Deze gangster overleefde aanslag na aanslag. Maar uiteindelijk kreeg zijn zoon hem toch te pakken

Anthony Zottola uit New York werd deze week veroordeeld voor huurmoord. Volgens zijn aanklagers omdat hij het vastgoedbedrijf van zijn vader, Sylvester, een bekende medewerker van de Bonnano-misdaadfamilie, wilde overnemen.

Iemand bleef maar proberen Sylvester Zottola te vermoorden, maand na maand opnieuw. De eerste moordpoging vond plaats in september 2017, toen Zottola, die de autoriteiten omschreven als een medewerker van de maffia, buiten zijn woning in de Bronx door een man werd neergeslagen met een vuistslag in het gezicht.

In november van datzelfde jaar probeerde iemand Zottola neer te schieten op de snelweg. Twee dagen na Kerstmis staken mannen hem in de nek in zijn eigen huis. In de zomer van 2018 liep een man de stoep op, richtte een pistool op hem en haalde de trekker over, maar het wapen schoot niet.

Die herfst tenslotte slaagde een aanvaller er dan toch in Zottola (71) te doden door herhaaldelijk op hem te schieten terwijl hij in zijn SUV zat bij een McDonald’s drive-through op Webster Avenue.

Complot

Woensdag veroordeelde een jury in Brooklyn Anthony Zottola, Sylvesters 44-jarige zoon, voor samenzwering, huurmoord, het neerschieten van zijn broer, Salvatore Zottola, en de moord op zijn vader. De aanklagers hadden de juryleden verteld dat Anthony Zottola van plan was zijn broer en vader te vermoorden zodat hij de controle zou krijgen over het vastgoedbedrijf van de familie dat miljoenen dollars waard is. Hij werd ervan beschuldigd samen te werken met een hooggeplaatst lid van de Bloods straatbende die een “netwerk van huurmoordenaars” inhuurde.

Himen Ross, die werd beschuldigd de fatale schoten te hebben gelost, werd woensdag samen met Anthony Zottola veroordeeld. Beiden kregen ze levenslang.

Alfred Lopez, die volgens de aanklagers Ross’ vluchtchauffeur was, werd vrijgesproken. Verschillende andere mannen pleitten schuldig aan deelname aan het complot. Onder hen was een senior Bloods-lid, Bushawn Shelton.

Na het vonnis verliet Anthony Zottola’s vrouw huilend de rechtszaal. In de gang zei Salvatore Zottola dat zijn vader een goede man was. “Hij heeft dit niet verdiend,” voegde hij eraan toe. “Niemand van ons.”

Stuntelende moordpoging

De aanklagers presenteerden bewijsmateriaal tijdens het acht weken durend proces in de federale rechtbank, waaronder camerabeelden van schietpartijen, honderden berichten tussen de samenzweerders en getuigenissen over de stuntelende moordpogingen van een huurmoordenaar.

Die getuige, Ron Cabey, verklaarde dat hij niet alleen Sylvester en Salvatore Zottola, die in 2018 werd neergeschoten, probeerde te vermoorden, maar dat hij ook overwoog complotleider Shelton te doden, die hij ervan verdacht informatie voor hem achter te houden, en twee chauffeurs die hij te spraakzaam vond.

Uiteindelijk brak de beslissing van Cabey om te getuigen de zaak. Hij werd in de zomer van 2018 gearresteerd nadat een politieagent hem een pistool zag weggooien en hij de onderzoekers uiteindelijk vertelde over de moordcomplotten. Dat leidde tot de arrestatie van Shelton en de ontdekking van alle berichten die hij had uitgewisseld met Anthony Zottola. Aanklagers zeiden dat de twee vaak codes gebruikten. Ze verwezen naar Sylvester Zottola als ‘de acteur’ en naar moordpogingen als ‘scènes’.

Op de dag dat Sylvester Zottola ontsnapte aan de schietpoging, schreef Shelton aan Anthony Zottola: “De acteur wilde zijn eigen stunts doen en midden in een scène de auto in achteruit gooien en de andere kant op rijden.” Mr Zottola antwoordde dat hij “de locatie van de laatste scène veranderde” en voegde eraan toe: “We gaan filmen in zijn kleedkamer.” Uren voor de aanval op Sylvester Zottola in zijn huis, schreef Anthony Zottola: “Ik krijg sleutels van de kleedkamer.”

Vastgoed

De familie Zottola woonde al tientallen jaren in de Bronx, met verschillende huizen die gedeeld werden over de generaties heen in de Pelham Bay buurt en Locust Point, een rustige enclave in Long Island. Sylvester Zottola bouwde daar grote bakstenen huizen met in de gevels gekerfde motto’s, zoals “Onze muren zijn dik. Onze liefde voor elkaar is dikker.” “Hij wilde dat we samen zouden leven,” getuigde Salvatore Zottola. “Dat was zijn droom.”

