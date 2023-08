Deze school gooide vier jaar geleden haar leesbeleid om: ‘Ik was in het begin bang: gaan de kinderen nog kunnen lezen?’

Kleuters die rennend door het bos de letters leren kennen? Het klinkt gek, maar volgens de wetenschap is het goed leesonderwijs. Al zien veel scholen het bos door de bomen niet meer in hun zoektocht naar goede methodes. ‘Gewoon zeggen ‘nu gaan we een kwartiertje lezen’, is te vrijblijvend.’

‘Ik heb een ‘mmm’!” “Ik zie iemand met de ‘o’!” “Rrrr!” Een vijftiental kleuters rennen kriskras door het bos. Soms stopt er een enkeling abrupt, grijpt een kaartje dat van een laaghangende tak bungelt, en loopt ermee naar een waslijn iets verderop. Het vergt soms wat gespring en gezeur, maar wanneer het kaartje met een letter eindelijk aan de wasknijper van het bijbehorende woord hangt, gaat de kleuter tevreden in de geïmproviseerde kring op de bosgrond zitten. Juf Kaatje Braem (54) kijkt geamuseerd toe. “Kom kindjes, zoek nu maar takjes in het bos en probeer daarmee je letter na te maken!”

De ochtendactiviteit van deze kleuters mag er dan wel uitzien als een veredeld scoutsspel, eigenlijk is het een belangrijke les in leren lezen. Gedurende het schooljaar leerden de kleuters al verschillende letters tijdens de les aan, die ze in juni in het bos mogen herhalen. In academische taal heet zoiets ‘preventie’. “Een van de belangrijkste inzichten om te leren lezen, is dat je er vroeg mee moet beginnen”, vertelt professor Jordi Casteleyn (UAntwerpen), die onderzoek doet naar taalonderwijs. Hij werkte mee aan een inspiratiegids voor effectief leesonderwijs voor scholen. Kinderen op vroege leeftijd de link tussen klank en letters aanleren, is een van de zestien essentiële inzichten daarin.

Schoolvoorbeelden Kinderen met lege brooddozen die het Nederlands niet goed machtig zijn of slecht kunnen lezen, het lerarentekort... Het onderwijs staat voor grote uitdagingen. Maar bestaat ‘het onderwijs’ wel? De Morgen bezoekt scholen die op een originele manier de pijnpunten aanpakken. Vandaag in het vijfde en laatste deel: hoe ook de landelijke Oost-Vlaamse school ’t Zwaluwnest plots te kampen kreeg met slechte resultaten voor begrijpend lezen. Lees de volledige reeks.

“Door kinderen al in de kleuterklas spelenderwijs kennis te laten maken met de klanken en vormen van letters, versterken we hun actieve letterkennis en ‘fonemisch bewustzijn’ (het besef dat woorden uit ‘fonemen’ of losse klanken zijn opgebouwd, KVD)”, legt Casteleyn uit. “Dit is een belangrijke fase van lezen en heeft niet enkel positieve effecten op korte termijn, maar kan ook leesproblemen voorkomen op lange termijn.”

LIST

Dankzij deze vroege en expliciete aandacht verhoogt dus de kans dat kinderen later vlotte lezers worden. En dit is geen overbodige luxe, nu uit internationaal vergelijkend PIRLS-onderzoek blijkt dat Vlaamse tienjarigen meer dan vroeger moeite hebben met begrijpend lezen. Behaalde in 2006 nog 7 procent van de Vlaamse leerlingen een gevorderd niveau voor lezen en 49 procent een hoog niveau, dan was dat in 2021 respectievelijk 3 procent en 29 procent. Zes procent van de leerlingen haalt zelfs het laagste niveau niet meer. Vijftien jaar geleden maakten die zwakste lezers slechts 1 procent van alle tienjarigen uit.

Helemaal als een verrassing kwamen die resultaten niet. Ook in 2016 was uit dezelfde studie al gebleken dat de kwaliteit van het Vlaams leesonderwijs achteruitdonderde. Dat was toen een donderslag bij heldere hemel. Als resultaat ging het hele Vlaamse onderwijs zich bezinnen: politiek en academici gingen op zoek naar wat fout liep, scholen naar wat beter kon. Als gevolg daarvan gooiden heel wat scholen hun leesbeleid om.

Directeur Cindy De la Rivière. Beeld Tim Dirven

Zo ook de GO! Openluchtschool ’t Zwaluwnest in Wachtebeke. “We merkten zelf ook dat de leesniveaus van onze kinderen niet waren wat ze moesten zijn”, vertelt directeur Cindy De la Rivière (38), die toen als zorgleerkracht op de school werkte. “Samen met de pedagogische begeleidingsdienst van het GO! zijn we vier jaar geleden dan op zoek gegaan naar een nieuw leesproject.”

