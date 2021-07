Deze Italiaanse dorpen betalen je 28.000 euro om te verhuizen en zaak op te starten

De autoriteiten van de regio Calabrië zijn van plan om over een periode van maximaal drie jaar tot 28.000 euro te bieden aan mensen die willen verhuizen naar slaperige dorpen met nauwelijks 2.000 inwoners in de hoop de bevolkingsgroei opnieuw te stimuleren na jaren van plattelandsvlucht. Het gaat om locaties in de buurt van de zee, op berghellingen, of beide.

Maar de aanlokkelijke som valt uiteraard niet zomaar in je schoot. Om het geld te ontvangen, moeten toekomstige bewoners zich ertoe verbinden een (kleine) zaak op te starten of een knelpuntberoep in te vullen. Aanvragers mogen bovendien maximaal 40 jaar oud zijn. Ze moeten bereid zijn om binnen de 90 dagen na hun succesvolle aanvraag naar Calabrië te verhuizen.

De regio hoopt zo proactieve jonge mensen en millenials aan te trekken die graag de handen uit de mouwen willen steken. Volgens Gianlucca Gallo, een regionaal raadslid, kan de maandelijkse steun gedurende twee tot drie jaar tussen de 800 en 1.000 euro bedragen.

Bova. Beeld Getty Images/iStockphoto

Als alternatief kan het ook om een eenmalige financiering gaan om de lancering van de commerciële activiteit te ondersteunen - of het nu om een restaurant, B&B, winkel of boerderij gaat. “Heel wat dorpen tonen belangstelling voor het project, en als dit plan werkt, zullen er de komende jaren nog meer volgen”, vertelt Gallo aan CNN.

Het project zal naar verwachting de komende weken online worden gelanceerd. “Het doel is de lokale economie een boost te geven en kleinschalige gemeenschappen nieuw leven in te blazen”, voegt Gallo toe. “We willen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt laten matchen, daarom hebben we aan de dorpen gevraagd om na te gaan welke specifieke werknemers ze nodig hebben.”

Nu het toerisme wordt hervat, kan een bezoek aan de prachtige regio deze zomer een goede manier zijn om het Calabrische dorpsleven te ervaren, en wie weet die droom om te zetten in werkelijkheid.

Aieta. Beeld Getty Images/iStockphoto