Een aanklager in de rechtbank zei dat Zottola “banden had met de maffia” en dat hij naar verluidt geaffilieerd was met de Bonanno misdaadfamilie. Salvatore Zottola getuigde dat, hoewel zijn vader bevriend was met verschillende gangsters, hij geen ‘made member’ was van La Cosa Nostra. Het inkomen van zijn vader kwam van het leveren van pooltafels, jukeboxen en pokermachines aan bars en restaurants, zei Salvatore Zottola, en van ongeveer 30 eigendommen in de Bronx die ongeveer 1,5 miljoen dollar per jaar aan huurinkomsten opleverden.

De vrouw van Salvatore Zottola, Katie Zottola, getuigde dat Anthony haar had verteld dat hij een koper had gevonden die 27 miljoen dollar wilde betalen voor die eigendommen. Maar, voegde ze eraan toe, zijn vader had een veto uitgesproken tegen de verkoop.

“Anthony geloofde dat zijn vader en zijn broer hem in de weg stonden,” vertelde de aanklager aan de jury tijdens haar openingsverklaring. “Hij besloot ze allebei te vermoorden.”

De advocaten van de verdediging zeiden dat Anthony niet had samengezworen om zijn vader en broer te vermoorden. In plaats daarvan, zeiden ze, was hij misbruikt door een groep criminelen met wie hij een relatie had opgebouwd omdat hij dacht dat hij bescherming nodig had tegen de maffia. “Dat is iets waar hij de rest van zijn leven mee zal moeten leven,” zei een van zijn advocaten tegen de juryleden.

Startkabels

Het meest boeiende bewijs in het proces kwam van Cabey, die getuigde dat Shelton hem 10.000 dollar per persoon bood voor de moorden op Sylvester en Salvatore Zottola. Cabey getuigde dat hij verschillende keren van plan was één of beide te doden, maar dat hij gehinderd werd door een slechte planning en blunders.

Shelton berispte eens een vluchtchauffeur die ongewenste aandacht trok door sterk ruikende marihuana te roken terwijl hij ‘s nachts geparkeerd stond in de rustige woonstraat van Salvatore Zottola, aldus Cabey. Hij getuigde ook dat een bruine bestelwagen gebruikt als vluchtwagen vaak motorpech had. Op een andere nacht, geparkeerd in de buurt van Salvatore Zottola’s huis, moesten hij en een chauffeur Shelton bellen en vragen om startkabels.

Toen Cabey in juni 2018 Sylvester Zottola stalkte doorheen de straten van Pelham Bay en vervolgens met een pistool op hem af liep, een voorval dat gedeeltelijk op video werd vastgelegd, haalde hij de trekker over, “maar er gebeurde niets,” getuigde Cabey.

Cabey vluchtte toen Zottola zijn eigen pistool op hem afvuurde. Toen de politie arriveerde, werd Zottola gearresteerd voor illegaal bezit van een vuurwapen. Cabey werd later die dag gearresteerd door agenten in Manhattan die hem een pistool zagen weggooien, maar zij waren niet op de hoogte van het incident dat zich eerder afspeelde in de Bronx.

In juli schoot een andere man op Salvatore Zottola toen hij uit zijn busje kwam dat hij voor zijn huis had geparkeerd. Hij werd geraakt in de borst, de rug en het hoofd. “Het deed niet zo’n pijn als ik verwachtte,” getuigde hij. “Het eerste schot was meer een duw terug naar de bus. Toen ik in de rug werd geschoten, deed dat wel wat pijn. En het schot in mijn hoofd was het laatste dat ik me herinner.”

Gelukkige verjaardag

In de gevangenis na zijn arrestatie in juni, zag Cabey een televisieverslag over de schietpartij en herkende de buurt die hij in de gaten had gehouden. Kort daarna, zo verklaarde hij, hoorde hij van een criminele collega dat hij 25.000 dollar zou krijgen van Shelton voor elke moord die hij pleegde, terwijl die hém slechts 10.000 dollar had beloofd.

Tegen die tijd, zei Cabey, communiceerde Shelton niet meer met hem. En de televisiereportage deed hem beseffen dat hij deelnam aan een complot dat gegarandeerd publieke aandacht zou trekken. Enkele maanden later werkte Cabey samen met de onderzoekers en pleitte schuldig aan huurmoord.

Dat kwam helaas te laat om de dood van Sylvester Zottola te vookromen. Terwijl hij in de drive-through van McDonald’s wachtte op een kop koffie en belde met zijn vriendin kwam Himen Ross op hem af en schoot hem neer.

Salvatore getuigde dat hij na de schietpartij met zijn broer belde: “Hij zei dat Margaret, de vriendin van mijn vader, aan de telefoon was met mijn vader en een aantal knallen hoorde, en dat hij de telefoon erna nooit meer opnam.”

In ontdekte sms-berichten schreef Ross vier minuten na de schietpartij “Klaar” aan Shelton. Vier minuten daarna stuurde Shelton dan weer een bericht naar Anthony Zottola: “Kunnen we vandaag of morgen feesten?”

Anthony Zottola antwoordde dat zijn zoon jarig was en voegde eraan toe dat hij hem zou meenemen naar zijn favoriete plek - McDonald’s.

“Hé, jij bent vandaag precies ook jarig, lol,” antwoordde Shelton.

© 2022 The New York Times Company