Delta loert nog om de hoek, maar we hebben almaar meer wapens om het virus te verslaan

Omikron bereikt waarschijnlijk volgende week zijn piek, voorspelt biostatisticus Tom Wenseleers (KU Leuven). Maar ook al gaat de variant veel sneller rond, toch lijkt hij delta niet helemaal weg te duwen.

Omikron is ook in ons land als een raket vertrokken, maar het aantal besmettingen met de nieuwe variant is ondertussen aan het afvlakken. “Tegelijk blijft delta om het hoekje loeren”, zei viroloog Marc Van Ranst donderdagavond in de studio van De afspraak. “We hadden gehoopt dat omikron zodanig omhoog zou schieten dat de variant delta van tafel zou duwen, maar eigenlijk blijft hij steken.”

Van Ranst sprak in de studio over 85 procent omikron, de overige besmettingen zouden nog steeds met de deltavariant zijn. Microbioloog Emmanuel André stel dit percentage iets bij: de laatste gegevens laten zien dat omikron nu 90 procent van alle nieuw bevestigde besmettingen uitmaakt.

Het SIMID-consortium maakte ook een voorspelling waaruit blijkt dat de piek van de omikrongolf ongeveer dit weekend zou vallen. Volgens biostatisticus Tom Wenseleers duurt het nog een week voor je dat ook effectief in de besmettingscijfers terugziet. Maar hij verwacht wel dat de piek van de vijfde golf voor ergens volgende week kan zijn.

Tom Wenseleers. Beeld Tine Schoemaker

“Ondanks de explosie aan besmettingen zal het dus een steile maar korte golf zijn”, zegt Wenseleers. “Toch zal naar schatting 40 procent van de bevolking omikron krijgen. Het hoogtepunt van de hospitalisaties zou eind deze maand vallen. Maar op dat vlak lijken we er goed van af te komen.”

Vierde golf

Een belangrijke bemerking is wel dat de cijfers over omikron blinde vlekken bevatten: door de huidige teststrategie worden lang niet alle gevallen gerapporteerd. Er is ook een nieuwe variant van omikron (BA.2) die de tests nog niet waarnemen en laboratoria enkel via genoomsequentiëring kunnen vinden.

Maar terwijl we dezer dagen naar het toppunt van de vijfde (omikron)golf gaan, is de vierde golf dus eigenlijk nog steeds bezig. In de cijfers zien we nog steeds de staart van de deltagolf. Omdat delta zieker maakt dan omikron is dat geen goed nieuws. Volgens Van Ranst hebben de meeste patiënten die momenteel in het ziekenhuis belanden de deltavariant opgelopen en is omikron er nog nauwelijks te zien.

Als delta blijft sluimeren, dan is het mogelijk dat de variant een ‘comeback’ maakt, aldus Van Ranst. “Er is een scenario waarin delta en omikron blijven ‘alterneren’”, zegt Wenseleers. “Delta blijft dan op de lange termijn bestaan en zou dus wedijveren met omikron om dominantie.”

Maar toch hebben we volgens Wenseleers almaar meer wapens om het virus te verslaan. De boosterprik is bedoeld om delta te stoppen, maar bijna 40 procent van de volwassenen heeft die nog niet gehad. Op korte tijd zal omikron ook nog heel wat mensen besmetten en die zijn dan in principe ook beter beschermd tegen de deltavariant. Zo zou delta alsnog verdwijnen.