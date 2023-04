Detective onthult: de tranen van Maria aan het Bracciano-meer zijn gewoon varkensbloed

Het bizarre verhaal begon in 2016 toen zakenvrouw Scarpulla het Mariabeeldje kocht in een Bosnisch bedevaartsoord. Turend over het Bracciano-meer in het Italiaanse dorpje Trevignano Romano begon het beeldje plots te huilen. Vanuit haar glazen kist jankte de maagd dikke tranen van bloed en richtte ze heilige boodschappen aan Scarpulla.

Een mirakel, schreeuwde de katholieke commune. Het verhaal ging de wereld rond en op de derde dag van elke maand stiefelden honderden pelgrims richting het beeld om te bidden. Vele smeekbedes tot genezing en clementie strandden aan de oevers van het Bracciano-meer bij het oordeel van Scarpulla. Want zij verhief zichzelf de laatste jaren tot spreekbuis van Maria.

Best opmerkelijk, want vrij van zonden is de Italiaanse niet. Zo werd ze in het verleden veroordeeld voor fraude. Toch kreeg Scarpulla hopen donaties van katholieken. Daar zou ze naar eigen zeggen een centrum voor zieke kinderen mee oprichten.

Vaticaan sceptisch

Door de groeiende media-aandacht en klachten van de lokale bevolking over de maandelijkse toestroom van pelgrims kondigde de plaatselijke bisschop een kerkelijk onderzoek aan. Verdenkingen die de honderden bedevaarders ook deze maand niet weerhielden Scarpulla’s boodschappen te aanhoren.

Naast bedenkingen van het Vaticaan doorzag ook privédetective Andrea Cacciotti de leugen. Hij bracht aan het licht dat de tranen niet van goddelijke oorsprong maar van varkensbloed afkomstig waren. Volgens de Italiaanse pers diende Cacciotti klacht in omdat te veel mensen de voorbije jaren opgelicht werden.

Bij de gedupeerden behoort ook Luigi Avella (70) uit Rome. “Tussen juni en september van 2020 heb ik 123.000 euro aan de vereniging betaald, waarvan 30.000 rechtstreeks aan de man van Scarpulla. Ongevraagd geld, spontaan door mij betaald. Ik was ervan overtuigd dat het nodig was”, vertelt hij aan de krant Corierre della Sera.

Nu het mysterie van Maria’s tranen opgelost lijkt, vormt zich een ander raadsel: waar is Scarpulla gebleven? Er loopt een gerechtelijk onderzoek tegen de Italiaanse en ze lijkt spoorloos verdwenen. Volgens haar trouwe volgers vluchtte ze naar een klooster om er te bidden “nadat ze slachtoffer is geworden van een haatcampagne”. Haar advocaat vertelt dat ze doodleuk op vakantie is. En Roemeense media berichten dat Scarpulla alle donaties van haar bankrekening haalde en onderdook bij schoonfamilie in Roemenië.

Het is wachten tot 3 mei om te horen wat Maria er zelf van denkt. Dan daalt ze traditiegetrouw terug ter aarde met bloederige tranen en enkele boodschappen. Het centrum voor zieke kinderen lijkt er alvast niet te komen.