Delphine Lecompte getuigt over seksueel misbruik in de psychiatrie: ‘Nog elke dag geplaagd door paniekaanvallen en zelfhaat’

Op 21-jarige leeftijd hoopte Delphine Lecompte (44) dat ze met een verblijf in de psychiatrie haar mentale demonen onder controle kon krijgen. Binnen de muren van de instelling, waarvan de naam bij de redactie bekend is, werd ze naar eigen zeggen echter het slachtoffer van een zorgmedewerker met slechte bedoelingen. In een artikel dat Humo dinsdag publiceert, vertelt ze hoe ze verliefd werd op een 40-jarige nachtverpleger die in eerste instantie ‘zacht en fijngevoelig’ was. Na vijf weken sloeg zijn houding om, schrijft ze, en verkrachtte hij haar meermaals. Nadien zou hij haar ook verbaal beledigd en bedreigd hebben. Volgens de dichter werd ook een andere vrouw door de man misbruikt en probeerde hij een mannelijke patiënt aan te randen.

Lecompte kon destijds moeilijk ingrijpen. Ze kampte sowieso al met psychische problemen en bovendien was ze verliefd op de nachtverpleger. Volgens Lecompte verbrak de man het contact met haar na 17 maanden omdat ze haar eetproblemen overwon en daardoor “niet meer kon doorgaan voor een 15-jarige jongen”. Hij zou zich vervolgens laten overplaatsen naar de jeugdpsychiatrie, maar Lecompte wilde dat zijn nieuwe werkgever van zijn daden op de hoogte was. Ze schreef de nieuwe instelling aan, maar de klacht werd niet ernstig genomen.

Egoïstische klootzak

In haar artikel schrijft Lecompte dat de instelling waar ze verbleef haar ook niet geloofde. De hoofdpsychiater zou haar een “egoïstische klootzak” genoemd hebben en zou de verantwoordelijkheid voor de wandaden bij haar gelegd hebben. “Hij zat alleen maar in met het prestige van zijn instituut en voelde zich in het nauw gedreven. Hij wilde me uit zijn kantoor wegkrijgen en vertelde me daarom dat het mijn eigen schuld was.”

In een reactie laat de directeur van de instelling weten dat ze in haar archief geen klachten van Lecompte kan terugvinden. Op de suggestie dat de betrokken arts nooit een formele klacht indiende omdat hij het gesprek met zijn patiënte als ‘informeel’ beschouwde, gaat de directeur niet in. “Dat behoort tot het medisch beroepsgeheim en dat zullen we te allen tijde respecteren.”

Ondertussen leeft Lecompte wel verder met de wonden uit het verleden. “Elke dag word ik geplaagd door paniekaanvallen, zelfhaat, dwanghandelingen en herbelevingen. De nachten zijn afschuwelijk, ik blijf altijd waakzaam”, schrijft ze in haar tekst. Ze verontschuldigt zich ondertussen bij de #MeToo-beweging, waarvoor ze in het verleden vaak kritisch was. Zonder de veranderde tijdsgeest zou ze nooit de moed gehad hebben om haar verhaal alsnog te brengen, klinkt het in het besluit van haar stuk.