Deze 15 legendarische outfits passeerden door de jaren heen de revue op het Filmfestival van Cannes

Films zijn niet het enige waar men naar kijkt op het Filmfestival van Cannes. Sinds de oprichting van het festival in 1946 zijn er behalve legendarische cinematografische meesterwerken ook heel wat iconische outfits de revue gepasseerd.

Soms lijkt het alsof outfits, door de invloed van sociale media, steeds extremer worden. Maar een terugblik op de geschiedenis van de rode loper van het Filmfestival van Cannes leert dat dit eigenlijk altijd al het geval was; de Promenade de la Croisette is altijd al een catwalk geweest.

Elizabeth Taylor (1957)

Elizabeth Taylor op het Filmfestival van Cannes in 1957. Beeld ullstein bild via Getty Images

Toen ze Cannes bezocht aan de arm van haar derde man, producer Mike Todd (die daar was om Around the World in 80 Days te promoten), was Taylor reeds Hollywood-royalty. Ze kleedde zich er ook naar, van het puntje van haar diamanten Cartier-tiara tot de zoom van haar witte Balmain-jurk en de vingertoppen van haar operahandschoenen. De prinsessenjurk zou voor altijd een vaste waarde blijven op het festival.

Catherine Deneuve (1966)

Catherine Deneuve op het Filmfestival van Cannes in 1966. Beeld Getty Images

Deneuve woonde Cannes bij met haar toenmalige echtgenoot, fotograaf David Bailey, in een lange jurk van Yves Saint Laurent met zeestreepjes. Ze was een feitelijke YSL-ambassadeur nog voor die term in het modehandboek was opgenomen (destijds was de gebruikelijke benaming “muze”). Dat zou ze decennialang blijven, door YSL trouw te dragen, zowel op als naast het scherm. Deze jurk zette de toon op het gebied van casual glamour en bewees dat dit concept geen oxymoron was.

Jane Birkin (1974)

Jane Birkin op het Filmfestival van Cannes in 1974. Beeld Gamma-Rapho via Getty Images

Birkin verscheen in Cannes met haar minnaar, Serge Gainsbourg, en een picknickmand als handtas. Die droeg ze niet alleen overdag, maar ook op de rode loper, in combinatie met een glinsterende jurk. Naar verluidt had ze de mand gevonden in een vissersdorp in Portugal. Het werd een symbool van de Britse ster en van een zekere je ne sais quoi in de boho-stijl van Cannes. Het was eigenlijk een Birkin-tas vóór de Birkin-tas überhaupt bestond.

Madonna (1991)

Madonna op het Filmfestival van Cannes in 1991. Beeld Getty Images

Ze kwam naar Cannes om Madonna: Truth or Dare aan het grote publiek te presenteren. Alsook zichzelf. Decennia voordat Lady Gaga zich tot op haar ondergoed uitkleedde op de trappen van het Met Gala, liep Madonna over de rode loper voor haar première in een volumineuze roze jas van Jean Paul Gaultier, om die op het laatste moment van haar schouders te laten vallen en een witte satijnen kegelbeha en een kousenbandset te onthullen. Ze schudde het publiek wakker en luidde een nieuw tijdperk van peekaboo dressing in.

Sharon Stone (1995)

Sharon Stone op het Filmfestival van Cannes in 1995. Beeld Sygma via Getty Images

In 2002 kwam Stone naar Cannes als jurylid en blies haar tanende profiel nieuw leven in door elke avond in een ander modestatement op de rode loper te verschijnen. Maar ze maakte jaren eerder al grote indruk, toen ze bij de première van Unzipped aankwam in een losgeknoopte champagnekleurige satijnen rok die een schitterende romper eronder onthulde. Sindsdien is de korte broek een vaste waarde op festivals.

Kate Moss (1998)

Kate Moss op het Filmfestival van Cannes in 1998. Beeld WireImage

Moss bracht minimalisme naar de Croisette. In 1998 woonde ze de première van Fear and Loathing in Las Vegas bij met haar toenmalige vriend Johnny Depp. Moss droeg een zwarte cocktailjurk met struisvogelveren aan de bovenkant, bijna geen make-up, een bescheiden hoeveelheid diamanten en sandalen. Zodoende liet ze al de andere aanwezigen er overdressed uitzien.

