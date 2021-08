Deltavariant slaat toe in China: meest wijdverspreide uitbraak sinds eerste golf in Wuhan

Zaterdag meldde China 75 nieuwe infecties in een dag – voor China torenhoge besmettingscijfers. Daarmee is dit de meest wijdverspreide uitbraak sinds het virus eind 2019 voor het eerst de kop opstak in de stad Wuhan. Door strenge maatregelen, zoals totale lockdowns, kreeg China het virus na enkele maanden onder controle. Daarna bleef het bij kleine uitbraken, veroorzaakt door geïmporteerde gevallen. De deltavariant zorgde eerder deze zomer al voor een hardnekkige uitbraak onder havenarbeiders in de Zuid-Chinese provincie Guangdong.

Nanjing-cluster

Bij de huidige cluster, die begon in de Zuidoost-Chinese rivierstad Nanjing, zou het virus op een Russische vrachtvliegtuig zijn meegekomen. Tijdens het schoonmaken daarvan zijn regels genegeerd, die contact verbieden tussen schoonmakers voor buitenlandse vliegtuigen en diegenen die binnenlandse toestellen reinigen. Niet alleen raakten zestig schoonmakers besmet, zeker vier reizigers die op het vliegveld van Nanjing het virus opliepen maar geen klachten hadden, namen het virus mee naar een populaire vakantiebestemming in Zuid-China.

In Zhangjiajie , bekend om het berglandschap waar de kaskraker Avatar werd opgenomen, woonden ze een culturele show bij met 2.000 toeschouwers, waar geen afstand gehouden werd. Zhangjiajie zit nu in een strenge lockdown waarbij ook alle wegen in het gebied zijn afgesloten, behalve voor hulpdiensten die worden ingeroepen voor noodgevallen. Alle toeristenattracties in Zhangjiajie zijn gesloten, maar de toeschouwers van de bewuste show zijn inmiddels over het hele land verspreid.

De zogenaamde Nanjing-cluster heeft al 284 besmettingen veroorzaakt en dagelijks is er weer een hoger aantal nieuwe besmettingen. Dat het virus opduikt in dichtbevolkte miljoenensteden, zoals hoofdstad Beijing, de Sichuanese provinciehoofdstad Chengdu en de zwaar door overstromingen getroffen metropool Zhengzhou, baart de autoriteiten zorgen. Bovendien zijn sommige mensen ondanks hun volledige vaccinatie toch besmet geraakt. Nu de deltavariant steeds verder oprukt, overwegen de Chinese gezondheidsautoriteiten kwetsbare groepen een derde prik als booster te geven.

Zero tolerance

Volgens de Chinese Nationale Gezondheidscommissie zijn tot nu toe in het hele land meer dan 1,6 miljard vaccinaties toegediend, op een bevolking van 1,4 miljard. China streeft ernaar 80 procent van de bevolking tegen het einde van het jaar volledig te hebben gevaccineerd. Sinds het begin van de pandemie heeft China 92.930 besmettingen en 4.636 doden geregistreerd.

“De veiligheidssituatie voor toeristen is grimmig”, aldus een mededeling op het socialemedia-account van het Chinese kabinet zondag. De uitbraak tijdens de drukste periode van het vakantieseizoen is een klap voor de Chinese toeristische sector: vakantiegangers wordt afgeraden al te ver van huis te gaan en de meest populaire trekpleisters in gebieden met uitbraken te vermijden. Ook lopen toeristen kans dat ze ergens vast komen te zitten door afgelaste vluchten, reisbeperkingen, quarantaineverplichtingen voor mensen die in de buurt van een stad met een uitbraak zijn geweest en plaatselijke lockdowns.

China hanteert een zerotolerance-aanpak van het virus. Als de huidige maatregelen – het meervoudig testen van miljoenen inwoners en het hermetisch afsluiten van woongebieden nadat een enkele infectie is geconstateerd – niet afdoende blijken, zullen er strengere restricties komen.