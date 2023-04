Deurwaarders breken Delhaize-blokkades: ‘Dit komt neer op monddood maken van werknemers’

In negentien Delhaize-supermarkten maakten gerechtsdeurwaarders zaterdag een einde aan de al wekenlang durende blokkades. Of de stakingen daarmee voorgoed zijn gebroken, moet nog blijken. ‘In elke vestiging heeft het personeel gestemd.’

“Het paasweekend staat qua omzet traditioneel in onze top drie”, zegt Delhaize-woordvoerster Ine Tassignon. “Het is een zaterdag waarop mensen in grote aantallen inkopen willen doen. Gerechtsdeurwaarders inzetten is het allerlaatste middel waar wij naar wilden grijpen, veel liever willen we rond de tafel gaan zitten. Maar in die vestigingen waar we een deurwaarder naartoe stuurden, wilde het grootste deel van het personeel weer aan de slag. We doen er alles aan om dat voor die mensen mogelijk te maken.”

De deurwaarders leverden op eenzijdig verzoekschrift bekomen rechterlijke uitspraken af, nadat maar één partij was gehoord. “In de meeste gevallen zijn de winkels na de interventie van een deurwaarder opnieuw opengegaan”, zegt Tassignon. “In sommige kon dat niet door een gebrek aan beschikbare medewerkers of om procedurele redenen. Of omdat het niet lukte om nog tijdig verse voeding in de rekken te krijgen.”

Dwangsommen

Federaal secretaris Jan de Weghe van BBTK ziet in de actie vooral een nieuwe vorm van intimidatie. “De deurwaarder stelt een exploot van vaststelling op van hoe de toegang tot een winkel wordt verhinderd”, zegt hij. “Daar staan dan ook de namen bij van de aanwezige militanten, die te horen krijgen dat ze zich blootstellen aan een dwangsom van duizend euro per dag per persoon. Het draait louter om het schrikeffect. Wij gaan er niet van uit dat Delhaize die sommen op een dag werkelijk gaat opeisen.”

Volgens Jeroen Vandamme, teamcoach ACV Puls West-Vlaanderen, wordt met de gekozen procedure het stakingsrecht ondergraven: “Iedereen voelt dat dit niet oké is. Er wordt geen afweging gemaakt waarom er actie gevoerd wordt, wat de inzet is en welke belangen er spelen. Het enige argument dat telt is dat Delhaize economische schade zou lijden door deze acties. Als syndicale actie verboden wordt vanwege de gevolgen op de activiteit van een onderneming, komt dat neer op het volledig monddood maken van werknemers.”

Personeelsleden die opdagen, hebben recht op een loon, ook al valt er in een al wekenlang gesloten en niet meer bevoorrade winkel weinig arbeid te presteren. “De drie Brugse vestigingen van Delhaize zijn met een beperkt aantal mensen en onaangevulde rekken opengegaan,” zegt Vandamme. “Er is dus opnieuw wat activiteit, maar beperkt.”

In Brussel en Wallonië blijven 17 en 25 door Delhaize in eigen beheer uitgebate supermarkten gesloten, in Vlaanderen zijn het er nu nog minstens 6. Of de inzet van deurwaarders op zaterdag veel verandert aan de al wekenlang durende patstelling tussen vakbonden en directie moet dinsdagochtend blijken.

“In elk van die winkels organiseerde het personeel zaterdag zelf een stemming over verder staken of niet”, zegt Jan de Weghe (BBTK). “Waar dat nog niet gebeurde, stemt men dinsdag. Woensdag trekken we met een grote afvaardiging van Delhaize-personeel naar Zaandam, waar die dag de aandeelhoudersvergadering van hoofdaandeelhouder Ahold plaatsvindt.”

Beeld Wouter Van Vooren

‘Mevrouw Schoonjans’

Een maand geleden kondigde Delhaize aan dat het elk van de in eigen beheer uitgebate 128 supermarkten wil laten verzelfstandigen. De maatregel treft 9.000 personeelsleden.

Na wekenlange blokkades worden tijdelijke gewoonten voor veel klanten stilaan vaste. In een kleinere AD Delhaize in een Antwerps provinciestadje, met drie stakende supermarkten in de directe omgeving, is het al wekenlang beduidend drukker. En al helemaal op paasmaandag. “Ik vind het eigenlijk leuker”, zegt een vrouw, die sinds enkele weken een paar kilometer omrijdt omdat ze gehecht is aan bepaalde merken. “In een klassieke Delhaize hoor je de hele tijd ‘mevrouw Schoonjans, droge voeding’. door de luidsprekers”, zegt ze. “Hier spreken de mensen elkaar met de voornaam aan. Het zijn vooral jobstudenten. Het zijn dezelfde producten, maar de sfeer is anders.”

De zaakvoerder in de AD Delhaize smeekt zowat om de locatie van zijn zaak onvermeld te laten: “We hebben hier bij het begin van de staking al mensen aan de kassa gehad die eisten dat wij solidair moesten zijn. We kregen te horen dat het een schande is dat wij open blijven en dat we zouden moeten meestaken. Op onze Facebook-pagina kwamen ook al boze berichten. Maar deze winkel werd altijd uitgebaat door een zelfstandige. We hebben hier altijd al met flexi’s en jobstudenten gewerkt. En ja, hier ben je het ene moment rekkenvuller en het andere moment zit je aan de kassa, afhankelijk van de drukte. En als het écht heel druk is, springt ook de zaakvoerder in.”

“Dit soort flexibliteit is in deze branche niet meer weg te denken. Wij zijn al jaren elke feestdag in de voormiddag open, behalve op kerst- en nieuwjaarsdag. Elke student die u hier ziet wil vooruit in het leven en is blij hier op zondagochtend wat te kunnen bijverdienen.”

Volgens de zaakvoerder is het de grote vrees bij veel AD Delhaizes, dat ze in een volgende fase mee het mikpunt worden van de stakers. “Waarom staken zij? Ik weet het niet, ik zie de logica er niet van in. Er is op bedrijfsniveau een beslissing genomen en je moet al heel naïef zijn om te denken dat die ooit nog kan worden teruggedraaid.”