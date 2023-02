Demir dreigde ermee Nederlands PFAS-afval niet te aanvaarden

Niet alleen in Vlaanderen doet het vierletterwoord PFAS het koud zweet uitbreken bij beleidsmakers en inwoners. Ter herinnering: PFAS is een groep van niet-afbreekbare en vooral giftige stoffen. Mensen die er veel van binnen krijgen, zouden een verminderde werking van het immuunsysteem riskeren. In 2021 kwam aan het licht dat de gronden rond de Amerikaanse fabriek 3M in Zwijndrecht zwaar vervuild zijn met PFAS.

Maar dus ook in Nederland houdt men sinds kort nauwlettend de verspreiding van PFAS in de gaten. Zo zorgt de situatie in de Westerschelde al enige tijd voor onrust. In september meldde het Nederlandse onderzoeksprogramma Zembla dat het water er zwaar vervuild is geraakt met PFAS.

De oorzaak voor die vervuiling bleek toen de uitstoot van verbrandingsinstallatie van afvalverwerker Indaver te zijn. En die ligt in Vlaanderen, op vijf kilometer van de Nederlandse grens. Het nieuws werd op tandenknarsen onthaald in Nederland.

Hoogoplopende ruzie

In juni maakte de Nederlandse overheid bezwaar tegen de lozingsnorm die Vlaanderen oplegde aan Indaver. Volgens de Nederlanders lag die norm te hoog en zouden er zo te veel giftige stoffen in het milieu terechtkomen. Daarop stelde Vlaanderen de lozingsvergunning voor het bedrijf bij.

Daar bleef het echter niet bij. Die bijgestelde norm lag volgens de Nederlandse Rijkswaterstaat nog altijd te hoog. Nederlands minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers (VVD) zou in juli gewaarschuwd hebben dat er juridische stappen zouden volgen.

Volgens de Nederlandse krant NRC heeft minister Demir er toen mee gedreigd niet langer toe te staan dat Nederlands PFAS-afval naar Indaver verscheept werd om daar verbrand te worden. Dat zou onze noorderburen voor een praktisch probleem stellen. Geen enkele afvalverwerker in Nederland mag PFAS verwerken.

‘En toen was het stil’

NRC schrijft dat op basis van documenten die het kon inkijken als gevolg van de Wet open overheid, vergelijkbaar met onze Wet op openbaarheid van bestuur (Wob). Ook Demir zelf gaf dat al met zoveel woorden toe in het Vlaams Parlement. Daar zei ze in oktober van vorig jaar dat ze zich stoorde aan de houding van Harbers. “Ik heb gezegd aan de Nederlandse minister dat het allemaal goed en wel is, maar dat ze dan ook maar moeten stoppen met hun stoffen naar Indaver te brengen”, antwoordde ze op vragen van Vlaams Parlementsleden. “Van twee dingen één. Ik krijg het wel een beetje op mijn heupen van de brieven die ik daarover krijg. Dat ze hun probleem maar zelf oplossen in Nederland. En toen was het stil.”

Gevraagd naar een reactie zegt het kabinet van Demir dat de minister “verrast was door de plotse en mogelijke piste van Nederland om juridische stappen te nemen, daar de lozingsnormen en luchtmonitoring voor Indaver juist door haar verstrengd waren en dus in het voordeel waren van beide landen”.

Vlaanderen zou nooit effectief afval met PFAS geweigerd hebben uit Nederland. Volgens NRC liet minister Harbers de zaak uiteindelijk rusten en vocht de Nederlandse overheid de lozingsnorm niet aan. “Volgens een woordvoerder van minister Harbers speelde het Vlaamse dreigement (...) daarbij geen rol”, schrijft de krant.