Deze Belgische oordopjes veroveren de wereld: ‘Onze concurrenten probeerden een product te verstoppen dat niet te verstoppen valt’

Hippe oordopjes die het geluidsniveau dimmen, zonder aan kwaliteit in te boeten. Dat is de belofte van de Belgische scale-up Loop Earplugs. Intussen zijn de oordopjes een verkoopsucces, met afgelopen jaar een verelfvoudiging van de omzet. En dit jaar wachten Azië en Zuid-Amerika. Al scheelde het niet veel.

Maarten Bodewes (36) en Dimitri O (36) leerden elkaar kennen op de middelbare school. Later gingen de twee samen uit — “clubs, discotheken, Tomorrowland”. Daarbij liepen ze allebei tinnitus op. “Stilte bestaat niet meer voor mij”, vertelt O. De twee probeerden tal van oordopjes uit, maar geen enkel paar voldeed op vlak van comfort, geluidskwaliteit én looks. Dus gingen de twee ingenieurs, die tot dan professioneel hun eigen weg waren gegaan, samen in zee om opvallende oordopjes te maken. “In 2016 zijn we officieel begonnen met Loop, waarmee we gehoorbescherming maken die én comfortabel is, én kwaliteitsvol én er ook goed uitziet. In 2019 ging de bal echt aan het rollen.”

Loop Earplugs (Illustratiebeeld) Beeld Loop

De Belgische oordopjes kwamen als beste gehoorbescherming voor concerten uit de bus in een grote vergelijking van de Amerikaanse krant The New York Times. Het gaf de verkoop van de Loop Earplugs, die in China gefabriceerd worden, een enorme boost. “Tijdens de tweede jaarhelft van 2019 groeide onze omzet elke maand met 20 tot 40 procent.” Tot de coronapandemie roet in het eten gooide. “Tot dat moment waren we bijna volledig gericht op feestgangers”, vertelt O. “Dat publiek viel compleet weg. De impact op onze omzet was dramatisch.”

Maal 11

Het dwong Bodewes en O tot een herpositionering van hun product. “We zijn van één paar oordopjes naar drie gegaan. Feestgangers zijn nu een fractie van onze klanten. We richten ons op alle momenten waarop geluid je stoort. Denk aan thuiswerkers die zich willen concentreren, mensen die makkelijker in slaap willen vallen of ’s nachts niet wakker willen worden, iemand die gevoelig is aan drukke plaatsen, of motorrijders die last hebben van het geluid van de wind.”

De heroriëntering werkte. De omzet steeg van 900.000 euro in 2019 en 1,1 miljoen euro in 2020, naar 12 miljoen euro in 2021. Een verelfvoudiging van de omzet, met ook 2 miljoen euro winst. Vorig jaar verkochten de twee ondernemers 650.000 van hun oordopjes. In totaal gingen er sinds de opstart meer dan driekwart miljoen exemplaren naar meer dan een half miljoen klanten.

Oprichters Maarten Bodewes & Dimitri O van Loop Earplugs. Beeld Loop

Kapitaalronde

Toch had het niet veel gescheeld of de heropleving was er niet gekomen. “Op het moment dat de coronapandemie toesloeg, zaten we in onderhandelingen over een kapitaalronde. Die is even uitgesteld, maar is in de zomer van 2020 toch doorgegaan. Op dat moment hadden we nog voor drie dagen financiering.” Uiteindelijk stopten investeerders, waaronder het Akiles-fonds van Immoweb-oprichter Christophe Rousseaux, Loop Earplugs een kapitaal van 750.000 euro en 400.000 euro aan leningen toe.

Na de Verenigde Staten — de helft van de omzet komt uit Noord-Amerika — moeten dit jaar Azië en Zuid-Amerika volgen. “We willen naar 50 miljoen euro omzet en 2 miljoen klanten. Daarvoor zullen we lanceren in China, Japan, Zuid-Amerika… en veel investeren in productontwikkeling. We richten ons eveneens op een aantal samenwerkingen met bekende merken, maar het is nu nog te vroeg om daarover meer te zeggen.”

Stigma

Thuisland België is goed voor nog geen procent van de omzet. “Dat is vooral jammer voor onze zoektocht naar werknemers”, zegt Bodewes, die nog maar net naar New York verhuisde. “Door onze geringe naamsbekendheid is het moeilijk om op te boksen tegen de grote spelers. Momenteel werken er 30 mensen voor ons. Volgende week starten er nog vier. En tegen het einde van het jaar mikken we op 100. Zo'n 70 à 80 procent werkt in ons hoofdkwartier in Antwerpen, de rest in hubs in Amsterdam, New York en binnenkort ook China.”

“We willen het stigma rond gehoorbescherming doorbreken. Het doel is dat iedereen onze oordopjes op zak heeft of in de auto heeft liggen. Zoals je een zonnebril opzet wanneer er te veel zon is, steek je onze dopjes in wanneer er te veel geluid is. Op eender welk tijdstip of op eender welke locatie. Veel van onze concurrenten proberen een product te verstoppen dat niet te verstoppen valt. Daarom redeneerden wij: als je het toch ziet, laat ons er dan iets leuks mee doen.”