‘Deze maffia verdient miljoenen aan migranten die proberen te ontsnappen aan de situatie in hun land’: De Morgen onderzoekt mensensmokkel

Twee jaar na de eerste reeks over de migratiemaffia pakt De Morgen opnieuw uit met twee digitaal verrijkte verhalen over mensensmokkel. Dit kan u verwachten.

Wat is de bedoeling van deze reeks?

Mahmoud Elsobky: “Twee jaar geleden onderzochten we hoe de mensensmokkel verliep vanuit Afrika, via Libië en via Mauretanië en Marokko. Het bleek echt om een soort maffia te gaan, die migranten bedriegt, afperst, foltert en misbruikt. Dit keer kijken we naar twee andere reisroutes, die om andere redenen tegen de borst stoten.

“Ten eerste heb ik getuigenissen verzameld aan de grens met Wit-Rusland. Het regime van Loekasjenko kwam in aanvaring met de EU omdat het vluchtelingen uit het Midden-Oosten lokte en over de grens van Polen en Litouwen bracht.”

Bruno Struys: “We wilden weten hoe het eraan toe ging en dan kom je tot de ontdekking dat dit zeker nog niet voorbij is. Het is ook bijzonder cynisch. Zoals vaak gebruiken politieke leiders migratiepoorten in een geopolitiek machtsspel. Maar onze eerste aflevering gaat over de illegale handel in paspoorten.”

Je dook onder in de markt van lookalike-paspoorten. Wat zijn dat?

Elsobky: “Ik merk dat weinig mensen dat kennen, maar onder migranten is het heel bekend, ook al gebruiken ze niet echt die naam. Het komt erop neer dat er smokkelaars bestaan die zich hebben gespecialiseerd in het aanbieden van identiteitsdocumenten.

“Als een migrant bereid is om te betalen, dan gaan ze op zoek naar een reispas, een identiteitskaart of andere reisdocumenten die op deze persoon lijken. Ze moeten dus in principe niets vervalsen. Vaak gaat het om documenten van een Europeaan die verloren waren geraakt, of gestolen. Voor migranten is dit een veiligere manier om Europa te bereiken dan de routes over zee of land.”

Struys: “Mahmoud was bij een van de smokkelaars de reispas van een Fransman tegengekomen. Om zeker te zijn dat die echt was, hebben we die man opgespoord. Het blijkt een fotograaf in Parijs te zijn, die toch erg schrok dat we hem daarover belden. Zijn reispas was een jaar eerder gestolen bij een inbraak. Hij was er niet gerust op en wou enkel anoniem aan het woord komen in het artikel. Uw en mijn reispas blijkt geld waard.”

Heb je zelf ook zo’n paspoort besteld?

Elsobky: (lacht) “Ja, ik heb natuurlijk niet echt betaald, maar ik heb me inderdaad bij enkele smokkelaars voorgedaan als een Egyptenaar die wou betalen om naar Europa te gaan. Dan vroegen ze me om een foto van mezelf om op zoek te gaan hun assortiment. Ik heb dan met artificiële intelligentie een foto laten maken. Om te weten of het gelukt is om een gelijkende reispas te vinden, moet je het artikel lezen.”

Bestaat die handel in paspoorten ook bij ons?

Elsobky: “Zeker. Ik ben het zelfs op het spoor gekomen via iemand in Brussel. Die was geïnteresseerd in mijn documenten, om ze te laten gebruiken door een migrant in het buitenland. Maar vooral in Istanboel en Athene is de verkoop van zowel lookalike als echte paspoorten wijdverbreid. Europa weet dat ook.”

Struys: “Ik ken een Syriër die op de luchthaven van Athene twee keer met een andere nationaliteit is ontmaskerd. De eerste keer probeerde hij als Fransman, maar hij kende geen woord Frans en viel door de mand. De laatste keer was het als Italiaan en dan heeft hij gewoon ‘si’ geantwoord en mocht door. Die man is ondertussen bij ons erkend als vluchteling, want die vluchtte wel echt van oorlog.”

Wat willen jullie met deze artikels aantonen?

Elsobky: “Ik vind het belangrijk om te tonen dat smokkelaars zich niet enkel ophouden in het Midden-Oosten, maar ook in Europa. De netwerken waarin ik de afgelopen twee jaar onderdook, zijn nu nog altijd actief.

“Deze maffia verdient miljoenen euro’s aan migranten die proberen te ontsnappen aan de situatie in hun land van herkomst en op het einde van de rit is ook Europa de verliezer. De Belgische regering praat nu over strenger optreden tegen de migranten, maar wat doen ze aan het verdienmodel?”

Struys: “De discussies die op Belgisch en Europees niveau leven, zijn soms nogal abstract. Ze praten dan over hekken, de doden op zee, Dublin-procedures en ga zo maar door. Met deze verhalen proberen we niet enkel een gezicht te geven aan de migranten en vluchtelingen, maar ook inzicht te geven in de werkwijze van de smokkelaars.

“Mahmoud heeft ontzettend veel beeldmateriaal verzameld en met de visuele magie van onze collega’s Jan Straetmans en Bart Hebben denk ik dat deze verhalen de mensensmokkel plots heel concreet en bijna tastbaar maken.”