Deze musea mochten geen naaktbeelden op TikTok plaatsen. Dus begonnen ze met een OnlyFans-pagina

In juli nog werd het nieuwe TikTok-account van het Albertina-museum nog geschorst na het tonen van beelden van de Japanse fotograaf Nobuyoshi Araki waarop een gedeeltelijk verduisterde borst te zien was. Ook het Leopold Museum moest eraan geloven nadat de Egon Schiele-collectie, zelfs 100 jaar na de dood van de kunstenaar, als ‘te pittig’ werd beschouwd voor advertentiecampagnes in de VS, het VK en Duitsland.

In 2018 oordeelde Facebook al dat een foto van het 25.000 jaar oude beeld van de Venus van Willendorf (te zien in het Natural History Museum) “pornografisch” was, en werd het verwijderd van het platform.

Een werk van de Japanse fotograaf Nobuyoshi Araki. Beeld ARTE

Nu zijn al die werken - en nog veel meer - wel gewoon online te bekijken, veilig voor de censuurdreiging. Op OnlyFans nog wel. Dat platform werd in 2016 opgericht met de bedoeling om een meer toegeeflijk en eerlijk platform te zijn voor alle soorten online artiesten. OnlyFans ging tijdens de pandemie echter steeds meer synoniem staan voor sekswerk. Vorig jaar groeide de site exponentieel, van 7,5 miljoen tot 85 miljoen gebruikers.

Volgens Helena Hartlauer, woordvoerder van de Weense toeristische dienst, werd het voor de stad en haar culturele instellingen “bijna onmogelijk” om naaktbeelden te gebruiken in promomateriaal. Sommige werken van de Italiaanse kunstenaar Amedeo Modigliani in de huidige tentoonstelling van het Albertina zijn volgens Hartlauer eenvoudigweg te expliciet om te promoten.

“Natuurlijk kan je ook zonder die beelden reclame maken voor een expositie”, legt ze uit aan The Guardian. “Maar ze zijn te cruciaal en belangrijk voor Wenen. Denk aan het zelfportret van Egon Schiele uit 1910. Dat is een van de meest iconische kunstwerken. Als al die werken niet gebruikt kunnen worden in onze communicatie op sociale media, dan is dat oneerlijk en frustrerend.” Op die manier kwam OnlyFans in beeld, vertelt ze nog. “Eindelijk een manier om die dingen te tonen.”

De eerste abonnees voor de ‘Wenen 18+ content’ op OnlyFans krijgen ofwel een Stadskaart of een toegangsticket om een van de kunstwerken persoonlijk te gaan bekijken.

Wenen doet de laatste tijd heel wat inspanningen om zichzelf te promoten als reisbestemming, nu de Oostenrijkse regering de grensbeperkingen heeft versoepeld. Het aantal toeristen daalde in 2020 - vanwege Covid - met maar liefst 78,4 procent. In bepaalde maanden kwamen er nog amper bezoekers naar de musea.

Volgens Hartlauer komt de campagne, die ‘Wenen stript op OnlyFans’ werd gedoopt, er niet enkel om toeristen aan te moedigen. De nieuwe zet komt er ook “om mensen bewust te maken van de censuur waarmee hedendaagse kunstenaars moeten werken”.

In augustus kondigde OnlyFans aan dat het “sexueel expliciete” content van het platform zou bannen, omdat het steeds meer hinder ondervond vanuit de banksector. Na hevig protest kwam het bedrijf al snel terug op die plannen, maar voor heel wat creatievelingen was het een reminder van hoe afhankelijk ze wel zijn van online platformen.