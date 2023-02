Deze hulpverleners van B-Fast zijn net terug uit Turkije: ‘We hebben wel 300 keer een schurftbehandeling voorgeschreven’

De eerste groep hulpverleners van B-Fast is terug uit Turkije. Hoe kijken ze terug op hun ervaring in het getroffen aardbevingsgebied?

Vroedvrouw Els Dobbelaere (54): ‘Als ik morgen terug moet, ik ga meteen’

“Zodra ik wist dat ik naar Turkije zou gaan, heb ik niet meer naar het nieuws gekeken. Iedereen zei: ‘Heb je die beelden gezien? Het is echt horror’. Ik heb me vooral materieel voorbereid. Simpele dingen: ik heb een bril gekocht die niet van mijn neus viel. Vroedvrouw ben ik al dertig jaar, met de kennis zat het wel goed. Ter plaatse heb ik weinig contact gehad met het thuisfront, hoewel ik veel berichten kreeg. Ik heb gefocust op mensen daar. In België beeft het niet.

“Zwangere vrouwen vonden snel hun weg naar het veldhospitaal. Een bevalling is een bevalling, of dat nu in een veldhospitaal is of in het ziekenhuis van Waregem. Toch was een surreële ervaring. Je zit in een tent, bijna op je knieën naast een bed. Het eerste baby’tje werd geboren de nacht na de aardbeving. (Maandagavond 20 februari was er een nieuwe beving in het gebied, AB.) Die avond was hectisch geweest: de tent werd overvallen door angst en stress. Mensen waren in shock en hadden herbelevingen. Na een tijdje hadden we iedereen verzorgd en kroop het team in bed, ik had nachtdienst. En toen stond er ineens een Syrische vrouw voor de tent die moest bevallen. Haar kind werd geboren toen alles terug rustig was, in de stilte van de nacht. De volgende ochtend stond iedereen op met goed nieuws.

“We zagen mensen met lichamelijke wonden, maar vooral ook mentale wonden. Persoonlijk vond ik deze ervaring niet traumatisch, omdat er tolken als tussenpersoon waren en zij niet alles vertaalden. Er kwam veel stress los op de verlostafel. Vrouwen kwamen binnen en vertelden dan verhalen over hun zus die overleden was, hun moeder die nog onder het puin lag, het huis dat ze kwijt waren. Ik vroeg aan de mannen die meekwamen of ze hun gsm bij zich hadden. Dan konden ze het geluid van het hartje opnemen en delen met hun familie. Dat waren lichtpuntjes. Het is dankbaar werk, ik ben veel geknuffeld geweest. Als ik morgen terug moet, zou ik meteen gaan. Het werk daar is nog niet gedaan.”

Els Dobbelaere: ‘Ik vroeg aan de mannen die meekwamen of ze hun gsm bij zich hadden. Dan konden ze het geluid van het hartje opnemen en delen met hun familie. Dat waren lichtpuntjes.' Beeld Wouter Van Vooren

Huisarts Philippe Thoné (54): ‘Alsof ik vergeten was hoe goed we het hier hebben’

“Tien jaar geleden frustreerde het me dat ik machteloos naar mijn tv-scherm zat te kijken wanneer er rampen waren, terwijl ik dan liever hulp wilde bieden. Toen heb ik me aangemeld bij B-Fast. Ik weet dat het kleine steentjes zijn die in de rivier verlegd worden, maar als duizenden mensen dat doen, maakt het toch een verschil. Ik ging weg tijdens de krokusvakantie. Vier van de zes collega’s in onze huisartsenpraktijk hadden net in deze periode verlof gepland, toch kon ik rekenen op hun solidariteit. Een ramp komt natuurlijk nooit op een ideaal moment.

“In het veldhospitaal werkte ik op de huisartsenwachtpost. Ik probeer een empathische huisarts te zijn: ik kijk niet alleen naar de longen of de keel, maar naar de hele persoon. Dat deed ik daar ook zo goed mogelijk, met hulp van tolken. Ik heb veel mensen behandeld met luchtweginfecties. Ze zijn tijdens de beving naar buiten gevlucht, midden in de nacht, de kou in. Daarna heeft het geregend. Mensen worden dan vatbaar voor infecties. Er waren ook veel huidproblemen, we hebben wel 300 keer een schurftbehandeling voorgeschreven. Alleen is dat een doekje tegen het bloeden: eigenlijk moet alle kledij en beddengoed in de vriezer. Maar dat hebben die mensen niet meer.

“Het hospitaal stond niet in het meest beschadigde gebied van Kirikhan, maar 500 meter verder lag alles plat. Dan werd je wel stil. Er zijn nog altijd veel mensen die in auto’s slapen omdat ze geen tent hebben. Thuiskomen is onwerkelijk. Het is als een teletijdmachine: van een rampgebied getransporteerd naar opnieuw alles. Het is lekker warm, de stoof staat aan, het is zalig om in je eigen bed te slapen. Alsof ik vergeten was hoe goed we het hier hebben.”

Philippe Thoné: 'We hebben wel 300 keer een schurftbehandeling voorgeschreven. Alleen is dat een doekje tegen het bloeden: eigenlijk moet alle kledij en beddengoed in de vriezer. Maar dat hebben die mensen niet meer.' Beeld RV

Hoofd logistiek Civiele bescherming Bastiaan Ruys (32): ‘Een wake-upcall voor ons rampenmanagement’

“Toen we aankwamen op locatie was het terrein niet vlak. Samen met de Turkse overheid hebben we alles in het werk gesteld om dit vrij te maken. Daarna hebben we de tenten opgebouwd. Elke dag kwamen er nieuwe vluchten aan met materiaal. Elektriciteit en water konden we niet uit de omgeving halen. We hadden generatoren en een waterzuiveringssysteem mee.

“Het grootste probleem was dat we soms materialen misten, die zaten dan op een latere vlucht. We moesten dan ons plan aanpassen met materiaal dat we hadden, of we probeerden het op de lokale markt te krijgen. Maar de vraag in Turkije was ook groot, dus toen we een probleem hadden met verwarmingstoestellen, hebben we die vanuit België laten invoeren om geen druk te zetten op de mensen daar.

“We zijn weinig buiten het terrein van het veldhospitaal geweest. Naast ons ontstond een tentenkamp, en zijn ze begonnen een containerdorp te bouwen. Mensen passeerden bij ons om tenten en dekens te vragen. Het was wel duidelijk dat we in een rampgebied zaten. De aardbeving op 20 februari hebben we gevoeld. We waren op dat moment aan het vergaderen met de staf, het was net na 20 uur. We hebben direct opgeschaald zodat we eventuele slachtoffers konden helpen. Het was een goede wake-upcall om ons rampenmanagement nog te versterken.

“We hebben het nu overgedragen aan collega’s. Het is goed dat mensen met nieuwe energie aan de slag gaan. Het was zeer vermoeiend, het is zeer hard werken van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Toen het veldhospitaal er stond, merkten we hoe intensief die eerste tien dagen waren geweest. We zijn blij dat we het zo snel hebben opgebouwd en ons steentje kunnen bijdragen in Turkije.”