Delphine Arnault, de nieuwe Dior-topvrouw, is veel meer dan de dochter van de rijkste man ter wereld

Ze heeft haar sporen binnen LVMH, het luxe-imperium van haar vader, al verdiend. Haar een ‘nepo baby’ noemen lijkt – naast seksistisch – dan ook misplaatst. Belangrijker is: zal de kersverse Dior-topvrouw voor een nieuwe instroom van hip talent zorgen?

Het kwam voor de modewereld en voor de volgers van luxeconglomeraat LVMH niet als een complete verrassing dat Delphine Arnault (47) per 1 februari de nieuwe topvrouw van modehuis Dior wordt. Ze werkt al twee decennia voor de holding van haar vader Bernard, waarvan de laatste tien jaar als uitvoerend vicevoorzitter van Louis Vuitton. Daar verdiende ze volgens ontwerpers en mede­werkers haar sporen niet alleen als ‘dochter van’, maar ook door haar kennis van de mode-industrie.

Zo herinnerde Nicolas Ghesquière, directeur creaties bij Vuitton, zich hoe ze begin deze maand om elf uur ’s avonds een verrassingsbezoek bracht aan hun winkel op de Champs-Élysées. Medewerkers legden er de laatste hand aan het etaleren van een collectie van de Japanse artiest Yayoi Kusama toen de coryfee van het bedrijf zich kwam verifiëren of alles in orde was.

Haar oog voor detail typeert haar volgens Ghesquière ten voeten uit, zei hij in The Financial Times. “Als je ontwerpt, dan heeft ze al een visie over hoe het eindproduct er in de winkels moet uitzien”, vertelde hij. “Ze is veel­eisender dan de meesten, maar ik vind dat zelf geruststellend omdat ik weet dat ze erover zal waken dat mijn ideeën intact op de markt zullen komen.”

Beeld Mellon

Bij Dior worden de uitdagingen groter. Met maar liefst 8 miljard euro omzet vorig jaar is dat modehuis het op een na grootste merk van LVMH. Om haar voorganger, Pietro Beccari, naar de kroon te steken zal ze alle zeilen moeten bijzetten. Beccari had sinds 2018 de verkoop van Dior verdrievoudigd en verder geïnternationaliseerd als lievelingsmerk van de elite, van Shanghai tot Parijs en New York.

Investeerders reageerden aanvankelijk dan ook kritisch op de wissel van de wacht, al geven ze Delphine het voordeel van de twijfel. Alvast een pluspunt is dat ze door haar ervaring bij Vuitton een zeer goede kennis heeft van de nieuwste handtassentrends op de markt, belangrijk voor Dior, dat het grootste deel van zijn winst genereert via fijne lederwaren.

Ratrace

De vlot meertalige Delphine kreeg dankzij haar vader een geprivilegieerde opvoeding. Als kind groeide ze vooral op in New York, waardoor ze ontsnapte aan de deprimerende omgeving van de eerste familiewoning in Roubaix, in het industriële noorden net over de Belgische grens. Ze doorliep zakelijke opleidingen, met de London School of Economics als kers op de taart, gevolgd door stages. Ook bij Dior, waar ze mee kon lopen aan de zijde van Sidney Toledano, nu operationeel CEO van LVMH.

Nu al wordt gespeculeerd dat Delphine Arnaults nieuwe topbaan bij Dior eerder een opstapje is naar een nog hogere positie. Bernard Arnault (73) geldt als ’s werelds rijkste man − zijn fortuin wordt door Forbes geschat op 213,4 miljard euro en is nu groter dan dat van Elon Musk − en is al sinds 1987 de man achter LVMH. Delphine wordt met haar nieuwe operationele rol bij Dior een belangrijke kandidate voor zijn opvolging, al kan haar vader door gewijzigde statuten bij leven en welzijn aanblijven tot zijn 80ste.

Gewonnen spel heeft ze wel nog niet. De pater familias gaf ook de broers van Delphine topfuncties binnen het concern, dat maar liefst 75 luxemerken telt. Deze worden overigens ook allemaal samen verkocht in de luxebazaar Le Bon Marché, tegenover het stadhuis van Parijs. Dat historische pand werd door Arnault volledig gerenoveerd en heropend door Frans president Emmanuel Macron, die hij politiek ondersteunt.

In Le Bon Marché wordt het paradoxale motto van Arnault senior gehanteerd: exclusiviteit met miljoenen verkopen − een uitdaging die hij zijn kinderen ook oplegt. De concurrentiedrang zou met de paplepel ingegeven zijn.

