelgoedwinkel effectief haar pakketjes met stenen, vooral als symbolisch protest. “Aan een pakketje met een knuffel van gemiddelde grootte moeten we bijvoorbeeld één kilogram stenen toevoegen. Die raap ik zelf als ik eens ga wandelen. We geven er wel een originele draai aan. We beschilderen de stenen tot mooie kunstwerkjes. Bij de pakketjes geven we ook uitleg hoe kinderen thuis zelf de steentjes kunnen beschilderen”, vertelt Schupp.

Voor een knuffel van gemiddelde grootte moet Speelgoed Kiki ongeveer een kilogram stenen toevoegen om geen densiteitstoeslag te moeten betalen Beeld emz

Uitzondering

Wat blijkt? Er wordt effectief geen densiteitstoeslag meer aangerekend. “Dan mist de maatregel toch volledig zijn doel? Bpost werkt een omgekeerd effect in de hand. De pakken zijn zwaarder én groter. Dat is slechter voor het milieu”, aldus Roeland. “Ik kan me voorstellen dat pakjesbezorgers daar ook niet blij mee zijn. Met onze winkel en webshop zetten we sterk in op duurzaamheid. Ons assortiment is duurzaam en we hergebruiken verpakkingen voor onze pakjes. De toeslag van bpost is volledig in strijd met onze duurzaamheidsgedachte.”

“De densiteitstoeslag werd ingevoerd in 2019, omdat we geconfronteerd werden met bedrijven die systematisch kleine pakjes in grote dozen verpakten”, reageert bpost-woordvoerster Veerle Van Mierlo. “Dat is niet enkel belastend voor het milieu, maar ook voor onze sorteercentra en camionettes. We willen grote bedrijven graag sensibiliseren het juiste formaat voor de juiste inhoud te gebruiken en dus minder grote verpakkingen te gebruiken, zodat er zo weinig mogelijk lucht verzonden wordt. Op die manier schuiven we duurzaamheid op de voorgrond. Ik begrijp de frustratie van de speelgoedwinkel. Het is één van de weinige uitzonderingen waar de densiteitstoeslag geen voordeel oplevert. Al is de regel wat het is. Het gaat over niet zo’n grote bedragen. Ik zou hen toch aansporen kleinere pakketjes te maken om de densiteitstoeslag te vermijden.”

Afgeschaft bij PostNL

“Dat doen we al”, zegt Schupp. “We hebben verschillende formaten van dozen. Af en toe maken we zelfs zelf onze verpakkingen voor de pakketjes. Het soortelijk gewicht is gewoon te hoog. PostNL heeft de densiteitstoeslag in 2021 afgeschaft. We hopen dat bpost deze toeslag ook zo snel mogelijk herbekijkt.”

Pascale Schupp van Speelgoed Kiki vult de zakjes stenen om bij in de postpakketjes te steken Beeld emz

De pakjes stenen worden per kilogram gevuld Beeld emz

Beeld emz

Speelgoed Kiki beschildert de stenen en geeft kinderen tips hoe ze dat zelf kunnen doen Beeld Speelgoedwinkel Kiki