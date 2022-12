Demir niet meteen gewonnen voor energieweerbericht

In sommige landen bestaat er al zo’n energieweerbericht, maar in antwoord op een vraag van Open Vld-parlementslid Mercedes Van Volcem stelt de minister dat het voor haar “voorbarig is om sensibilisering via het weernieuws te voorzien”.

Van Volcem verwijst naar een aantal buitenlandse voorbeelden. Zo bestaat er in Nederland sinds kort het wekelijkse energieweerbericht, een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE). In dat weerbericht worden energiebesparingstips gekoppeld aan informatie over het potentieel aan wind- en zonne-energie op bepaalde dagen. De achterliggende bedoeling is om mensen bewuster en slimmer te laten omspringen met hun energieverbruik. Op die manier kan het gasverbruik ook dalen.

“In Frankrijk bestaat dit initiatief al sinds 2020 en daar kan men per uur zien of het al dan niet interessant is om energie te verbruiken. Het gebruik van een energiekaart wijst op de regionale weersverschillen”, legt Van Volcem uit.

Maar Vlaams minister van Energie Zuhal Demir staat niet meteen te springen om het idee in Vlaanderen te kopiëren. Zo is het Franse systeem volgens haar er vooral op gericht “om tijdig alarm te slaan als de bevoorradingszekerheid in het gedrang komt”. Het Nederlandse initiatief noemt Demir “op zich zeer waardevol”, maar het aantal kijkers is daar in enkele weken tijd ook fors gedaald. “Als we datzelfde verloop in Vlaanderen mogen verwachten, lijkt het mij beter om op alternatieven in te zetten”, luidt het bij Demir.

De N-VA-minister wil wel verder bekijken hoe het bestaande instrument van de stroomvoorspeller - de tool die in kaart brengt hoeveel stroom er op een bepaald moment opgewekt wordt en wat de verwachtingen zijn - “sensibiliserend kan worden ingezet met aandacht voor flexibiliteit voor het net”. Maar het is volgens haar “voorbarig om de sensibilisering via het weernieuws te voorzien”.