Sinds vorige maand leidt haar broer Antoine (45) − net zoals Delphine geboren uit Arnaults eerste huwelijk met de Franse Anne Dewavrin − de holding die LVMH en het vermogen van Bernard Arnault beheert. Daarmee zal hij nog wel een tijdje zoet zijn. De kinderen uit zijn tweede huwelijk - Alexandre (30), Frédéric (27) en Jean (24) − dingen vanuit hun posities in het concern ook mee naar een deel van de koek.

Of de kinderen de handelswijze van hun vader zullen behouden valt nog te bezien, want deze is in de modewereld omstreden geraakt. Arnault kreeg in het verleden niet voor niets bijnamen als ‘de Conquistador’ en ‘The Terminator’ toebedeeld. Hij kocht modehuizen op die in slechte papieren zaten en wist ze nieuw leven in te blazen, maar volgens waarnemers niet zonder menselijke tol. Designers lijken in de wereld van de luxepaus eerder inwisselbare pionnen op een schaakbord. Zijn honger om zijn imperium steeds verder uit te breiden lijkt onstilbaar.

Killer instinct

Wie vader en dochter Arnault samen ziet, merkt van hun zakelijke killer instinct evenwel niets in het openbaar. “Er is een speciale band tussen beiden − zij is zijn enige dochter en oudste kind”, getuigde LVMH-CEO Toledano in het Franse tijdschrift Le Nouvel Économiste. “Ze heeft een sterke persoonlijkheid en kan heel direct zijn tegenover hem.”

Haar invloed over haar vader is bekend binnen het bedrijf. Wie iets gedaan wil krijgen klopt dan ook eerst aan bij Delphine om te polsen of de grand chef zijn goedkeuring zal geven, of te vragen of ze een goed woordje kan doen. Zo werd op haar voorspraak de Belgische ontwerper Raf Simons binnengeloodst bij Dior, kwam Jonathan Anderson bij Loewe, en Ghesquière bij Louis Vuitton terecht. In 2014 richtte ze ook de Prix LVMH op, waar wereldwijd jonge ontwerpers naar kunnen meedingen. De winnaar krijgt een beurs van 300.000 euro en een jaar mentorschap, met het oog op een duurzame samenwerking.

Moeder van twee

Buiten haar werk maakt Delphine Arnault ook tijd voor een luxueus privéleven. Ze is gehuwd met de Franse telecommiljardair ­Xavier Niel en moeder van twee kinderen, en ze is ook een gepassioneerd kunstverzamelaar. Ze zit daarnaast in het bestuur van de beroemde kunstgalerie Gagosian, waarin ook familievriend Evan Spiegel zetelt, de stichter van Snapchat. Volgens hem is ze erg geïnteresseerd in de artistieke scene van Los Angeles, waar ze soms bezoeken brengt aan ­kunstenaars om ze te zien werken. Dit helpt haar ook om creatieve ideeën te krijgen voor ­collecties. De Californische kunstenaars ­Jonas Wood en Alex Israel kregen na haar bezoek in 2019 het aanbod om een handtas te ontwerpen voor Louis Vuitton. Hun model, ­Capucine, werd meteen de best verkochte sac à main van het luxemerk.

Aan kasten om hun vele creaties te bewaren hebben de Arnaults geen gebrek. De ­familie beschikt wereldwijd over onroerend goed. Bernard bezit onder veel meer het prestigieuze wijngoed Cheval Blanc in Saint- Émilion en vijf huizen in Beverly Hills. Eind vorig jaar maakte Arnault senior nog nieuws in Italië omdat hij in modestad Milaan een historische villa kocht die in de vijftiende eeuw nog toebehoorde aan Leonardo da ­Vinci. Zijn privévliegtuig verkocht hij vorig jaar zodat hij op Twitter niet meer gevolgd kon worden. “Nu weet niemand meer waar ik heen ga, want ik huur nu privéjets”, verklaarde hij op een radiostation dat eigendom is van LVMH.

De familie Arnault bevond zich deze week niet onder de 200 miljonairs en miljardairs die op het Wereld Economisch Forum (WEF) in Davos een open brief ondertekenden waarin werd opgeroepen tot een vermogensbelasting om de minstbedeelden te helpen.

Van Arnault senior is bekend dat hij een deel van zijn fortuin onderbrengt in belastingparadijzen. Zelfs het zakenblad Forbes wees hem er in 2021 op dat, nadat hij zijn 5,5 procent aandelen in warenhuisketen Carrefour verkocht, hij de opbrengst ondergebracht had in Luxemburg. Daar had hij trouwens al meer dan twee dozijn vennootschappen met een kapitaal van minstens 1,5 miljard euro, deels afkomstig van belastingvrije dividenden uit beursgenoteerde bedrijven.

Of Delphine haar vader zal kunnen overtuigen om al dat geld te investeren in een nieuwe generatie jonge ontwerpers, is nog maar de vraag.