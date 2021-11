Deze Chinese provinciestad is de elektrische-autohoofdstad van de wereld

Nergens anders in de wereld rijden er zoveel stekkerauto’s als in het Chinese Liuzhou. De microwagens zijn al te koop vanaf 4.000 euro, opladen kan overal, parkeren ook. Wat is het geheim achter het succes? En hoe milieuvriendelijk is het?

Wie tegen Yin begint over haar elektrische auto, kan beter zorgen dat hij tijd heeft. De 31-jarige ambtenaar is zo dol op haar karretje, ze raakt er niet over uitgepraat. De kleur: intens lichtblauw. Het formaat: supercompact maar toch vier zitplaatsen, ideaal om haar zoontje van school te halen. Maar vooral: de prijs! Het is bijna niet te geloven: Yin heeft nog geen 5.500 euro voor haar wagen betaald.

“Ze zijn al vanaf 4.000 euro verkrijgbaar, iedereen kan nu een auto kopen”, kraait Yin verrukt in de garage, waar ze tijdens haar middagpauze wacht op de reparatie van haar lichtblauwe pronkstuk. Ze heeft een ongelukje gehad. “Op mijn werk heeft bijna iedereen er een gekocht. Het laden is ook spotgoedkoop: het kost me amper 5 euro per maand. Thuis hebben we nog een grote auto op benzine, maar die gebruiken we bijna niet meer.”

Yin is een overtuigd fan van elektrische voertuigen (EV’s). Niet verwonderlijk: ze woont in Liuzhou, een bescheiden provinciestad in het zuiden van China, maar een van de grootste succesverhalen ter wereld op het vlak van EV’s. Van alle auto’s die dit jaar in Liuzhou werden verkocht, was 28 procent elektrisch. Bijzonder: het waren bijna allemaal mini-EV’s. Het verkeer in Liuzhou bestaat voor een groot deel uit zacht zoemende microwagens, alsof je in een levensgrote stad van Playmobil rondrijdt.

Het succes van Liuzhou bouwt voort op inspanningen in heel China, dat al ruim tien jaar zwaar inzet op elektrische auto’s en het hoogste aantal stekkerwagens ter wereld telt. Een bezoek aan de stad biedt antwoord op enkele vragen: hoe heeft Liuzhou dat klaargespeeld? Zijn Liuzhou’s ­lessen bruikbaar in de rest van de ­wereld? Maar ook: zijn elektrische voertuigen wel zo milieuvriendelijk, in een land waar bijna 60 procent van de elektriciteit met steenkool wordt geproduceerd?

De inwoners van Liuzhou beschrijven hun stad graag met een boutade: van alle industriesteden heeft ­Liuzhou het mooiste uitzicht, van alle mooie steden heeft het de meeste industrie. Ze hebben een punt. De stad oogt bedrijvig en productief, en tegelijkertijd luchtig en groen. Een machtige rivier slingert zich in lussen langs hoge woontorens, brede wegen en uitgestrekte industrieparken. En her en der steken tropisch begroeide karstbergen uit de bodem, als enorme molshopen te midden van de stad.

Liuzhou begon in 2017 met de promotie van elektrische auto’s, ter ondersteuning van de eigen industrie. Autofabriek SAIC-GM-Wuling, een samenwerkingsverband van lokale autobouwer Wuling, het Chinese staatsbedrijf SAIC en het Amerikaanse General Motors, had net de Baojun E100 uitgebracht: een elektrische microwagen met twee zitplaatsen en een actieradius van 150 kilometer, te koop vanaf 3.900 euro. De e-stadsmobiel was een experiment, met Liuzhou als proeftuin.

De ‘kleine 1’, zoals de E100 in ­Liuzhou genoemd wordt (ondertussen is er ook een E200 en E300), bleek een schot in de roos. Door de lage aankoopprijs, met dank aan nationale en regionale subsidies. Maar ook door uitgebreide steunmaatregelen van het Liuzhouse stadsbestuur: dat creëerde 20.000 parkeerplaatsen voor mini-EV’s, half zo groot als een gewoon parkeervak, plaatste zo’n 30.000 laadpalen, en gaf elektrische voertuigen toegang tot de busbaan.

“Zo’n uitgebreid pakket aan maatregelen is heel belangrijk, dat zie je in elke stad met veel elektrische voertuigen”, zegt Cui Hongyang, onderzoeker bij de International Council on Clean Transportation, een onafhankelijke milieuorganisatie. “Die maatregelen kunnen in elke stad anders zijn, afhankelijk van de lokale omstandigheden, maar de sleutel is dat ze alomvattend zijn. Liuzhou voerde minstens tien maatregelen in.”

Inwoners praten mee

Wat Liuzhou ook goed deed, was de burgers betrekken. “We hebben de hele bevolking gemobiliseerd om parkeerplaatsen te vinden”, zegt Chen Minying, adjunct-directeur van de Development and Reform Commission van Liuzhou, het belangrijkste economische planningsorgaan binnen het Chinese bestuur. “Als mensen op een bepaalde plaats een parkeerplaats voor EV’s of laadpaal willen, kunnen ze dat via een hotline laten weten. Als hun plaats geschikt blijkt, dan bouwen we die om.”

“De participatie van de bevolking helpt ons enorm”, zegt Chen. “We hoeven als overheid minder te investeren in het zoeken naar geschikte locaties, en aangezien inwoners de plaatsen zelf voorstellen, weten we zeker dat er vraag naar is. Bovendien, er zijn allerlei hoekjes en gaatjes in de stad, waar makkelijk een kleine EV in past, maar die wij niet altijd zien. De inwoners zelf weten die het best te vinden.”