Sindsdien wordt elke dag een half uur van de gewone lessen ingenomen door LIST: officieel een afkorting voor Leesinterventie voor scholen met een totaalbenadering, een onderzoeksproject ontwikkeld door drie Nederlandse universiteiten. Scholen vertalen dit dikwijls vrij als ‘Lezen is Tof!’. In zijn meest simpele vorm is LIST dan ook vooral dat: de overtuiging dat kinderen vlotter zullen lezen als ze ook het plezier erin ontdekken. “Een kind dat niet graag leest, heeft nog niet het juiste boek gevonden”, beaamt De la Rivière.

‘Geronimo Stilton’

Op klimrekken, in tunnels en aan picknicktafels: wie op een willekeurige weekdag de speelplaats van ’t Zwaluwnest binnenloopt, heeft een grote kans kinderen van alle leeftijden met hun neus in een boek te spotten. “Jij bent niet echt aan het lezen en dat vind ik niet zo fijn”, roept juf Lisa Van de Walle (32), terwijl ze de speelplaats oplettend scant voor nog andere leerlingen die ‘doen alsof’. Tijdens twintig van de dertig minuten die voor LIST voorzien zijn, is het de bedoeling dat elke leerling braaf in een zelfgekozen boek leest.

De overige tijd is gereserveerd voor een ‘miniles’. Tijdens de eerste vijf minuten leest de leerkracht uit een wekelijks wisselend boek voor. “We proberen altijd een boek te kiezen dat de leerlingen minder goed kennen”, legt Van de Walle uit. “Zo hopen we hen te stimuleren om eens verder te kijken dan wat ze nu al leuk vinden.” Wie goed kijkt, ziet tussen de For Girls Only- en Geromino Stilton-boekenflappen inderdaad al eens een klassieker jeugdboek opduiken, zoals Het ei van oom Trotter van Marc de Bel. “Daaruit heb ik een tijdje geleden voorgelezen”, vertelt Van de Walle trots.

Twee keer per week krijgen de leerlingen na het voorleesmoment een vraag mee, waarop ze het antwoord in hun eigen boek moeten zoeken. “Deze vraag kan heel breed gaan: van de spelling van sommige woorden tot de inhoud van het boek”, aldus Van de Walle. Vandaag moeten de leerlingen op zoek naar woorden die wijzen op hoe het hoofdpersonage van hun boek zich voelt.

Op het einde van het LIST-moment worden de antwoorden klassikaal besproken. De gezichten van de kinderen verraden dat de miniles niet hun favoriete moment van de ochtend is. Toch is het niet alleen een slimme truc van de juffen om hen bij de les te houden. Leesplezier is immers een fijn einddoel, maar wat als je nog niet goed kán lezen?

“Gewoon zeggen ‘Nu gaan we een kwartiertje lezen’ is te vrijblijvend”, vertelt onderzoeker taal- en leesdidactiek Astrid Geudens (Thomas More). “Kinderen die wat meer ondersteuning nodig hebben, dreigen daardoor uit de boot te vallen.”

Leerlingen leren lezen op de speelplaats. Beeld Tim Dirven

Nochtans is net dat ‘kwartierlezen’, waarbij kinderen dagelijks een kwartier stil lezen, net een hype onder scholen. “Op zich is dagelijks vrij lezen een goed idee”, aldus Geudens. “Maar het mag niet bij stil lezen blijven. Sommige scholen denken dat ze goed bezig zijn met een leeskwartier, terwijl juist ook het hardop lezen en hardop laten zien hoe je een tekst beter begrijpt, van belang is. Vaak wordt ook de technische vaardigheid uit het oog verloren.”

De kinderen die het nodig hebben tijdens het gemeenschappelijke leesmoment extra begeleiding of oefeningen geven, is een manier om daaraan tegemoet te komen. In ’t Zwaluwnest besteden enkele leerlingen onder begeleiding van een leerkracht bijvoorbeeld extra aandacht aan spelling en woordleer tijdens het LIST-moment. “Zo is iedereen aan het lezen op hetzelfde moment, en hoeven de kinderen die extra leeszorg nodig hebben, zich niet buitengesloten te voelen”, aldus directeur De la Rivière.

Gereedschapskist

Ik, maan, roos, vis, sok, pen, teen, neus, buik, oog. De kans bestaat dat de eerste woordjes die u leerde ook nog steeds in uw geheugen geprent staan. “Ik was in het begin wel bang: gaan de kinderen nog kunnen lezen?”, geeft juf Nele De Smet (47) toe, die al 18 jaar vijf- en zesjarigen de basis bijbrengt om goed te kunnen lezen. Tot drie jaar geleden deed ze dat voornamelijk via werkblaadjes, wisselrijtjes en letterdozen – kort gezegd de aanpak die op heel wat Vlaamse scholen gangbaar is.

Maar toen het hele leesonderwijs van ’t Zwaluwnest een transformatie onderging, kon het eerste leerjaar niet achterblijven. Aarzelend introduceerde ze spelletjes, bedoeld om de leerlingen naast de echte lessen af en toe ook op een iets minder serieuze manier hun letters en woorden te laten oefenen. Al draait het niet alleen om plezier. Wordt er een nieuwe letter aangeleerd, dan gebeurt dat bijvoorbeeld steevast samen met tonnen context en bijbehorende leesverhalen.

