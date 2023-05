Deze periode is cruciaal voor de bestrijding van de Aziatische hoornaar: ‘Elke gevangen koningin is weer een nest minder’

Een nieuwe zomer, een nieuw doembericht over de Aziatische hoornaar. Al jaren is deze gevaarlijke exoot aan een opmars bezig. Maar belangrijker: hoe krijgen we hem weer weg?

Insectenverdelgers beginnen al te zweten als ze ‘Aziatische hoornaar’ horen. Vorig jaar zijn er maar liefst tien keer meer nesten verdelgd dan het jaar ervoor. Waren het er in 2021 nog maar 125, dan waren het er vorig jaar al 1.250. Het zegt iets over hoe sterk de soort in onze contreien groeit.

Sinds 2016 staat de hoornaar op de Europese lijst van invasieve exoten, wat geldt als een verplichting voor lidstaten om nesten te vernietigen. Maar ondertussen gaat er geen zomer voorbij of we worden om de oren geslagen met doemberichten over zijn gevaarlijke opmars.

Ook het aantal gevangen koninginnen ligt nu bijzonder hoog. Dat zijn er dit voorjaar al meer dan duizend, zo meldt Dominique Soete. Hij is coördinator van de vrijwilligerswerking Vespawatchers en expert op het gebied van de Aziatische hoornaar. Vorig jaar waren zijn er maar 132 gevangen, in 2021 waren dat er 46.

Een ‘monsterwesp’ mogen we de hoornaar volgens Soete niet noemen. Ondanks berichten die er al zijn geweest over mensen in het buitenland die een ontmoeting met een hoornaar niet hebben overleefd, is het beestje in wezen niet agressiever dan andere wespen. “Om dat te tonen aan mensen laat ik ze gewoon over mijn hand lopen”, zegt Soete. “Als ze hun nest verdedigen, worden ze wel agressief. Maar dat is bij elke wesp zo.”

Beeld Getty Images / Belga

Agressieve opmars

Het zijn vooral de cijfers over de - toch wel agressieve - opmars, die onrust baren. Omdat de Aziatische hoornaar andere insecten eet, is hij een bedreiging voor de biodiversiteit. Vliegen, sprinkhanen of honingbijen staan allemaal op zijn menu. Per seizoen vreet een nest hoornaars gemiddeld 11,32 kilogram ‘insectenvlees’ op. Omgerekend zijn dat 100.000 insecten.

Sommige vogels, zoals spechten of mezen, eten weleens larven van de hoornaar, maar doen dat eigenlijk maar sporadisch. Anders dan in China heeft de Aziatische hoornaar hier dus nauwelijks natuurlijke vijanden of concurrenten. In zijn herkomststreek moet hij het opnemen tegen minstens vijf andere hoornaarsoorten, hier is het er maar één: de ‘meer zachtaardige’ Europese hoornaar.

Of het dan soms een goed idee is om dier- of insectensoorten te importeren uit het Verre Oosten, zodat hij ook hier meer natuurlijke vijanden heeft? “Absoluut niet”, zegt René De Backer, voorzitter van het Vlaams Bijeninstituut. “De mens heeft in het verleden al dergelijke zaken geprobeerd, meestal met nefaste effecten. Om bladluizen te bestrijden zijn er ooit Aziatische lieveheersbeestjes geïmporteerd. Met als gevolg dat je nu bijna geen inheemse lieveheersbeestjes meer ziet.”

Specialisten verklaren de jacht op de Aziatische hoornaar nu voor geopend. Op heel wat plaatsen in ons land wordt er ondertussen actie ondernomen om de invasie tegen te houden. De provincie Limburg heeft zo vorige maand 15.000 euro subsidie gegeven aan de Limburgse Imkersbond. In West-Vlaanderen gaan Zwevegem, Ieper en Kortrijk aan de slag met vallen, die met geurstoffen de insecten lokken.

De vallen zijn ‘selectief’. Als een Europese hoornaar op de geurstof afkomt, dan kan hij de val niet betreden, omdat de opening voor hem te klein is. De Europese hoornaar is namelijk groter dan zijn Aziatische concullega.

“Voor de bestrijding van de Aziatische hoornaar is deze periode cruciaal”, zegt Soete. “Eind april zijn de koninginnen uit hun winterslaap gekomen. Zij vliegen nu rond op zoek naar een plekje om hun nest te stichten. Elke koningin die we nu kunnen vangen, betekent dus: weer een nest minder.

“De vallen zijn eigenlijk nog maar twee tot drie weken effectief. Daarna worden de werksters geboren en blijven de koninginnen in hun nest. Die werksters vangen heeft eigenlijk niet veel nut. Want zolang de koningin er is, blijft zij eitjes leggen voor nieuwe werksters.”

Per seizoen vreet een nest hoornaars gemiddeld 11,32 kilogram ‘insectenvlees’ op. Omgerekend zijn dat 100.000 insecten. Beeld Geyres Christophe/ABACA

Zendertjes

De bestrijders schakelen vanaf dan over op een nieuwe fase. Ze gaan werksters proberen aantrekken met een wiekpot. De bedoeling is dan niet langer om de beestjes meteen te vangen. In de wiekpot zit een vloeistof die de werksters aantrekt. Eens ze er zijn, kunnen experts dankzij de vliegrichting uitzoeken waar hun nest zich bevindt.

“De werksters vliegen altijd terug naar het nest", zegt Soete. “We gaan dan na hoe lang het duurt voor zo’n werkster terug bij de wiekpot is. Als een werkster drie minuten wegblijft, dan weten we dat het nest zich op driehonderd meter bevindt. Zo hebben we al heel wat nesten gevonden.”

Ook wordt er geëxperimenteerd met een hightech-aanpak. Eens de vrijwilligers een werkster op de wiekpot aantreffen, maken ze er met een touwtje een minuscule zender aan vast, die hen op die manier naar het nest leidt. Maar door de hoge kostprijs (300 euro per zender) is die techniek de vorige jaren nog niet zo vaak toegepast. Vanaf dit jaar zijn er gelukkig ook goedkopere zenders beschikbaar (80 euro) die zelfs nog lichter zijn dan de vorige.

De impact van de huidige hoornaarbestrijding is voorlopig nog lastig te voorspellen. Internationaal gebeurt er nog weinig onderzoek naar, zo moet Soete vaststellen. In ons land is dit het eerste jaar waarin er sterk op de bestrijding met selectieve vallen wordt ingezet. “Ik kan het ook moeilijk zeggen”, lacht de hoornaarexpert. “Mijn glazen bol is kapot.”