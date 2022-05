Dertig agenten voor raadkamer wegens pesterijen en racisme: interne chatgroep bulkte van aanstootgevende berichten

Vandaag buigt de raadkamer zich over een zaak die vijf jaar geleden aan het licht kwam. Een lid van de lokale politie Antwerpen stapte in 2017 naar zijn overste omdat hij gechoqueerd was door de WhatsApp-groep van zijn collega’s. Volgens de klager werd gelachen met gedetineerden en werd geweld verheerlijkt. “Tijdens mijn klem kraakte zijn schouder wat. Precies of je een takje breekt”, klonk het bijvoorbeeld.

De interne Whatsapp-groep van het team Gerechtshoven en Overbrengingen (GEOV), zoals de dienst van de Antwerpse politie officieel heet, roept veel vragen op over de mentaliteit binnen dat team.

De chatgroep werd opgericht in augustus 2014 en meer dan anderhalf jaar gebruikt om praktische zaken te regelen, zoals shiftwissels. Vaak gingen de gesprekken een andere richting uit: ­leden deelden grove racistische en seksistische overtuigingen, met zelfs verwijzingen naar Hitler, of toonden foto’s van gedetineerden die enthousiast werden becommentarieerd: “Precies wel een mottig exemplaar” of “Een echte terrorist”.

Ook collega’s moesten het in de besloten groep geregeld ontgelden. Een hoofdinspecteur die deeltijds werkte na een burn-out, werd steevast “Commissaris 50/50" of “Commissaris Pannenkoek” genoemd. Er werden ook ­foto’s uitgewisseld van een collega die een epilepsieaanval kreeg. Ook allochtone collega’s waren een graag gekozen doelwit, ook wel “de mannen van de bruine plank” genoemd.

Een derde van het team

Alles samen wil het parket van Antwerpen dertig leden van het GEOV voor de rechtbank brengen wegens pesten op het werk. Het gaat om meer dan een derde van het team.

“Het ergste was dat niemand ingreep. Het pesten leek daardoor wel ingebakken in het veiligheidskorps”, aldus een van de slachtoffers die zich burgerlijke partij stelt in deze zaak. Vlak voor hij overgeplaatst werd naar Antwerpen, moest hij in Brussel een uitwijdingsritueel ondergaan. De Morgen kon de hand leggen op een foto waarop te zien is hoe de man geboeid is, besmeurd met eieren en bloem.

Van vijftien verdachten in de zaak vindt het parket dat ze zich ook zouden moeten verantwoorden wegens racisme. In de Whatsapp-groep werd ook opgeschept over geweld, maar niemand wordt uiteindelijk vervolgd voor slagen en verwondingen.

De dienst GEOV telde destijds 77 manschappen, zowel leden van de lokale politie als leden van het veiligheidskorps van de federale overheidsdienst Justitie. Ongeveer de helft van de verdachten in dit dossier is in dienst van de politie, de andere helft bestaat uit leden van het veiligheidskorps. Een aantal zal de buitenvervolgingstelling vragen. De zaak werd al eens uitgesteld en het is afwachten of er donderdag na vijf jaar eindelijk een beslissing zal vallen over de verdere rechtsgang.

Eerder werd al een intern onderzoek gevoerd naar de dienst GEOV. Volgens woordvoerder van de Antwerpse politie Willem Migom werden daarbij “de nodige tucht- en begeleidende maatregelen opgelegd”. De taken van de GEOV werden inmiddels opgenomen in de werking van de mobiele eenheid.