In 't Zwaluwnest leren de kinderen lezen in het bos. Beeld Tim Dirven

Tot opluchting van experts, die juist hameren op meer tijd voor instructie in het leesonderwijs, verraden de maan-roos-vis-bordjes boven het schoolbord dat ook niet alles van vroeger de vuilnisbak in moet. “Ik laat inderdaad mijn klassieke methode niet volledig los”, aldus De Smet. “Ik neem de elementen eruit die ik kan gebruiken en maak zo mijn eigen geheel.”

De zorgen van De Smet bleken uiteindelijk nergens voor nodig: dit jaar halen negen van de dertien leerlingen het niveau dat vereist is aan het einde van het eerste leerjaar. Vijf van hen lezen zelfs al op een meer gevorderd niveau. “We zijn geen wonderschool, hè”, zegt De Smet. “Maar ik moet toegeven dat de resultaten beter zijn dan vier jaar geleden.”

Met vallen en opstaan, en soms ook een bang hartje: voor veel scholen zijn de jaren sinds de eerste slechte PIRLS-studie een hobbelige zoektocht geweest naar wat werkt en – nog belangrijker – wat niet. Het overaanbod aan leesmethodes, die allemaal beweren de meest wetenschappelijk onderbouwde te zijn, helpt niet om door de bomen het bos nog te zien. De Smet rekende daarvoor op haar eigen ervaring en kennis over goed leren lezen. Maar dit vereist wel een goede lerarenopleiding, waarin voldoende aandacht gaat naar vakdidactiek. Beschouw dit als de gereedschapskist van de leraar: het is wat hij of zij nodig heeft om leerstof aan te brengen op een manier die blijft hangen bij leerlingen.

Zoals eerder onderzoek van De Morgen aantoonde, schuilt daar een mogelijk probleem: niet elke Vlaamse hogeschool besteedt daar evenveel aandacht aan. Waardoor sommige afgestudeerde leraren eigenlijk niet kunnen uitleggen waarom ze een bepaald handboek volgen, aldus de getuigenis van een anonieme lerarenopleider toen: “Als ik zie dat mijn studenten klakkeloos een methode uit een handboek volgen, bijvoorbeeld om leerlingen te leren lezen, maar ze kunnen niet uitleggen waarom die werkt, dan word ik boos. Alsof lesgeven gelijkstaat aan een methode volgen.”

Oma’s in de bib

Voor alle duidelijkheid: op zich is er niets mis met bestaande recepten te gebruiken. Maar niet elke methode of elk aspect ervan is wetenschappelijk onderbouwd. Het gevaar is dat eens die studenten zelf voor de klas staan, ze nog altijd niet zelf de werkzame van de minder werkzame elementen kunnen onderscheiden. Zeker nu het Vlaamse leesonderwijs op wankele poten staat, rekenen scholen des te meer op de professionaliteit van hun leerkrachten.

“Maar door alles wat er gezegd en geschreven is, worden zij juist onzeker”, merkt Geudens, die vormingen geeft aan leerkrachten over leren lezen. Daarin weigert ze hun kant-en-klare recepten aan te reiken. In plaats daarvan gaat ze met hen terug naar de basis: van welke beproefde principes weten we dat ze werken?

“Wat eigenlijk echt van belang is, is dat leerkrachten vertrouwen hebben in hun eigen expertise”, legt Geudens uit. “Vanaf het moment dat je je achtergrondkennis vergroot, kun je zelf de werkzame elementen in een bepaalde aanpak onderscheiden en afstemmen op de behoeftes van je klas. Dan zet je de methode in zoals bedoeld: als een hulp bij je onderwijs. Je hoeft een methode dan niet klakkeloos te volgen, noch moet je het kind met het badwater weggooien.”

Vrijwilligers helpen mee op school. Beeld Tim Dirven

Wie op ’t Zwaluwnest twijfelt, kan nog altijd te rade gaan in de schoolbib. Strategisch opgesteld in de gang tussen de eetzaal en speelplaats, kom je daar behalve rekken vol boeken, op vrijdagen ook Marleen Van den Abbeele (65) en Ria Van Laere (67) tegen. Beiden zijn ze behalve de grootmoeders van enkele leerlingen, ook de vrijwillige bibliothecaressen van de schoolbib.

“Ik heb zelf jarenlang Nederlands gegeven in het derde en vierde middelbaar”, vertelt Van Laere. “Die achteruitgang in technisch en begrijpend lezen heb ik zelf ook gemerkt. Nochtans deed ik heel veel om hen te stimuleren.” De nummer één tip van Van Laere? Weg met vaste leeslijsten vol literatuur met een grote L: “Ik word al onpasselijk als ik eraan denk. Hoeveel tieners willen nu Cyriel Buysse lezen? Ik liet mijn leerlingen altijd zelf een boek kiezen. En ja, dan kozen er op een bepaald moment veel The Hunger Games. Maar dat is niet erg. Dan had ik een excuus om deze boeken ook eens te lezen.” (lacht)