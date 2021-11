Deze maatregelen heeft het Overlegcomité van 26 november genomen: horeca dicht om 23 uur, nachtleven op slot en online inschrijvingssysteem voor derde prik

Premier Alexander De Croo (Open Vld), de regionale minister-presidenten en de belangrijkste ministers bogen zich deze voormiddag over een nieuw GEMS-rapport, dat gisteren werd opgesteld. “Het is continu rijden en omzien”, aldus De Croo. “We hadden een andere inschatting gemaakt, maar we moeten nu toegeven dat we verschalkt zijn door de veel besmettelijkere deltavariant. De situatie vandaag is een stuk pessimistischer dan het meest negatieve scenario dat de experten ons twee weken geleden hadden getoond. In de gezondheidszorg is de situatie niet meer houdbaar.”

Zo goed als alle maatregelen gaan morgen in en moeten minstens drie weken volgehouden worden. Op 15 december volgt er een evaluatie.

Horeca, nachtleven en evenementen

• Het nachtleven – discotheken, fuiven, danscafés – gaat volledig op slot gedurende drie weken, net als grote evenementen binnen. Vanaf maandag mogen alleen nog evenementen waar het publiek neerzit doorgaan, met de coronapas en het mondmasker. Staande concerten mogen vanaf dan niet meer.

• Evenementen buiten, zoals de kerstmarkten, kunnen in principe wel nog, maar met strenge maatregelen zoals mondmaskers en een coronapas.

• De horeca moet de deuren sluiten om 23 uur en er mag alleen aan tafels gezeten worden. Aan tafel mag je nog maximaal met zes personen aan één tafel zitten, behalve voor grotere gezinnen.

Privébijeenkomsten

• Grote privéfeesten en -bijeenkomsten buiten de thuissituatie mogen niet langer doorgaan, met uitzondering van huwelijken en begrafenissen. Huwelijksfeesten mogen ook na 23 uur nog doorgaan. Bij huwelijksfeesten en begrafenissen vanaf 50 personen binnen of 100 personen buiten moet een Covid Safe Ticket worden gebruikt. Voorts gelden de maatregelen voor de horeca. Dansen met een mondmasker is toegelaten.

• Een limiet op het aantal contacten in de privésfeer, de zogenaamde ‘bubbels’, komt er niet. Wel wordt al weken opgeroepen, zeker aan oudere en kwetsbare mensen, om zelf het gezond verstand te gebruiken en waar mogelijk de contacten te beperken. Die oproep blijft onverkort gelden. Ook wordt aangeraden zelftesten te gebruiken. De coronapas is in de private sfeer niet verplicht, behalve als er met een professionele cateraar wordt gewerkt.

Wat zijn de reacties op de beslissingen van het Overlegcomité? Volg alles op de voet in onze liveblog.

Werken en winkelen

• Vandaag is telewerk vier van de vijf dagen verplicht, waar het kan. Verschillende partijen vroegen om dat volledig te verplichten, maar dat is niet gebeurd. Wel wordt de versoepeling naar twee terugkeermomenten per week uitgesteld naar 19 december.

• De nachtwinkels moeten om 23 uur de deuren sluiten.

• Het voorstel om alleen te gaan winkelen, haalde het niet.

Sport

• Sportwedstrijden binnen gaan enkel nog zonder publiek door, deelnemers tot en met 18 jaar mogen wel vergezeld zijn door hun ouders. Buiten mogen sportwedstrijden wel nog doorgaan, onder dezelfde voorwaarden als vandaag: het Covid Safe Ticket en mondmaskers.

• Fitnesszaken blijven gewoon open, onder de huidige voorwaarden.

Vaccinatie

De campagne om de bevolking een derde prik van het coronavaccin te geven, wordt versneld. Morgen volgt er nog een al langer geplande interministeriële conferentie (IMC) Volksgezondheid, waar dat nog formeel uitgewerkt en bekrachtigd moet worden. Dee capaciteit van de vaccinatiecampagne moet snel en sterk verhoogd worden om voor Kerstmis nog een zo groot mogelijk aantal personen in te enten. “Die personen moeten zich via een flexibel online systeem kunnen inschrijven, zoals bijvoorbeeld QVAX”, klinkt het.

Er zou een princiepsakkoord zijn om leerkrachten en medewerkers in de kinderopvang prioritair een derde dosis van het coronavaccin te geven, maar formeel is dat nog niet beslist.

Testbeleid

Er komen ‘walk-in’-testcentra, waar iedereen vrij naartoe kan gaan om zich te laten testen, om op die manier de huisartsen te ontzien. De praktische organisatie ervan wordt samen met de deelstaten besproken.

Om de eerste lijn in de zorg te ontlasten, ligt ook een aanpassing van het testbeleid op tafel. Wie een hoogrisicocontact heeft gehad, zou niet langer twee testen moeten ondergaan (na dag 1 en na dag 7), maar slechts één, op de vijfde dag na de besmetting. Ook dat moet formeel nog beslist worden door de ministers van Volksgezondheid morgen.

Onderwijs

Na het Overlegcomité zitten ook nog de ministers van Onderwijs samen om zich over maatregelen in de scholen te buigen. Zij worden verwacht ten laatste maandag maatregelen te nemen. Mogelijke maatregelen zijn een mondmaskerplicht vanaf het vierde leerjaar, een betere luchtkwaliteit, enkel nog digitale lessen in het hoger onderwijs, klasgroepen zo veel mogelijk gescheiden houden, en een tijdelijke stop op klasuitstappen.

Reisverbod

Belgen die uit een aantal landen uit zuidelijk Afrika terugkeren, moeten verplicht tien dagen in quarantaine. Voor niet-Belgen geldt vanaf vandaag een inreisverbod uit die landen.