Deze Belgen bezetten met Extinction Rebellion een Nederlandse snelweg: ‘Het wrange is dat we zo’n disruptieve actie wel móeten voeren’

Extinction Rebellion bezet dit weekend opnieuw de A12 in Den Haag. De actiegroep wil de blokkade volhouden tot Nederland alle fossiele subsidies afschaft. Deze drie Belgen steken de grens over: ‘Ik zit met plezier even in de cel.’

Ellys Vander Taelen (55) uit Antwerpen

‘Er treedt een verharding op in het contact met de politie’

“Tijdens de pandemie stelde ik vast dat ik al ontzettend veel doe – ik vlieg niet meer, heb geen auto en doe mijn inkopen in een verpakkingsvrije winkel – maar dat je als individu weinig kunt veranderen. Het systeem zit fout, daarom heb ik me aangesloten bij Extinction Rebellion.

“Eerst liep ik daar niet mee te koop, maar ik ben er nu publieker over, omdat de acties zo groot worden. Veel mensen zien dat het zo niet verder kan. Vandaag (vrijdag, MIM) is de allereerste hittegolf in september een feit, na een zomer vol bosbranden, overstromingen en hagelbollen zo groot als tennisballen.

“Fossiele brandstoffen zijn nefast voor ons ecosysteem. Het is niet dat ik niet snap dat mensen soms nog eens willen vliegen, ik vind alleen niet dat de overheid daar subsidies naartoe moet laten vloeien. De luchthaven van Antwerpen krijgt drie euro overheidssteun voor elke euro omzet, vaak gaat het dan nog eens om privéjets. Dat voelt voor mij erg onrechtvaardig.

“Daarom steun ik deze actie. Net nog bleek uit een onderzoeksrapport dat in Nederland geen 17 maar 37,5 miljard euro per jaar naar de fossiele industrie vloeit. Dat kun je niet van vandaag op morgen stoppen, maar je kunt het wel op korte termijn uitfaseren.

“Naast zonnecrème neem ik ook regenkledij mee, want we gaan ervan uit dat we opnieuw een douche zullen krijgen. Hoewel het contact met de politie tijdens de meeste acties erg correct verloopt, merk je toch dat er een verharding optreedt. Dat hebben we vooral in Antwerpen gemerkt. Na onze protestactie ‘Doe Deurne Dicht’ kwamen agenten zich zelfs verontschuldigen omdat ze zo hardhandig moesten optreden. Het toont dat we een gevoelige politieke snaar raken.”

Oscar Moerman (27) uit Gent

‘Ik zou mijn vrije tijd liever anders spenderen’

“Mensen in mijn directe omgeving zien de acties van Extinction Rebellion als een hobby van mij, terwijl ik liever mijn vrije tijd anders zou spenderen. Het wrange is dat we zo’n disruptieve actie wel móeten voeren, want als we gewoon vijf kilometer in groep door de stad wandelen is er geen persaandacht en wrijven politici zich in de handen: ‘Die zijn weer zoet voor een paar maanden.’

“We zijn op vlak van klimaat al heel wat grenzen gepasseerd, dus verleggen wij als actievoerders ook onze grens, al blijft het altijd geweldloos. Ik merk alleszins dat de scepsis over onze protesten bij veel mensen verdwijnt, de klimaatrampen deze zomer hebben daar zeker een rol in gespeeld. Het is triest dat die moeten plaatsvinden alvorens we onze ogen opendoen.

“Ik heb zelf het klimaatverhaal ook te lang genegeerd. Ik ben al tien jaar veganist, maar was vooral met dierenwelzijn bezig. Sinds ongeveer een jaar woon ik in de stad. Die omgeving heeft me met de neus op de feiten gedrukt, ik kon het nieuws over het klimaat niet meer negeren. Je kunt dan wel je eigen voetafdruk verkleinen, door vliegtuigreizen of vleesconsumptie te beperken, maar daarmee bereik je niet de beleidsverandering die we nodig hebben.

“Dat verhaal stopt niet aan de landsgrens. Er zijn veel acties van Extinction Rebellion, dus het is soms afwegen waar je aan deelneemt. Maar de blokkades van de A12 helpen duidelijk om in Nederland het draagvlak te vergroten. Het is begonnen met kleine groepjes vervelende activisten op een kruispunt, en kijk nu, er worden straks meer dan tienduizend mensen op de snelweg verwacht.

“Een mogelijke aanhouding ervaar ik niet als drempel. Bij de vorige bezetting van de A12 is dat al eens gebeurd, we waren toen met zo veel dat de politie niet eens bij iedereen de identificatie opvroeg.”

Sam Staut (38) uit Antwerpen

‘De politiek blijft de kop in het zand steken, dus moet het drastischer’

“Ik geef het vak biologie aan de tweede graad, en ecologie maakt sterk deel uit van de leerdoelstellingen. De berichten die ik opvolg over klimaat of milieuproblemen zijn niet meteen geruststellend, het internationaal klimaatpanel IPCC stuurt de laatste vijf jaar alleen nog maar alarmerende rapporten uit. Daar probeer ik mijn leerlingen op attent te maken, en ik heb zelf ook dochters. Ik maak me best veel zorgen over onze toekomst.

“De acties van Extinction Rebellion waarbij activisten zich vastplakten aan kunstwerken, intrigeerden me meteen. In gesprekken met collega’s of vrienden hoor je dan wel eens een verzuchting over die werkwijze: ‘Moet je dan kunstwerken vernielen?’ Ten eerste: ze zijn niet vernield, er is een beschermende glaslaag over die kunstwerken. Ten tweede: de officiële manier pakt niet, want na alle rapporten en betogingen blijft de politiek de kop in het zand steken.

“Dus moet het drastischer, denk ik dan. Ik heb me enkel voor zaterdag opgegeven om de A12 te blokkeren, zo kon ik mijn zus overtuigen om mee te gaan. Met genoeg water, badkledij, droge snacks en zo’n regenboogmatje hopen we niet te smelten op het asfalt.

“Ik besef dat het doel van de actie ambitieus is, ik hoop vooral dat er veel aandacht voor is. Als groene partijen of andere organisaties nadien niet meer weggewuifd worden aan de onderhandelingstafel als geitenwollen sokken of extreme stemmen, zit ik met plezier even in de cel. Ik heb alleszins wat marge om maandag goed en wel in de les te staan.

“Ach, ik vind de acties van Extinction Rebellion vrij onschuldig. Ik moet denken aan het nummer ‘Steek de Mona Lisa in de fik’ van de Nederlandse band Hang Youth. Als de wereld vergaat, ben je niks meer met die mooie kunst.”