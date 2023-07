Derde jaar op rij kraanvogelkuikens geboren in Beringen: ‘Heel bijzonder’

Kraanvogels hebben grote natte beekvalleien en vooral veel rust nodig. “Kraanvogels keren altijd terug naar hun broedplek van het jaar voordien, als ze er tenminste tevreden over waren”, licht Corry Goossens toe, kraanvogelwacht Natuurpunt. “Het is dus altijd bang afwachten of dit ook gebeurt. Dit jaar keerden de ouders midden februari terug en was het al snel duidelijk dat ze weer een nest gingen maken. Midden maart begonnen ze te broeden en een maand later zijn er twee kraanvogels geboren”, gaat Goossens verder. “Ondertussen kunnen de jongen vliegen en zie je ze soms samen met de ouders op verkenning gaan in de Vallei van de Zwarte Beek. Met drie succesvolle broedgevallen in drie jaar tijd kunnen we stellen dat de soort zich gericht gevestigd heeft als broedvogel, en dat het geen toevalstreffer is. En dat blijft iets heel bijzonders.”

Heel wat vrijwilligers en professionelen van Natuurpunt hebben de afgelopen decennia samen met de Vlaamse overheid hard gewerkt aan het herstel van de venen en moerassen in de vallei. Om te voorkomen dat predatoren aan het nest van de kraanvogels zouden kunnen, moet het veen namelijk voldoende nat zijn. Daarnaast is er ook een uitgestrekt gebied nodig, waar de vogels voldoende rust en voedsel kunnen vinden. Ondanks de droogte van de afgelopen jaren, lukt het om dit deel van de vallei voldoende nat te houden.

Overwinteren

De kuikentjes van vorig jaar werden gedoopt tot Gru en Dru. “Zij staan ondertussen op eigen benen”, weet Corry Goossens te vertellen. “We hebben geen idee waar ze zich precies bevinden. Maar de kans bestaat dat wanneer ze geslachtsrijp zijn en een partner gevonden hebben, dat ze dan terugkeren naar hun geboorteplek om daar zelf een nest te maken. Dat gebeurt doorgaans na ongeveer vijf jaar. Ze zijn alleszins welkom, er is nog voldoende plaats over.”

Nog tot oktober zal de familie kraanvogels waarschijnlijk in de buurt van de broedplaats blijven, om daarna verder te trekken richting het zuiden om te overwinteren. Toch is het ook mogelijk dat ze hier blijven om te overwinteren of tijdelijke uitstapjes maken naar Duitsland.

Beeld Wim Dirckx