‘Deze boodschap wil je niet horen’: kritiek na uitspraken Jambon over te snel rijden net wanneer verkeerscampagne start

Het was presentator Gert Verhulst die Jambon vroeg of hij “iets gemerkt had van de flitsmarathon”. Die startte gisteren om 6 uur en liep 24 uur lang over heel het land. De minister-president antwoordde ontkennend: “En dat is twee keer goed nieuws”, zo klonk het. “Dat is een teken dat ze zich goed verdekt hebben opgesteld, en dat we niet geflitst zijn. Maar dat is mijn verdienste niet. Ik heb het voorrecht om met een chauffeur te rijden, en dat zijn zeer voorzichtige mensen.”

Verhulst vroeg daarop hoe het eigenlijk zat met eventuele boetes: zijn die voor rekening van de chauffeur, of voor Jambon zelf? “Eerlijk gezegd, als ik soms opdracht geef dat we echt snel ergens moeten zijn, en we maken dan een boete, dan...”, repliceerde Jambon. Waarop Verhulst verbaasd inpikte: “Geeft u soms opdracht om te snel rijden?”

“Heel zelden”, gaf Jambon onomwonden toe. “Maar af en toe moet je gewoon zeggen: ‘Oké, we nemen dat risico.”

‘Te vaak een nonchalante houding’

Opvallend: nog maar enkele uren eerder had Jambons collega-regeringslid en Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) een persbericht uitgestuurd met de boodschap dat “bestuurders te vaak een verrassend nonchalante houding aannemen tegenover te snel rijden, met alle risico’s van dien. Een boete vermijden hoort eigenlijk de laatste reden te zijn om snelheid te minderen.”

Peeters presenteerde gisteren de nieuwste campagne van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) die de komende weken met affiches langs de weg de aandacht vestigt op het gevaar van te snel rijden. ‘Vertraag niet alleen om een boete te vermijden’, is daarin de slagzin.

“In 2021 werden dagelijks bijna 9.000 bestuurders in Vlaanderen betrapt op te snel rijden”, zegt de VSV nog. “Het stijgende aantal vaststellingen heeft uiteraard te maken met de toegenomen pakkans voor wie te snel rijdt, maar geeft ook aan dat overdreven snelheid in Vlaanderen nog altijd een groot probleem is.” Snelheid wordt door zowel de politie als verkeersveiligheidsexperts gezien als een van de drie grote killers in het verkeer, naast dronken rijden en afleiding zoals gsm-gebruik.

Affiches zoals deze zullen nog de hele maand oktober opduiken langs de Vlaamse wegen. Beeld Vlaamse Stichting Verkeerskunde

‘Deze boodschap wil je niet horen’

Werner De Dobbeleer, woordvoerder van de VSV, vindt de uitspraak van Jambon dan ook “spijtig” en vreest dat die de campagne van de komende maand ondergraaft, reageerde hij vanmorgen op Radio 1. “De snelheidslimiet is nu eenmaal de veiligheidslimiet. Die limieten zijn er niet voor niets en zijn er vooral om de kwetsbare weggebruikers te beschermen. Als politicus heeft hij natuurlijk een voorbeeldfunctie. Maar bewust te snel gaan rijden, dat doe je niet. Deze boodschap wil je niet horen. Wij willen net het vergoelijken van snelheidsovertredingen tegengaan.”

Ook Jambons partijgenoot en minister van Onderwijs Ben Weyts, zelf voormalig minister van Mobiliteit, toonde zich vanochtend kritisch. “Snelheid is een belangrijke factor in de verkeersveiligheid. We maken ons iets wijs om ergens sneller te geraken. Een ongeval tegen 120 of tegen 140 kilometer per uur, dat kan soms het verschil zijn tussen gewond, zwaargewond en dood. Daarom worden limieten bepaald. Dit was allicht een al te eerlijke uitspraak.”