Deltavariant is dominant in België. Wat nu? ‘Elke vaccinatie is nu belangrijk, ook die van de jongeren’

De voorspelling is uitgekomen: we zijn begin juli en meer dan de helft van de besmettingen bestaat uit de deltavariant. Hoe bezorgd bent u?

“De deltavariant is gemiddeld 40 à 60 procent besmettelijker en Brits onderzoek leert dat het virus ook ziekmakender is, en dus in verhouding voor meer ziekenhuisopnames kan zorgen. We mogen dus niet op onze lauweren rusten. Dit virus zoekt vooral naar wie vatbaar is voor besmetting, en zo zijn er nog heel wat mensen. We moeten voluit voor de vaccinatie blijven gaan. De groep die volledig beschermd is, moet met andere woorden snel groter worden (36,2 procent van de Belgische populatie is vandaag volledig gevaccineerd, FVG) want tegen het eind van de maand kan het aandeel besmettingen met de deltavariant al opgelopen zijn tot 80 of 90 procent.”

“Het wordt dus een race tegen de tijd. We moeten ons uiterste best doen om deze maand zo veel mogelijk mensen een eerste of tweede vaccin te geven. Al heb ik daar wel vertrouwen in: we horen tot de snelste vaccinatielanden ter wereld, en we zijn er al in geslaagd om de bijkomende dosissen met AstraZeneca te vervroegen.”

Welke zijn de grootste risico’s nu?

“De risico’s zijn er vooral voor wie nog niet volledig gevaccineerd is: dertigers, veertigers, vijftigers. Zij kunnen wel degelijk ernstig ziek worden en een hospitalisatie riskeren. We mogen niet vergeten dat er nog veel risicopatiënten zijn, met diabetes of hart- en vaatziekten, die wachten op een tweede dosis. Dat is geen kleine groep, we spreken over meer dan 300.000 mensen. We merken dat onder hen veel ongerustheid leeft.”

“In Engeland zie je de druk op de ziekenhuizen al toenemen in bepaalde regio’s. Ik sluit niet uit dat zoiets hier ook kan gebeuren. Al zullen er wellicht lokale verschillen zijn.”

Hoe cruciaal is de vaccinatie van de jongeren in de strijd tegen delta?

“Elke vaccinatie is nu van tel. Ook voor jongeren dus. Het is niet zo dat zij een groot risico lopen op een ziekenhuisopname, maar het is wel een groep die veel sociaal contact heeft. Als we hen beschermen, kunnen we wegen op de circulatie van het virus.”

“Ook de 12- tot 15-jarigen moeten zo snel mogelijk gevaccineerd worden. We hopen dat de interministeriële conferentie op woensdag hun vaccinatie goedkeurt. Als er groen licht volgt, kan het ook voor hen snel gaan. Het is afwachten hoe het met de vaccinleveringen zit, maar de vaccinatiecentra zijn gewend om snel te schakelen. Die kunnen binnen een week operationeel zijn voor deze groep.”

Op 16 juli komt het Overlegcomité samen. Zal er nog verder versoepeld worden?

“Met de oprukkende deltavariant lijkt het me niet aangewezen. Het is volgens mij verstandiger om de pauzeknop nog een paar weken in te drukken.”

“In tussentijd moeten we zeker ook beter denken over ons grenzenbeleid. Daarmee kunnen we de opkomst van het virus nog aanzienlijk vertragen. Ik wil niet zeggen dat mensen helemaal niet naar het buitenland mogen, maar het moet écht wel met de nodige voorzichtigheid gebeuren. Onbezonnen gaan feesten in Spanje en daarna in België geen test laten afnemen, zoiets kan niet. In zo’n geval rol je mee de rode loper voor delta uit.”