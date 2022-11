‘Deze beslissing zal Infantino blijven achtervolgen’: ook buitenlandse pers spaart kritiek op FIFA niet na regenboog-beslissing

Geen enkele aanvoerder betrad het voetbaldveld in Qatar gisteren met de OneLove-regenboogband, uit angst voor sancties die de FIFA zou opleggen. Misschien is het maar goed dat de FIFA deze schijnvertoning stillegt, vond hoofdcommentator Bart Eeckhout in deze krant. Ook de internationale pers is bijzonder kritisch over de beslissing van de FIFA. Een overzicht.

Mundo Deportivo: ‘Deze beslissing zal Infantino blijven achtervolgen’

FIFA-baas Gianni Infantino wilde zich zaterdag spiegelen aan de ‘Ich bin ein Berliner’-speech van toenmalig Amerikaans president Kennedy, beweert de Spaanse sportkrant Mundo Deportivo.

“Maar terwijl Infantino zijn melige en ongelukkige Zwitserse drama spuide, meldde de FIFA aan de zeven teams die hadden aangekondigd dat ze de regenboogband zouden dragen dat de aanvoerder een gele kaart zou krijgen. Een ongewoon dreigement om een einde te maken aan deze eis tot solidariteit. Op korte termijn kreeg de FIFA haar zin. Op lange termijn zal deze beslissing Infantino de rest van zijn leven achtervolgen. In Qatar heeft hij zichzelf opgehangen met de regenboogvlag.”

The Guardian: ‘Slap einde van het OneLove-protest’

“Een hectische dag op dit WK, die begon met een nieuw protest dat tot een slap einde kwam”, schrijft de Britse krant The Guardian. Die stelt dat het gebaar van de Iraanse spelers om de lippen ostentatief stijf te houden tijdens het spelen van hun volkslied in schril contrast staat met het slappe einde van het OneLove-protest, waaraan ook Wales en Engeland zouden deelnemen.

“Vanuit sportief oogpunt was de beslissing begrijpelijk, aangezien de spelers daardoor cruciale knock-outwedstrijden zouden kunnen missen. Maar het contrast met de moed van de Iraanse spelers was schril. ‘De krachtigste protesten in de wereldsport hebben geen toestemming nodig gehad’, zoals de voormalige Britse Olympiër Jeanette Kwakye opmerkte.”

Bild: ‘Een blamage’

“De machtigste voetballanden ter wereld slagen er niet in een onschuldige armband af te dwingen tegen de corrupte FIFA”, valt te lezen in het Duitse dagblad Bild. In de OneLove-armband zien zij een standpunt “tegen de idiote homohaat van de Qatari”.

“In Duitsland hebben voetbalsterren vaak een grote mond als het om politiek gaat. Ze dragen armbanden en kleuren hele stadions. (...) Maar als het erop aankomt, vallen de voetbalbonden en de miljonairssporters om als karton. Waarmee zouden ze bedreigd zijn? Puntenaftrek, stress met de FIFA. In ruil daarvoor: roem die feller schijnt dan welke trofee ook. Voor één keer zouden ze het juiste gedaan kunnen hebben, buiten het scoren van doelpunten. Kans verspild!”

The Telegraph: ‘Engeland gaf al toe bij het eerste kleine probleem’

“Het had een dag moeten zijn om te genieten van Engelands beste start ooit op een WK en toch werd het nationale gesprek gemonopoliseerd door de armbanden”, lezen we in The Telegraph. Die neemt vooral de moed van het eigen Engelse elftal op de korrel. “Met een grimmige voorspelbaarheid liep de vastberadenheid van Gareth Southgates team om hun inzet voor gelijkheid te tonen al vast voordat er een bal was getrapt.”

Het Engelse team op het veld tegen Iran. Beeld Photo News

“Bij de eerste suggestie dat Harry Kane een gele kaart zou krijgen voor zijn gebaar, haperde het collectieve morele besluit. Het gaf de ongelukkige indruk dat het Engeland aan moed ontbrak om achter zijn overtuigingen te staan. De knagende vraag blijft: als de spelers zo ontzet zijn over het idee van wedstrijden in stadions die gebouwd zijn op het bloed en de opoffering van uitgebuite gastarbeiders, en zo beledigd door de gebruiken van de ultraconservatieve samenleving van Qatar, waarom zijn ze hier dan überhaupt?”

Gazzetta dello Sport: ‘FIFA heeft een kans gemist’

De FIFA heeft een kans gemist door de OneLove-band te verbieden, kopt Gazzetta dello Sport. De Italiaanse sportkrant somt daarbij alle absurditeiten op die het WK in dit gastland met zich meebrengt. “Het is prima om een WK te houden in de winter in Qatar, waar je in de zomer nauwelijks kunt ademen, laat staan voetballen. Het is oké dat je na de meest schandalige stemming ooit niet meer van gastland kunt veranderen. Het is fijn dat het altijd de schuld is van degenen die er eerder waren. Het is prima dat Qatar op het laatste moment eenzijdig besluit bier rond stadions te verbieden - het grenst zelfs aan het belachelijke om twee regels aan dit verhaaltje te moeten wijden.”

“De wereld verdrinkt in politieke correctheid en nu gaan we te ver. Het tonen van een symbool van gelijkheid zou een boodschap hebben gebracht tegen obscurantisme. De FIFA heeft een kans gemist.”

FIFA-baas Gianni Infantino. Beeld Photo News

Le Monde: ‘Armband van de tweedracht’

“Als het onderwerp niet zo serieus was, zou het je doen glimlachen”, schrijft de Franse krant Le Monde. “Een symbool van vrede, eenheid en inclusie dat verdeeldheid zaait.”

“Gianni Infantino had dit stuk stof zelf op zijn arm kunnen spelden”, verwijst de krant naar de speech van de FIFA-baas zaterdag waarin hij zich aan de kant plaatste van wie gediscrimineerd wordt. “Maar maandag liet de FIFA zien dat zij in deze armworstelwedstrijd meer invloed heeft.”

de Volkskrant: ‘In de kiem gesmoord’

“Het was opmerkelijk hoe gemakkelijk de KNVB en andere bonden op andere gedachten konden worden gebracht met de dreiging van een gele kaart”, stelt een commentaarstuk in de Volkskrant. “Volgens Gianni Infantino is de FIFA al een inclusieve organisatie, dus de boodschap was totaal overbodig; ook voor Qatar dat alle lhbtiq’ers van harte welkom heet en heeft beloofd ze niet in de gevangenis te smijten.”

De Nederlandse krant wijst erop dat de FIFA-baas het gehad heeft met de kritiek en dubbele moraal van de Europese landen en zich daarmee volledig aan de kant van de Qatarese organisatie zet. “Elk beroep op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd zodoende in de kiem gesmoord onder het motto: kein keloel, fussball spielen.”