Tilda Swinton (2007)

Tilda Swinton op het Filmfestival van Cannes in 2007. Beeld WireImage

Swinton paradeerde over de rode loper in een metallic broekpak en bewees dat een vrouw geen grote jurk nodig heeft om een groot statement te maken.

Linda Evangelista (2008)

Linda Evangelista op het Filmfestival van Cannes in 2008. Beeld WireImage

Gehuld in Lanvin poseerde Evangelista als een gouden Grieks beeldje tijdens de première van Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Modellen waren een belangrijk onderdeel geworden van de openingsavond van het festival, en dus kwamen de modestandaarden ook alsmaar hoger te liggen.

Lupita Nyong’o (2015)

Lupita Nyong'o op het Filmfestival van Cannes in 2015. Beeld WireImage

Nyong’o leek de lente zelf te belichamen in een groene geplooide chiffonjurk van Gucci, geaccentueerd met kristallen bloemen. Alessandro Michele had op dat ogenblik nog maar een paar maanden eerder het roer overgenomen als creatief directeur van het Italiaanse modehuis. De jurk luidde de komst in van een nieuwe esthetiek bij Gucci en een liefdesverhouding tussen Hollywood en het merk.

Amal Clooney (2016)

Amal Clooney op het Filmfestival van Cannes in 2016. Beeld FilmMagic

Clooney maakte haar debuut in Cannes in een klassieke botergele jurk van Atelier Versace met een hoge split op één been. Daarmee overschaduwde ze haar man George volledig tijdens de première van zijn film Money Monster en bewees opnieuw dat stijl en inhoud geen tegengestelde begrippen zijn.

Rihanna (2017)

Rihanna op het Filmfestival van Cannes in 2017. Beeld FilmMagic

Rihanna maakte voor het eerst haar opwachting in Cannes tijdens de première van Okja. Ze arriveerde in een ivoorkleurige couturejurk van Dior met een lange bijpassende jas en een zonnebril in new-wavestijl. Twee jaar later kondigde Dior-eigenaar LVMH een deal aan met de artieste voor haar eigen modelijn.

Kristen Stewart (2018)

Kristen Stewart op het Filmfestival van Cannes in 2018. Beeld Getty Images

Stewarts korte Chanel-jurk had iets weg van een harnas met kristallen, maar wat pas écht opviel, was haar beslissing om haar Christian Louboutin-stiletto’s uit te doen en blootsvoets de trap op te lopen. Een jaar eerder had de actrice geklaagd over de ongelooflijk hoge hakken die de dresscode van het festival voorschreef, en dus was dit een onmiskenbaar fashion statement en een stap voorwaarts voor gendergelijkheid op garderobevlak.

Isabelle Huppert (2021)

Isabelle Huppert op het Filmfestival van Cannes in 2021. Beeld WireImage

De Franse actrice maakte het ultieme elegante statement tegen de conventies van Cannes in haar hooggesloten, volledig zwarte Balenciaga-jurk met lange mouwen, boot leggings en zonnebril. Ze sneed in haar donkere eenvoud als een mes door al de glinsterende overdaad.

Spike Lee (2021)

Spike Lee op het Filmfestival van Cannes in 2021. Beeld FilmMagic

Lee is de enige man in deze trendsettende lijst. Hij maakte als juryvoorzitter de traditionele oersaaie smoking belachelijk met zijn keuze voor een zonsondergangskleurig pak van Virgil Abloh, ontworpen voor Louis Vuitton.

Aishwarya Rai Bachchan (2022)

Aishwarya Rai Bachchan op het Filmfestival van Cannes in 2022. Beeld Mike Marsland/WireImage

Soms lijkt het alsof de blauwe hemel van de Côte d’Azur alsmaar exuberantere jurken aanmoedigt op de rode loper van Cannes. Bachchan overtrof ze echter allemaal in een fantastische creatie van Gaurav Gupta. Die deed haar lijken op een soort buitenaardse rookgodin die op aarde materialiseerde. Soms lijken de looks die je in Cannes ziet écht niet van deze wereld.