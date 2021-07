Deze 235 Vlaamse ‘signaalgebieden’ lopen risico op overstroming: bekijk waar uw woning ligt

In welke gebieden in Vlaanderen is het risico op wateroverlast zo groot dat je er beter niet meer bouwt? Vlaanderen heeft vier jaar geleden beslist dat 235 zones aan te duiden als ‘signaalgebieden’. Dat betekent dat het risico op overstromingen er eigenlijk te groot is om er nog te bouwen of dat de plekken perfect zouden kunnen dienen als natuurlijke spons bij wateroverlast. Het gaat in totaal om 3339 hectare.

Voor bijna de helft van die gronden, goed voor 1595 hectare, is besloten dat die ‘herbestemd’ moeten worden: deze grond waar tot nu op gebouwd mag worden, zou voortaan ‘watergevoelig opruimingsgebied’ moeten zijn. Daar zou niet meer gebouwd mogen worden.

De andere 1744 hectare bouwgrond die in deze overstromingsgevoelige zones ligt, zou moeten voldoen aan een ‘verscherpte watertoets’ mocht er alsnog een woning, een fabriek, een recreatieplek of nog een ander bouwwerk op komen. De watertoets is in gans Vlaanderen een secure doorlichting van een bouwperceel om uit te zoeken hoe groot het risico op overstromingen precies is. De groene zones op deze kaart moeten daar een extra strenge versie van ondergaan. Het resultaat kan zijn dat je er alsnog niet mag bouwen of dat extra aanpassingen moet voorzien, zoals buffers of een kelder die mag onderlopen. De Vlaamse regering moet deze plannen wel nog in definitieve wetten gieten.

Bekijk hier waar de overstromingsgevoelige gebieden zich bevinden.

De rode gebieden geven aan waar niet meer gebouwd zou mogen worden, voor blauwe gebieden gelden extra voorwaarden als er gebouwd wordt.