Democraten zetten Obama nu wél in als ‘verkiezingswapen’

In een poging Amerikanen tijdens de tussentijdse verkiezingen naar het stemlokaal te lokken, hebben de Democraten een oude bekende van stal gehaald: Barack Obama. Volgens strategen is er niemand die linkse kiezers zo weet te raken als hij.

Anderhalve week voor de stembusgang op 8 november vliegt Obama van swing state naar swing state voor campagnebijeenkomsten. Het toont hoe de Democraten, die op achterstand staan in de peilingen, werkelijk alles uit de kast halen om een nederlaag af te wenden – zelfs als ze zo hun huidige president overschaduwen.

Met grapjes probeert Obama de vloer aan te vegen met Republikeinse kandidaten. “Herschel Walker was een fantastische American Footballer”, zei Obama dit weekeinde over de Republikeinse kandidaat in Georgia. “Maar maakt dat hem een goede vertegenwoordiger in de Senaat?” In Wisconsin wijst hij Mandela Barnes, net als hij een zwarte Democraat, op wat hem nog te wachten staat. “Ik zou alvast op zoek gaan naar je geboorteakte”, een verwijzing naar een hardnekkige complottheorie die Obama lang achtervolgde. Tegenstanders, onder wie (toen nog) zakenman en realityster Donald Trump, verspreidden de leugen dat hij niet in Amerika is geboren, en dus geen recht had op het presidentschap.

Kiezers opzwepen

De opkomst bij tussentijdse verkiezingen, als Amerikanen nieuwe afgevaardigden en senatoren kiezen, is historisch gezien lager dan tijdens presidentsverkiezingen. Door de geliefde Obama in te zetten, hopen Democraten kiezers op te zwepen. Na een bezoek aan Georgia, Wisconsin en Michigan bezoekt Obama deze week de staten Nevada en Pennsylvania.

De zichtbaarheid van de oud-president lijkt, een week voor de tussentijdse verkiezingen, nog groter dan die van president Joe Biden. Veel Amerikanen rekenen hem de hoge inflatie in het land aan. Te veel Joe Biden zou kiezers dus kunnen wegjagen. Bovendien kan een bezoek van de president de aandacht doen afleiden van de lokale thema’s waar kandidaten zich voor inzetten.

Biden heeft zich de afgelopen maanden vooral laten zien in Pennsylvania, zijn thuisstaat, waar hij geliefd is. Daarbuiten is Obama nog altijd populairder onder kiezers. Toen hij in 2017 vertrok als president waren 59 procent van de Amerikanen tevreden over hem. Dat percentage is sindsdien alleen maar toegenomen. Bidens populariteitscijfer schommelt ondertussen rond de 40 procent.

Peilingen

Tijdens de presidentsverkiezingen van 2020 opereerde Obama in de luwte, toen was het aan zijn oud-vicepresident Biden om in de spotlight te staan. Maar inmiddels staat er voor de Democraten te veel op het spel. In de peilingen staan de Republikeinen op dit moment aan de leiding. Met een meerderheid in het Congres kunnen zij nagenoeg alle plannen van Joe Biden dwarsbomen.

Ook die andere oud-president, Donald Trump, reist intussen het land door om zijn partij aan stemmen te helpen. Trumps zichtbaarheid is nog groter dan die van Obama. Hij bezocht onder meer Ohio, Michigan, Arizona en Nevada. Als veel van de kandidaten die hij steunt de komende week winnen, neemt de kans toe dat hij zich in 2024 opnieuw verkiesbaar stelt. “Om ons land weer succesvol, veilig en glorieus te maken,” zei Trump in Texas, “moet ik er waarschijnlijk zelf weer voor gaan.”

Democraten vrezen dat Republikeinen bij een verkiezingswinst een afzettingsprocedure tegen Biden in gang willen zetten. Daarvoor zouden nu al plannen worden beraamd. Mogelijk zijn Republikeinen hetzelfde van plan met vicepresident Kamala Harris en minister van Justitie Merrick Garland.