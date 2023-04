Deze grafieken tonen hoe snel de elektrificatie van het Belgische wagenpark gaat

De 100 procent elektrische wagens hebben in de eerste drie maanden van 2023 voor het eerst ook de kaap van 15 procent marktaandeel overschreden. De hybrides (plug-inhybrides en zelf opladende hybrides opgeteld) naderen de 25 procent. Samen komt dat dus neer op meer dan 40 procent. Vorig jaar vertegenwoordigden geëlektrificeerde wagens nog 34 procent van de nieuwe inschrijvingen, in 2021 nog 23,5 procent.

Benzine blijft voorlopig wel nog de populairste brandstof met iets meer dan 47 procent. Opmerkelijk is hoe diesel zijn ooit dominante positie in België volledig kwijtraakt: nog amper 11 procent van de nieuw ingeschreven wagens tussen januari en maart 2023 reed op diesel. Tien jaar geleden, in 2013, was dat nog 65 procent.

Ook in absolute cijfers werden in het eerste kwartaal nog het meeste benzinewagens gekocht: 62.379 op een totaal van 131.484.

Vooral bedrijfswagens

Het zijn vooral bedrijven en zelfstandigen die de weg hebben gevonden naar de elektrische auto's, geholpen door het fiscale voordeel. Het aandeel benzinewagens ligt er nog op 36,6 procent, gevolgd door hybrides (28,7 procent), 100 procent elektrische wagens (21,4 procent) en dieselwagens (13,2 procent).

Bij particulieren blijven benzinewagens nog ruim de voorkeur genieten (68,3 procent), gevolgd door de hybrides (17,2 procent), die populairder zijn dan diesel (7,6 procent). De volledig elektrische wagen heeft bij particulieren wel nog maar een marktaandeel van 5 procent, waarschijnlijk door de nog altijd hogere prijs.

Tesla populairste elektrische auto

Het populairste model in de eerste drie maanden was Volvo XC40, op de voet gevolgd door Toyota Yaris en Tesla Model Y, al zijn de verschillen in de top drie bijzonder klein. Van de Volvo XC40 en de Tesla Model Y gingen vooral bedrijfswagens over de toonbank, bij de Toyota Yaris waren het vooral particulieren.

Opvallend is dat van de Tesla Model Y, veruit de populairste elektrische wagen van het moment, in de eerste drie maanden van het jaar bijna evenveel exemplaren zijn ingeschreven als in heel 2022. Toen werden er 3.283 stuks van ingeschreven, in het vorige kwartaal al 3.140.

De Chinese merken zijn nog erg beperkt aanwezig op de Belgische markt, maar zagen hun marktaandeel op een jaar tijd wel verdubbelen tot 1,31 procent.