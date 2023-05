Detry en Colsaerts golfen voor eigen publiek op Soudal Open: ‘Eerste overwinning hier vieren zou fantastisch zijn’

Detry en Colsaerts hebben allebei hun stekje in Dubai en schrokken wel even van de weersomstandigheden. “Typisch Belgisch, hier moet ik bij zijn”, lachte Detry. “Het zou fantastisch zijn om hier mijn eerste overwinning weg te kapen.”

“Stap voor stap werk in aan mijn loopbaan. Nadat ik mijn PGA Tourkaart bemachtigde, was het logisch om de overstap te maken naar de Verenigde Staten. Het is daar wel een beetje aanpassen en je hebt dikwijls de indruk dat je er alleen voor staat. Maar met mijn gezinnetje vorm ik een team. Het golfen daar is daar anders dan hier. Mooie banen, maar ook veel langer. Vorig jaar haalde ik in Schilde de cut niet, maar toen had ik in een mindere periode en was ik net van caddy veranderd. Dit jaar ga ik er volledig voor.”

Colsaerts voelt zich na zijn gezondheidsproblemen opnieuw goed. “Maar het golfen is nog niet wat het moet zijn. Misschien kan ik zondag wel schitteren. Ik ben nu als vicekapitein voor de komende Ryder Cup volop bezig met het opvolgen van de spelers. De Ryder Cup heeft een belangrijke rol in mijn leven gespeeld en nu zelf deel uitmaken van het team geeft een enorme voldoening.”

Naast Colsaerts en Detry zijn er nog twaalf Belgische deelnemers: Christopher Mivis, Alan de Bondt en Yente van Doren, actief op de Challenge Tour, James Meyer de Beco, Jean de Wouters en Kristof Ulenaers (Pro Golf Tour), Kevin Hesbois (Alps Tour) en de amateurs Arno Tollenaere, Nathan Cossement, Charles Roeland, James Skeet en Hugo Duquaine.

Liefst 156 spelers, die samen goed zijn voor 145 overwinningen op de European Tour, nemen deel aan het Soudal Open.