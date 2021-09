Derde prik komt eraan voor 280.000 Vlamingen: deze groepen krijgen een uitnodiging

Onder meer patiënten met aangeboren afweerstoornissen, mensen met chronische nierdialyse en bepaalde hiv- en bloedkankerpatiënten komen in aanmerking voor een derde prik. De mutualiteiten stellen momenteel de lijsten op, die kunnen verder uitgebreid worden door huisartsen. U kunt vanaf 20 september zelf zien of u op de lijst staat via myhealthviewer.

“Het gaat vooral om extra kwetsbare mensen, personen met een verminderde immuniteit door welbepaalde aandoeningen”, licht Dirk Dewolf van het Agentschap Zorg en Gezondheid toe. De groep is kleiner dan die van de risicopatiënten begin dit jaar. Toen ging het in totaal om 1,2 tot 1,5 miljoen mensen die op basis van onder meer obesitas, hartziekten of medicijngebruik werden geselecteerd.

De selectie gebeurde toen ook van oud naar jong, over vele weken heen. Nu zal het sneller gaan: het is de bedoeling dat de extra kwetsbare mensen hun derde vaccindosis krijgen in de vaccinatiecentra. Die sluiten normaal de deuren tegen 15 oktober.