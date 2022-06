Demograaf Patrick Deboosere: ‘Vlaamse vrouwen krijgen meer baby’s dan Duitse of Italiaanse’

Waarom wil iedereen plots kindjes maken?

“Er is natuurlijk een stukje recuperatie van de coronacrisis. Dat zie je ook in andere landen. Gezinnen hebben in 2020 hun kinderwens uitgesteld. Ze waren bijvoorbeeld onzeker over hun werksituatie of moesten hun verhuisplannen uitstellen. Vergeet niet: een kind ter wereld brengen is tegenwoordig een zeer bewuste daad, de ‘ongelukjes’ zijn er zowat uit. Meer dan 95 procent van de Vlaamse kinderen is gewenst. Het romantische idee dat mensen tijdens corona vaker kinderen maakten omdat ze gezellig samen thuis zaten, klopt dus niet.

“Een tweede factor is puur demografisch. Al vijftig jaar lang zien we dat vrouwen het hebben van kinderen uitstellen naar latere leeftijd. Ze studeren langer – bijna 60 procent van de meisjes doet hoger onderwijs – en investeren in het begin van hun loopbaan. Vandaag worden de meeste kinderen geboren bij vrouwen tussen de 30 en 35 jaar. In de jaren 60 was dat tussen de 20 en de 25. En wat blijkt? Vorig jaar hadden we meer vrouwen tussen de 30-35 jaar dan het jaar ervoor.”

Dus vrouwen krijgen niet meer kinderen?

“Inderdaad. Op dit moment krijgt een Vlaamse vrouw iets minder dan 1,7 kinderen. Dat is meer dan in Duitsland en Italië, waar ze respectievelijk op 1,5 en 1,3 zitten. Maar het gaat niet omhoog. We zitten trouwens onder het vervangingsniveau van 2,05 kinderen per vrouw.”

Hoe ziet u dit verder evolueren?

“Wellicht zien we het aantal geboortes de komende jaren weer afnemen, want we zitten op dit moment met een relatief kleine groep van vrouwen tussen de 25 en de 30. Als die trend zich ook op langere termijn blijft doorzetten, zal de bevolking krimpen. Al blijft het zeer moeilijk om dat te voorspellen. Iedere zwangerschap is een individuele afweging. Ook migratie en conjunctuur spelen een rol. Kijk naar de oorlog in Oekraïne. Het kan zijn dat de onzekerheid en de economische inflatie een remmende invloed zullen hebben op de reproductie. Maar als er veel jonge Oekraïense vrouwen naar ons land komen, kan dat ook een versterkend effect hebben.”

Moeten we op een overbevolkte planeet wel blij zijn met extra kinderen?

“Voor alle duidelijkheid: in 2010 werden in Vlaanderen nog altijd veel meer kinderen geboren dan nu. Ik wil het gewicht van deze opflakkering dus nuanceren. Het is niet dat we binnen enkele jaren plots enorm grote klassen of een verschuiving in de sociale zekerheid zullen zien.

“Los daarvan: als je op wereldniveau kijkt, blijft de bevolking nog altijd groeien. Wellicht ronden we dit jaar de kaap van de 8 miljard. Al is er wel een enorme verschuiving aan de gang. In de jaren 70 hadden vrouwen gemiddeld meer dan 4 kinderen, vandaag is dit wereldwijd gedaald tot 2,4. De aangroei van de wereldbevolking vertraagt van meer dan 2 procent in de jaren zeventig naar 1 procent vandaag.”

Is er een reden waarom het aantal geboortes in Oost-Vlaanderen drie keer zo snel toenam als in Limburg?

“Vermoedelijk heeft dat te maken met de bevolkingsstructuur. Limburg was ooit de jongste provincie van Vlaanderen, maar tijden veranderen. Op dit moment is de bevolking in Limburg ouder en minder sterk aangegroeid dan in de Vlaamse ruit. Wellicht waren er minder vrouwen tussen 30 en 35 dan in Oost-Vlaanderen.”

De voorbije jaren werden er vaker jongens geboren dan meisjes, ongeveer 51 versus 49 procent. Hoe komt dat?

“Dat is puur natuur. Jongetjes hebben een grotere kans om te overlijden in het eerste levensjaar. Dat komt door onze genetica: meisjes hebben twee X-chromosomen, jongens één. Bij een genetische afwijking op een X-chromosoom zijn jongens dus minder goed beschermd. De natuur compenseert dat in het geboorteaantal.”