Het resultaat is goed te zien in het straatbeeld. Overal staan mini­autootjes te laden: op ongebruikte ruimte van brede trottoirs, in verloren hoekjes langs de straat, of haaks geparkeerd tussen gewone auto’s. De wagentjes vallen op door hun felle kleuren en gepersonaliseerde decoratie – stickers van Disney of Hello Kitty op de zijkant, of oortjes op het dak. De fabrikant brengt ook geregeld special editions uit, zoals recentelijk de ‘Macaron’, in zoete pastelkleuren.

De mini-EV’s zijn vooral populair bij jonge en vrouwelijke bestuurders, of als tweede gezinswagen, al klimmen ze vaak snel op tot eerste gezinswagen. Zeker sinds SAIC-GM-Wuling ook iets ruimere modellen uitbrengt, zoals de sobere Hongguang met vier zitplaatsen (vanaf 5.000 euro), en de luxueuzere Kiwi met 300 kilometer actieradius (vanaf 9.500 euro). “In mijn gezin hebben we nu twee elektrische wagens”, zegt Chen. “Als we langere afstanden moeten afleggen, dan huren we een auto.”

Liuzhou’s voorbeeld is interessant, omdat het toont dat elektrische wagens niet duur hoeven te zijn, en dat elektrisch transport niet voorbehouden is aan rijke landen. Liuzhou is een zogeheten ‘third tier city’, met 2,7 miljoen inwoners en een gemiddeld besteedbaar jaarinkomen van 5.200 euro per persoon (vijf keer minder dan in België). Voor veel inwoners is de mini-EV hun eerste auto, en komt die in de plaats van een motorfiets of driewielauto, die veel vervuilender is.

“Mensen in Liuzhou zijn veel minder rijk dan in Peking of Shanghai, maar ook zij kunnen de overgang naar elektrische voertuigen maken”, zegt onderzoeker Cui. “Ze zitten in een heel andere ontwikkelingsfase, maar ze hoeven niet te wachten. Dat is echt inspirerend.” Na Liuzhou rukken de e-microwagens nu ook op in andere kleine steden in China. De Hongguang is sinds zijn lancering in juli 2020 de best verkopende stekkerwagen van China.

Beter voor klimaat?

De grote vraag is of die e-auto’s bijdragen aan een beter klimaat, aangezien ze vooral op vuile stroom rijden. In China wordt 58 procent van de elektriciteit met steenkool geproduceerd, een aandeel dat niet snel lijkt te gaan dalen. Peking heeft mooie langetermijndoelen aangekondigd – een uitstootpiek voor 2030, klimaatneutraal voor 2060 – maar op korte termijn gaan economische belangen voor. Nu China met een energietekort kampt, heeft het zelfs steenkoolmijnen en -centrales heropend.

Elektrische voertuigen hebben geen uitlaatgassen, maar kunnen in China indirect tot meer CO 2 -uitstoot leiden. Toch vinden experts de elektrificatie van China’s transport een goede zaak. Zeker in het zuiden van China, waar minder steenkool wordt gebruikt. In de provincie Guangxi, waar Liuzhou ligt, is zelfs meer dan 50 procent van de energie hernieuwbaar. Maar ook in het steenkoolrijke noorden zien experts de stekkerauto’s als een positieve ontwikkeling.

“Ik denk dat China het juiste doet op vlak van elektrische voertuigen”, zegt Henry Lee, klimaat- en energiespecialist aan de Universiteit van Harvard, die nauw samenwerkt met Chinese collega’s. “Je moet nu de overgang naar EV’s maken, ongeacht je stroombron. Het idee is dat China over tien jaar minder kool en meer hernieuwbare energie gebruikt. Tegen die tijd moeten consumenten gewend zijn aan stekkerauto’s, en moet er een goede laadinfrastructuur zijn. Daar kun je niet mee wachten tot je elektriciteit schoon is.”

China gaat door op het ingeslagen pad. Het is de subsidies voor EV’s aan het afbouwen (de microwagens in ­Liuzhou krijgen nu al geen subsidie meer) maar zet steeds meer in op emissierechten, die autofabrikanten finan­cieel belonen als ze meer stekker­wagens produceren. De grootste uitdaging is de uitbouw van een dekkende laadinfrastructuur, net als elders ter wereld. Al is die uitdaging in China extra groot, met zijn dichtbevolkte woonwijken en verouderd elektriciteitsnet.

Gewoon in het stopcontact

Maar ook daar toont Liuzhou het voorbeeld. De mini-EV’s kunnen in een gewoon stopcontact laden, en vormen geen zware belasting voor het netwerk. Het stadsbestuur van ­Liuzhou bouwde eerst zelf laadpalen, maar heeft dat nu uitbesteed aan commerciële partijen. Binnen de stad geldt dat iedereen binnen tien minuten moeten kunnen laden. Maar buiten de stad zijn er veel minder laadstations. Dat is de reden dat veel inwoners van Liuzhou toch nog een benzinewagen achter de hand houden.

“In Liuzhou worden elektrische ­auto’s nu vooral gebruikt voor korte en middellange afstanden”, zegt Chen, van de Development and ­Reform Commission. “In de toekomst willen we het makkelijker maken om langere afstanden af te leggen. We willen nu naar het platteland om elektrische voertuigen te promoten, en connecties maken met andere steden om zo een netwerk te vormen. We staan nog maar aan het begin.”